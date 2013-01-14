Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:было бы желание..... Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане
Ну желание тут как бы мало. У Казахстана есть возможности.Да и не в суде тут смысл.Там же не в судебной системе Казахстана будет действовать английское право, а только на территории так называемой экономической зоны "Международный фин.центр "Астана" с особым правовым, налоговым и экономическим режимом.Казахстан строит новый шелковый путь, так что все логично.
19yuriy91 написав:было бы желание..... Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане
Ну желание тут как бы мало. У Казахстана есть возможности.Да и не в суде тут смысл.Там же не в судебной системе Казахстана будет действовать английское право, а только на территории так называемой экономической зоны "Международный фин.центр "Астана" с особым правовым, налоговым и экономическим режимом.Казахстан строит новый шелковый путь, так что все логично.
Да, так. читал. Да,в Казахстане, видимо, легче принимать подобные решения. да и вообще. Но вот ведь, пускай и под конкретный проект, сулящий огромные инвестиции, создано это. Проходила инфа о 50млрд. "потешных" )))
А вот взять "нашу" многострадальную ГТС. Добьют, но ни кого не подпустят.
19yuriy91 написав:было бы желание..... Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане
Ну желание тут как бы мало. У Казахстана есть возможности.Да и не в суде тут смысл.Там же не в судебной системе Казахстана будет действовать английское право, а только на территории так называемой экономической зоны "Международный фин.центр "Астана" с особым правовым, налоговым и экономическим режимом.Казахстан строит новый шелковый путь, так что все логично.
Да, так. читал. Да,в Казахстане, видимо, легче принимать подобные решения. да и вообще. Но вот ведь, пускай и под конкретный проект, сулящий огромные инвестиции, создано это. Проходила инфа о 50млрд. "потешных" )))
А вот взять "нашу" многострадальную ГТС. Добьют, но ни кого не подпустят.
принимать решения там проще - там один правитель. Но инвесторы помнят , что и отменять их тоже несложно. одним словом назарбая. Поэтому ничего у них не получится. Стабильности нет.
К нашей ГТС кто-то рвался "подпустится" ? Я всю сознательную жизнь слышу как ей "инвестора" ищут. И никто не идет.
19yuriy91 написав: Да, так. читал. Да,в Казахстане, видимо, легче принимать подобные решения. да и вообще. Но вот ведь, пускай и под конкретный проект, сулящий огромные инвестиции, создано это. Проходила инфа о 50млрд. "потешных" )))
А вот взять "нашу" многострадальную ГТС. Добьют, но ни кого не подпустят.
принимать решения там проще - там один правитель. Но инвесторы помнят , что и отменять их тоже несложно. одним словом назарбая. Поэтому ничего у них не получится. Стабильности нет.
К нашей ГТС кто-то рвался "подпустится" ? Я всю сознательную жизнь слышу как ей "инвестора" ищут. И никто не идет.
Привлечение европейских компаний к управлению украинской газотранспортной системой является необходимым условием для сохранения транзита газа через территорию страны, сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли на Третьем украинском газовом форуме в Киеве 11 октября. Об это сообщает "Интерфакс-Украина".
"Если мы хотим создать условия, чтобы Украина оставалась транзитером газа, необходимо привлечь европейские компании к управлению ГТС", – сказал Мингарелли.
Глава представительства ЕС в Украине добавил, что со стороны европейских компаний существует заинтересованность в данном вопросе.