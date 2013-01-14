Додано: Сер 07 лют, 2018 19:56

Нашлись бы те, кто оказал бы сопротивление.

Конечно далеко не все.



Именно для того, чтобы взять под свою охрану военные городки (то есть начать свои действия за пределами воинской части -- с оружием в руках, нафиг всех ментов местных, зелёных человечков) -- и нужны дополнительные полномочия. ВП.



Те же морпехи вполне могли оказать сопротивление иное...



И далеко не все воинские части имеют отдельные городки. И далеко не все даже городки были взяты в заложники..



Но опять же речь в данном случае не об обязанностях низов (кто повинен букв стриляти), а о выполнении обязанностей своих верхов.



Это как ПАП может заявлять о ЮВТ с газом вспомнить, а может и не вспоминать.