yarg
Вы просто опять утрируете в своём прежнем стиле.
Тенюха-то зачем я Вам привёл?
Стрелять и т.д. за пределами воинской части -- нужны дополнительные полномочия.
От кого?))
И кто их ОБЯЗАН в таком случае дать.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:08
yarg
Вы просто опять утрируете в своём прежнем стиле.
Тенюха-то зачем я Вам привёл?
Стрелять и т.д. за пределами воинской части -- нужны дополнительные полномочия.
От кого?))
И кто их ОБЯЗАН в таком случае дать.
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:37
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Хто повинен був стріляти? Гуманоїди взяли на приціл військові містечка з дітьми і жінками, плюс більшість особового складу перейшли на сторону окупантів. Хто хотів, той повернувся на Україну. Добре, що живі і здорові.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:56
Нашлись бы те, кто оказал бы сопротивление.
Конечно далеко не все.
Именно для того, чтобы взять под свою охрану военные городки (то есть начать свои действия за пределами воинской части -- с оружием в руках, нафиг всех ментов местных, зелёных человечков) -- и нужны дополнительные полномочия. ВП.
Те же морпехи вполне могли оказать сопротивление иное...
И далеко не все воинские части имеют отдельные городки. И далеко не все даже городки были взяты в заложники..
Но опять же речь в данном случае не об обязанностях низов (кто повинен букв стриляти), а о выполнении обязанностей своих верхов.
Это как ПАП может заявлять о ЮВТ с газом вспомнить, а может и не вспоминать.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:05
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Ви, про організований відступ не чули, про котли і тих, хто в ці котли потрапляв? Перший котел був в Криму, і тоді наших ще випускали живих, і навіть зі зброєю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:17
Так котлами были все вч.
Все без исключения.
Были блокированы.
И всех выпускали.
Я отметил, что оказать сопротивление этим блокировщикам некоторые могли.
Например, готовой к разблокированию аэродрома Кировское роте морпехов команда на приступить к выполнению, так и не поступила.
По словам одного их них.
(Может и неправда).
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:33
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Припустимо, дали їм команду. Далі що?
Російські десантники взагалі залізли на територію Херсонської області, коли їх попросив Аксенов взяти під охорону газорозподільчу станцію. Вийшли тільки через два роки.
Фантазувати можна що завгодно, тільки треба ж і наслідки прораховувати цих фантазій. Тоді все зробили майже правильно. Треба було тягнути час, бо все розвалилось. Врешті всіх бажаючих евакуювали, живих і здорових.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:39
lapay
К Вам вопрос: как Вы представляете сценарий присоединения Крыма рфией при *взятых на прицел *военных городков с женщинами и детьми*?
Отдельных городков там нет априори. Даже самые отдельные находятся в населённых пунктах. Это же Крым.
То есть какая была бы картинко, пострадай от зелёных человечков гражданское население?
Ведь вся основа ее -- вежливые гуманоиды.
И главное -- именно из-за этой вежливости именно такая мягкая реакция Запада была.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:48
lapay
Так военное положение (мобилизация всех сил и ресурсов для реакции на глобальную угрозу) именно для того и прописано.
Но опять же!
Я ведь совершенно о другом.
О том, что формально предъявить претензии за негативный результат (как следствие действий должностных лиц) вполне возможно.
И решение полностью в руках того, у кого будет власть (право на это).
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:10
Пошла демагогия и бредовые фантазии.
Прекращаю дискуссию.
Тем более, что всё это не по теме (хотя хорошо характеризует настроение и менталитет ширмасс).
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 07 лют, 2018 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:11
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Ага, коли чеченці кричать: -Бросай автомат, а то всю рідню виріжемо!-, то треба стріляти у відповідь, щоб була картинка.
Який ВС?
Почитайте спогади, особливо спогади Турчинова
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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