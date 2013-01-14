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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:15
sal написав: Starikan написав:
у нас ряд людей работает волонтерами, т.е. бесплатно; на "западе" тоже есть такие
Украинские волонтеры работают за зарплату. А некоторые имеют на этом (волонтерстве) бизнес.
Совсем вы запутались, ребята.
Я говорил об учёных - волонтерах.
Впрочем, участникам финансового форума, конечно, трудно даже представить себе, что люди, уволившиеся с работы и ушедшие на пенсию, могут продолжать работать бесплатно. Кстати, я их уважаю и даже немного завидую их энтузиазму, но сам к таким не отношусь.
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Starikan
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:29
lapay
Ага. Особенно, когда они кричат это бухающим в общаге холостякам.
В реальности всё происходит иначе, чем в обобщённом случае (где гуманоиды - только чеченцы, угрожающие семье).
И то, что не произошло ни одного случая массового сопротивления (то есть реализовалась картинко вежливые) о чем-то говорит.
О каком-то контроле чеченцев для картинки (чтобы не было вырезанной ни одной семьи).
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detroytred
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:30
Starikan Зараз у нас народ взагалі не розуміє для чого фундаментальна наука потрібна . І для чого купа "зайвих" інженерів . Бо реально хороших фахівців ( не просто роботяг з автокадом в руках ) відсотків 10 - як і раніше ... І коли немає конкуренції реальної і відбору ( бо нікого вибирати ) і настають проблеми ... Регулювальники чи слюсарі вищих категорій думаєте хто були ? Більша частина вихідців з інженерів ... У нас є тільки один шлях вперед - через глобальну автоматизацію і роботизацію - але наша "бізнес-еліта" вкладати гроші в таке навряд чи буде ...
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:32
detroytred написав:
lapay
Ага. Особенно, когда они кричат это бухающим в общаге холостякам.
В реальности всё происходит иначе, чем в обобщённом случае (где гуманоиды - только чеченцы, угрожающие семье).
И то, что не произошло ни одного случая массового сопротивления (то есть реализовалась картинко вежливые) о чем-то говорит.
О каком-то контроле чеченцев для картинки (чтобы не было вырезанной ни одной семьи).
Це само собою - все контролювалося дуже чітко ...
А у нас не знайшлося "буйних" - які б змогли це поламати , не оглядаючись ні на що ... Військовий , ідеально виконуючий накази - не зробить прориву ніде і ніяк ... Як і в інших сферах , правда ...
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:37
detroytred написав:
И то, что не произошло ни одного случая массового сопротивления (то есть реализовалась картинко вежливые) о чем-то говорит.
Ви спогади почитайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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