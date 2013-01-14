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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3663366436653666>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:17

lapay
Нюанс в том, что полномасштабная оккупация = капець рфии.
Полный капець.

Фигвам она бы вытянула полную оккупацию.
И фигвам Западу удалось бы остаться в рамках таких, как сегодня санкций.
Изолировали бы сильнее, чем КНДР.
Со всеми вытекающими..

А так ... пока все в наваре.
За чей счёт?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:37

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Кстати, если бы было введено ВП тогда, то был ли бы Донбасс оккупирован - большой вопрос.

При ВС не має виборів, тобто, 100% Хунта. І немає кредитів, тобто Дефолт. Так країна розпалась би через півроку.
Якби можна було ввести військовий стан замість АТО, його давно б вже ввели.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Нюанс в том, что полномасштабная оккупация = капець рфии.
Полный капець.

З якого дива? Поставили б Януковича, який би офіційно запросив би рашамиротворців. Ніякої окупації, як і в Сірії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:43

  lapay написав:
  detroytred написав:Кстати, если бы было введено ВП тогда, то был ли бы Донбасс оккупирован - большой вопрос.

При ВС не має виборів, тобто, 100% Хунта. І немає кредитів, тобто Дефолт. Так країна розпалась би через півроку.
Якби можна було ввести військовий стан замість АТО, його давно б вже ввели.


А смысл его вводить ? от этого станет больше танков и пушек ?
ну обьявят его - и что делать на следующий день ? никто же не понимает. будет просто полный бардак и хаос.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 00:50

Так не навечно же вводить ВП.
На полгода-год вполне можно было.

Какой дефолт?
Если ресурсы общества мобилизируются для поднятия обороноспособности и защиты государства?!

Были бы не кредиты, а прямая безвозмездная помощь. Долги бы заморозили.

Ведь суть в том, что если мы не продемонстрировали-показали полной отдачи и готовности защищаться, то Запад точно также -- не будет помогать.

З.Ы. з яркого дива эта полномасштабная оккупация прошла бы так гладко, что можно было всего лишь *поставить Януковича*?

Да даже просто этого Януковича с *миротворцами* рфия не потянула. Слишком дорого. Объяснить налогоплательщику было бы сложно.
Украина не Сирия.
Поэтому был план с рэспубликами. Авантюрный. И не серьезный, судя по привлеченным к реализации ресурсам.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 01:51

  yarg написав:
А смысл его вводить ? от этого станет больше танков и пушек ?
ну обьявят его - и что делать на следующий день ? никто же не понимает. будет просто полный бардак и хаос.

Сенс? Дотримуватися Конституції і законів України. Існуюча влада накосячила вже не менше куновича. Всіх їх судимуть в майбутньому за розвал держави.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 07:54

  Козак-характерник написав:
  yarg написав:
А смысл его вводить ? от этого станет больше танков и пушек ?
ну обьявят его - и что делать на следующий день ? никто же не понимает. будет просто полный бардак и хаос.

Сенс? Дотримуватися Конституції і законів України. Існуюча влада накосячила вже не менше куновича. Всіх їх судимуть в майбутньому за розвал держави.


еще раз -чем введение ВП поможет ?
простой вопрос. Ввели. И что ? пенсии на следующий день будем платить , или нет ? льготный проезд отменяется , или нет ? и таких вопросов - тысячи.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:55

довольно любопытное видео о Крыме и тд
Програма "Кисельов. Підсумки" від 7 лютого 2018 року
https://www.youtube.com/watch?v=49_f9BeryiY

с 14мин
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:06

Re: кто виноват

  yarg написав:я уже ответил - верхушка уверена что устав выполняется и будут стрелять "если что" , низы ждут приказа (которого им срочно не хватает) , а серединка - предала и перешла на сторону врага. И докладывает в киев что "все спокойно" , а солдатам говорит "соблюдайте спокойствие".

Вот вы и пришли к тем, кто виноват:
верхушка уверена что устав выполняется
серединка - предала и перешла на сторону врага
sal
 
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Re: на крючке

  yarg написав:яценюка можно расстрелять за 22 виллы в Флориде , даже не вдаваясь в подробности

У нас суды не работают. кто расстреляет...
sal
 
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