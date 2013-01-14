Додано: Чет 08 лют, 2018 00:50

Так не навечно же вводить ВП.

На полгода-год вполне можно было.



Какой дефолт?

Если ресурсы общества мобилизируются для поднятия обороноспособности и защиты государства?!



Были бы не кредиты, а прямая безвозмездная помощь. Долги бы заморозили.



Ведь суть в том, что если мы не продемонстрировали-показали полной отдачи и готовности защищаться, то Запад точно также -- не будет помогать.



З.Ы. з яркого дива эта полномасштабная оккупация прошла бы так гладко, что можно было всего лишь *поставить Януковича*?



Да даже просто этого Януковича с *миротворцами* рфия не потянула. Слишком дорого. Объяснить налогоплательщику было бы сложно.

Украина не Сирия.

Поэтому был план с рэспубликами. Авантюрный. И не серьезный, судя по привлеченным к реализации ресурсам.