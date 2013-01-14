Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Так не навечно же вводить ВП. На полгода-год вполне можно было.
Какой дефолт? Если ресурсы общества мобилизируются для поднятия обороноспособности и защиты государства?!
Были бы не кредиты, а прямая безвозмездная помощь. Долги бы заморозили.
Ведь суть в том, что если мы не продемонстрировали-показали полной отдачи и готовности защищаться, то Запад точно также -- не будет помогать.
З.Ы. з яркого дива эта полномасштабная оккупация прошла бы так гладко, что можно было всего лишь *поставить Януковича*?
Да даже просто этого Януковича с *миротворцами* рфия не потянула. Слишком дорого. Объяснить налогоплательщику было бы сложно. Украина не Сирия. Поэтому был план с рэспубликами. Авантюрный. И не серьезный, судя по привлеченным к реализации ресурсам.
yarg написав: А смысл его вводить ? от этого станет больше танков и пушек ? ну обьявят его - и что делать на следующий день ? никто же не понимает. будет просто полный бардак и хаос.
Сенс? Дотримуватися Конституції і законів України. Існуюча влада накосячила вже не менше куновича. Всіх їх судимуть в майбутньому за розвал держави.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
yarg написав:я уже ответил - верхушка уверена что устав выполняется и будут стрелять "если что" , низы ждут приказа (которого им срочно не хватает) , а серединка - предала и перешла на сторону врага. И докладывает в киев что "все спокойно" , а солдатам говорит "соблюдайте спокойствие".
Вот вы и пришли к тем, кто виноват: верхушка уверена что устав выполняется серединка - предала и перешла на сторону врага