Додано: Чет 08 лют, 2018 09:44

Puente написав: Starikan Зараз у нас народ взагалі не розуміє для чого фундаментальна наука потрібна . Зараз у нас народ взагалі не розуміє для чого фундаментальна наука потрібна .

Тем хуже для народа.Вот большой усатый ученый, который во всех науках знал толк (с), да и его учитель понимали, зачем. И стажироваться за границу ландау, гамовых и капиц посылали, и Павлова терпели с его фрондерством, и зарплаты хорошие платили.Причем задолго до войны и атома.И даже их последователи относились к науке (не только к физикам-атомщикам) с уважением. Пример: в практически уже кризисном 1988 на исследования высокотемпературной сверхпроводимости выделили миллиарды, и наш институт, например, получил первые нормальные IBM РС по $5500 штука, да..И если бы не развал экономики - мы бы тоже разработали и производили ВТСП кабели и ленты, как РФ и Китай (у китайцев, кстати, самые лучшие, потому что вбухивают немереные деньги). Но "ылите", вышедшей в массе из мелких комсоргов, бандитов, спортсменов, цеховиков и фарцы, это до лампочки.Об инженерах комментировать не буду, не в теме. Я не ярг, который в теме везде