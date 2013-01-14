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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3663366436653666
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:44

  Puente написав:Starikan Зараз у нас народ взагалі не розуміє для чого фундаментальна наука потрібна .

Тем хуже для народа.

Вот большой усатый ученый, который во всех науках знал толк (с), да и его учитель понимали, зачем. И стажироваться за границу ландау, гамовых и капиц посылали, и Павлова терпели с его фрондерством, и зарплаты хорошие платили.

Причем задолго до войны и атома.

И даже их последователи относились к науке (не только к физикам-атомщикам) с уважением. Пример: в практически уже кризисном 1988 на исследования высокотемпературной сверхпроводимости выделили миллиарды, и наш институт, например, получил первые нормальные IBM РС по $5500 штука, да..

И если бы не развал экономики - мы бы тоже разработали и производили ВТСП кабели и ленты, как РФ и Китай (у китайцев, кстати, самые лучшие, потому что вбухивают немереные деньги). Но "ылите", вышедшей в массе из мелких комсоргов, бандитов, спортсменов, цеховиков и фарцы, это до лампочки.

Об инженерах комментировать не буду, не в теме. Я не ярг, который в теме везде :wink:
Starikan
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