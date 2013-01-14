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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:15
detroytred написав: lapay написав:
ВС вводиться, коли є реальна загроза існуванню Держави. При локальних конфліктах його, практично, не вводять.
Турчинов:
Вопрос, который сегодня мы должны обсудить, – это вопрос угрозы нашей территориальной целостности. Это вопрос фактически прямой агрессии против Украины со стороны соседнего государства. Это вопрос сепаратизма, который искусственно поддерживается и распространяется на территории Украины.
Тенюх:
Их цель — не просто демонстрация сил, а реальная подготовка к вторжению на нашу территорию: переход и выполнение боевых задач. На киевском, харьковском и донецком направлениях уже сконцентрировано 38 тысяч человек, 761 единица вооруженной танковой техники, 2200 бронированных машин, 720 артиллерийских систем и систем залпового огня, также до 40 ударных вертолетов и 90 вертолетов боевого обеспечения, и 90 самолетов штурмовой авиации. В акватории Черного моря на боевое дежурство вышло 80 военных кораблей РФ.
Наши действия: с целью соответствующего реагирования на угрозы прошу, уважаемый Александр Валентинович, разрешения привести наши Вооруженные силы в боевую готовность "ПОЛНАЯ". А также, в случае вторжения, использовать все имеющиеся экипажи штурмовой и бомбардировочной авиации для практического, боевого применения, которые удерживаются в готовности номер 2.
С 11.00 в Крыму всеми подразделениями также установлены усиленные посты для недопущения захвата воинских частей, усиленная охрана всех воинских частей, которые находятся на территории Автономной Республики Крым. Отслеживается ситуация, но есть просьба, чтобы не было прямого военного контакта.
И тут же:
Мы не готовы к полномасштабной войне.
Зачем тогда было предлагать авиацию?
затем , что иногда нужно воевать даже если и не готов. Враг не спрашивает.
но хорошо бы этого избежать.
Вот и решали на РНБО что важнее - применить армию (которую просрали за 25 лет наши вояки) и проиграть , или тянуть время и надеятся на чудо. Например на то , что россия только пугает, а напасть не рискнет. Тогда же никто не знал , что война фактически уже началась. Думали - попугают и отступятся.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:16
yarg написав:
и что ?
вывод один - разбиратся со всеми отставниками. Должны ответить за каждый украденный танковый аккумулятор за последние 25 лет. Стоимость вычесть из пенсий. Просрали армию - пускай отвечают.
Двумя руками за.
Но главное --- с теми, у кого в прямых функциональных обязанностях
было --- отвечает за обороноспособность государства, контроль за уровнем боеготовности ВСУ и т.п.
То есть с теми, кто именно "просрал" (допустил "воровство аккумуляторы", да и отвечал за их количество-качество армии).
Поднимите дела - воровавшие аккумуляторы хоть встречаются, как понесшие наказание,а вот другой категории --- нет вовсе. В том числе и воровавших эшелонами.
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detroytred
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:26
yarg написав:
затем , что иногда нужно воевать даже если и не готов. Враг не спрашивает.
но хорошо бы этого избежать.
Вот и решали на РНБО что важнее - применить армию (которую просрали за 25 лет наши вояки) и проиграть , или тянуть время и надеятся на чудо. Например на то , что россия только пугает, а напасть не рискнет. Тогда же никто не знал , что война фактически уже началась. Думали - попугают и отступятся.
Так а я о чём?!
Что иногда нужно воевать даже если и не готов.
Что такое мнение вполне может быть в обществе.
И под таким соусом могут в будущем предъявлять претензии к керманычам сегодняшним.
А мне тут полдня заперечувалы, что дескать незачем и толку.
В частности коллега lapay.
Вы повторяетесь.
Я Вам объяснял почему сами вояки не могут априори "просрать армию".
Армия лишь инструмент.
Чей и в руках кого?
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:18
Ситуация куда критичнее, чем Вы можете себе представить.
И восстановление армии за счёт добровольческого движения =- привёл воров в шок, они сегодня форсированным темпом разрушили восстановление Армии Украины. Что не смогли уничтожить - взяли под контроль(присягу).
Ситуация в другом: а потрошить там уже не столь много осталось - туда нужно прежде всего давать "кормить армию", в связи с чем сейчас возврат к совковому идиотизму коррупционному болоту видно не вооруженным глазом.
"Давать" из вне уже физически никто не будет, своё уничтожено и разграблено, запасов - враг их уничтожил, далее нужно тяжко и много работать, для воссоздания, вот здесь Воры оказываются и не готовы. Каринка имеет полный аналог 1918 года Верховной Рады - Украина остро нуждается в "Нестор Ивановиче Махно" - патриоте готовом вести ревизионистскую политику в защиту Украины, вынос столицы в Гуляйполе обязателен.(дабы дать возможность ворам пожрать самих себя). "Пришло время собирать камни".
А для населения форсировать выдачу паспортов с безвизом, дабы могли сохранить генофонд украинцев.
Даже в "контрактной армии Украины" вернулась "Голштинская" система.
- это означает только одно принудительный песец Неньке от покращувачей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:24
detroytred написав:
А мне тут полдня заперечувалы, что дескать незачем и толку.
В частности коллега lapay.
Ви не плутайте Крим з Києвом. В 2014, коли все починалось, було опитування, чи вважаєти ви, що треба особисто, зі зброєю, захищати Крим, Донецьк, Київ. Було 20%, 50%, 80%. І це ще тоді, коли в воєнкомати черги були з добровольців.
Тому за Києв був би і ВС, і загальна мобілізація, а за Крим з Донбасом не було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:46
Относительно Крыма - хорошо сказал депутат Чипинога. Мне и добавить нечего :
"На суді продовжується цирк...
Нада було не отдавать Крим! Надо було завоювать Росію, захватить Кубань і отсоєдінить Владівосток. Нада було Куріли віддать Японії. А Алтай - Китаю...
Нада було Путіна вбить, я б напрімєр, убив... Від Сяну до Дону нада було пройти парадним маршем...
В ті часи, якщо хто забув, в Україні був єдиний боєздатний підрозділ. Та й той охороняв "Міжгір’я", а потім розбігся...
І все, що можна було зробить українським генералам, це схрестить пальці і сказать: кріблє-краблє-бумс!..."
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yarg
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:10
yarg
Конечно Вы согласны с таким, как обычно у Вас, утрированнейшем представлении.
Один боездатний пидроздил))
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detroytred
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:11
yarg написав:
Относительно Крыма - хорошо сказал депутат Чипинога. Мне и добавить нечего :
"На суді продовжується цирк...
Нада було не отдавать Крим! Надо було завоювать Росію, захватить Кубань і отсоєдінить Владівосток. Нада було Куріли віддать Японії. А Алтай - Китаю...
Нада було Путіна вбить, я б напрімєр, убив... Від Сяну до Дону нада було пройти парадним маршем...
В ті часи, якщо хто забув, в Україні був єдиний боєздатний підрозділ. Та й той охороняв "Міжгір’я", а потім розбігся...
І все, що можна було зробить українським генералам, це схрестить пальці і сказать: кріблє-краблє-бумс!..."
Сегодня вернулся - от Славянска до Марьинки, чего то стало посасывать под ложечкой. хотя всё это происходило на моих глазах.(перемены).
Я никогда не затрагивал происходящее в службе, но то, что происходит сейчас - никак по иному, как писец назвать нельзя.
При том песец принудительный с верха.
Последним звоночком был выход грузин.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:26
lapay
А как же *едина*?!
Опросили бы ещё крымчан, жителей Донбасса - хотят ли они, чтобы их освобождали.
И использовали в качестве аргумента.
Вам yarg (отнюдь не радикал!)) показал, что мнение (стоит биться, пусть и проиграть) имеет место.
Как я написал Старикану вполне имеет право и мнение, как вьетнамцы... И все, кто не принял такого решения, приняли зрадное решение.
Как ЮВТ зрадную цену подписала.
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