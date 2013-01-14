Додано: Чет 08 лют, 2018 20:18

Ситуация куда критичнее, чем Вы можете себе представить.

И восстановление армии за счёт добровольческого движения =- привёл воров в шок, они сегодня форсированным темпом разрушили восстановление Армии Украины. Что не смогли уничтожить - взяли под контроль(присягу).

Ситуация в другом: а потрошить там уже не столь много осталось - туда нужно прежде всего давать "кормить армию", в связи с чем сейчас возврат к совковому идиотизму коррупционному болоту видно не вооруженным глазом.

"Давать" из вне уже физически никто не будет, своё уничтожено и разграблено, запасов - враг их уничтожил, далее нужно тяжко и много работать, для воссоздания, вот здесь Воры оказываются и не готовы. Каринка имеет полный аналог 1918 года Верховной Рады - Украина остро нуждается в "Нестор Ивановиче Махно" - патриоте готовом вести ревизионистскую политику в защиту Украины, вынос столицы в Гуляйполе обязателен.(дабы дать возможность ворам пожрать самих себя). "Пришло время собирать камни".

А для населения форсировать выдачу паспортов с безвизом, дабы могли сохранить генофонд украинцев.



Даже в "контрактной армии Украины" вернулась "Голштинская" система.

- это означает только одно принудительный песец Неньке от покращувачей.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.