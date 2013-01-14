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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3674367536763677
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:А как же *едина*?!

Це можна було спитати у російських призивників в першу чеченську. Слабким не до єдності, якби більше не втратити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:46

  detroytred написав:
Но если об этом, то по большому счёту мы (от детей и до глубоких стариков) все должны были поступить, как вьетнамцы при агрессии.


Как северные или как южные?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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