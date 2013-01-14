Це можна було спитати у російських призивників в першу чеченську. Слабким не до єдності, якби більше не втратити.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Це можна було спитати у російських призивників в першу чеченську. Слабким не до єдності, якби більше не втратити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:46
Как северные или как южные?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Чет 08 лют, 2018 23:30
Вы не хотели слушать о чём Вам говорили изначально.
Сейчас уже стоит вопрос о "необходимости освобождения" всей территории Украины.
Если это не сделать - до конца каденции Воры пообещали её прямым текстом - продать.
С горами и реками, ланамы и стэпом, заводы, пароходы...
Честному украинцу можно только бежать в Польшу, ну разве ещё Чехия увеличила лемит, да втихаря вся Европа даёт паспорта(и гражданство).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 03:02
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
кудрявый вечно гонит зрадофильный бред.
касательно крыма и оккупированной части донбасса - если бы существовал нормальный способ их просто сбросить, отделиться и ров с крокодилами - я был бы за.
зачем нашим ребятам умирать за то, что "освободить" стадо ватников, которые будут потом голосовать и выбирать нам власть. пусть голосуют за своих захарченков и идут на три буквы. ну вот лично мне такие "соотечественники" и даром не нужны. и вообще, нефиг раздавать паспорт гражданина Украины кому попало...
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:13
я б сказал
и вообще, нефиг раздавать власть в Украине кому попало
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:38
Чому це немає способу - це якраз найпростіше з усього ... Інша справа - що всім , кого цікавить якийсь "електорат" - така дія достатньо лякає непередбачуваними наслідками для себе особисто ...
Сказати вголос " ми не можемо і не хочемо втрачати людькі життя і ресурси країни - краще втратити ногу , на якій розвивається гангрена , ніж втратити життя " ...
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