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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3680368136823683
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  BIGor написав:Добре для нашої країни те, що такі як ви (з таким совковим менталітетом) залишилися в ОРДІЛО.

Может быть и хорошо, но плохо для нашей страны, что такие как ВЫ остались в Украине. Поэтому она и там, куда Вы её привели.
YKK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:49

  detroytred написав:Да без проблем.
Уточню данный пункт - дополнительные силы поступали с течением всего времени. Чем раньше, тем их было меньше.

О начале поступления поступления дополнительных сил разведка информировала ещё со 2 февраля.
Вертолеты полетели, кажется, 27-го.
Наращивание шло всё время.


Так что, надо было нападать 2-го февраля?

Вместе с сарказмом *милая беззубая рашка* (утрированием) и припиской о *специально..*.


А как еще относится к людям, которые считают что рашка заслала человечков без знаков отличия только затем, чтобы иметь возможность "откатиться"?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:50

  YKK написав:
  BIGor написав:Добре для нашої країни те, що такі як ви (з таким совковим менталітетом) залишилися в ОРДІЛО.

Может быть и хорошо, но плохо для нашей страны, что такие как ВЫ остались в Украине. Поэтому она и там, куда Вы её привели.


Расскажите пожалуйста, а куда вы привели свою лугандонию? Как называется то место и оно где?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:21

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:Расскажите пожалуйста, а куда вы привели свою лугандонию? Как называется то место и оно где?
Ну когда скажете в какой г@ндонии вы проживаете, скажу как называются такие как вы и где вам место. Такой ответ устраивает?
YKK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:26

Sommer
Ну где там у меня, что *специально* и *только затем, чтобы* (иметь возможность откатиться)?

Где???
Вы же исказили.
Приведите цитату всего предложения и посмотрите.
У меня указано, что *то, что человечки были без шевронов и не признавались официально, ВПОЛНЕ ПОЗВОЛЯЛО БЫ рфии откатить назад*.
Где смысл *специально отправила*?
Где смысл *только затем, чтобы*?
У меня вообще речи не было о том, что рфия изначально предусматривала условия для отката назад.
То есть специально отправила без маркировки и только затем, чтобы иметь возможность откатиться назад.

Вот это и есть конкретная, мягко говоря, неправда.
И свои аргументы для такого мнения я Вам досконально скурпулезно показываю уже не первый раз (по разным вопросам).

Поэтому и говорю *давай, до свидания* (с)
На этот раз окончательно.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:41

  YKK написав:
  BIGor написав:Добре для нашої країни те, що такі як ви (з таким совковим менталітетом) залишилися в ОРДІЛО.

Может быть и хорошо, но плохо для нашей страны, что такие как ВЫ остались в Украине. Поэтому она и там, куда Вы её привели.

Яка вам в ОРДІЛО різниця, куди йде Україна?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:43

Как ещё относиться к людям, которые задают вопрос *так что, надо было нападать 2 февраля?*

Прозвучало 2 февряля (первый день получения данных о перемещениях сил) в цепочке и не важно к какой ее части. Можно привязать к дате отпора агрессии и задать саркастический вопрос.

УмнО))
Троллинг. Вместо дискуссии.

Увидел *позволяло бы* в цепочке.
Можно исказить в *специально* и *только затем*.

И так регулярно.

З.Ы. это на посошок.
По полочкам.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:25

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  BIGor написав:Яка вам в ОРДІЛО різниця, куди йде Україна?

Что такое ордило не знаю, но мне в отличии от вас не все равно.
П.С. на всякий случай отправляю вас в школу учить географию и административно-территориальное устройство государства, на территории которого вы находитесь.
YKK
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:36

  YKK написав:
  BIGor написав:Яка вам в ОРДІЛО різниця, куди йде Україна?

Что такое ордило не знаю, но мне в отличии от вас не все равно.
П.С. на всякий случай отправляю вас в школу учить географию и административно-территориальное устройство государства, на территории которого вы находитесь.


на территории нашего государства есть ОРДИЛО - зона захваченная российскими войсками и их местными посипаками. Учите географию.
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