Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:26

Sommer

Ну где там у меня, что *специально* и *только затем, чтобы* (иметь возможность откатиться)?



Где???

Вы же исказили.

Приведите цитату всего предложения и посмотрите.

У меня указано, что *то, что человечки были без шевронов и не признавались официально, ВПОЛНЕ ПОЗВОЛЯЛО БЫ рфии откатить назад*.

Где смысл *специально отправила*?

Где смысл *только затем, чтобы*?

У меня вообще речи не было о том, что рфия изначально предусматривала условия для отката назад.

То есть специально отправила без маркировки и только затем, чтобы иметь возможность откатиться назад.



Вот это и есть конкретная, мягко говоря, неправда.

И свои аргументы для такого мнения я Вам досконально скурпулезно показываю уже не первый раз (по разным вопросам).



Поэтому и говорю *давай, до свидания* (с)

На этот раз окончательно.