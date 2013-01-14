Может быть и хорошо, но плохо для нашей страны, что такие как ВЫ остались в Украине. Поэтому она и там, куда Вы её привели.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:55
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:49
Так что, надо было нападать 2-го февраля?
А как еще относится к людям, которые считают что рашка заслала человечков без знаков отличия только затем, чтобы иметь возможность "откатиться"?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:50
Расскажите пожалуйста, а куда вы привели свою лугандонию? Как называется то место и оно где?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:21
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:26
Sommer
Ну где там у меня, что *специально* и *только затем, чтобы* (иметь возможность откатиться)?
Где???
Вы же исказили.
Приведите цитату всего предложения и посмотрите.
У меня указано, что *то, что человечки были без шевронов и не признавались официально, ВПОЛНЕ ПОЗВОЛЯЛО БЫ рфии откатить назад*.
Где смысл *специально отправила*?
Где смысл *только затем, чтобы*?
У меня вообще речи не было о том, что рфия изначально предусматривала условия для отката назад.
То есть специально отправила без маркировки и только затем, чтобы иметь возможность откатиться назад.
Вот это и есть конкретная, мягко говоря, неправда.
И свои аргументы для такого мнения я Вам досконально скурпулезно показываю уже не первый раз (по разным вопросам).
Поэтому и говорю *давай, до свидания* (с)
На этот раз окончательно.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:41
Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:43
Как ещё относиться к людям, которые задают вопрос *так что, надо было нападать 2 февраля?*
Прозвучало 2 февряля (первый день получения данных о перемещениях сил) в цепочке и не важно к какой ее части. Можно привязать к дате отпора агрессии и задать саркастический вопрос.
УмнО))
Троллинг. Вместо дискуссии.
Увидел *позволяло бы* в цепочке.
Можно исказить в *специально* и *только затем*.
И так регулярно.
З.Ы. это на посошок.
По полочкам.
Додано: Суб 10 лют, 2018 00:25
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Додано: Суб 10 лют, 2018 00:36
на территории нашего государства есть ОРДИЛО - зона захваченная российскими войсками и их местными посипаками. Учите географию.
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