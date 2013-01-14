Додано: Суб 10 лют, 2018 22:53

yarg

Господи, шо за бред?

Я ни считаю возможным впадания собеседником до уровня обыкновенной "шароварщины" - это ни чем ни отличается от "Гнусского мира"!



Проблемы Украины в отсутствии малейшего "Права" и людских "Экономико - правовых отношений". Не работает статья Конституции Украины №1. Страной безаппеляционно правят свора криминала - чистого экономического криминала - идейных врагов Украины.



Пока этого нет Украина по сценарию РФ, а у РФ есть громадные природные ресурсы - будет катиться в ..опу.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.