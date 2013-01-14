Старикан
Было бы так легко, то давно бы сожрала бы.
Устойчивость на скрепах - всегда шаткий (временный) фундамент. Рассыпется.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 лют, 2018 14:50
Старикан
Было бы так легко, то давно бы сожрала бы.
Устойчивость на скрепах - всегда шаткий (временный) фундамент. Рассыпется.
Додано: Суб 10 лют, 2018 16:14
При просмотре "Зараз обговорюється" зашел на эту страницу - Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки. В шоке от доносов (по другому назвать невозможно) одного из постоянных обитателей этой ветки.
Причем в этих доносах не гнушается обвинять модератора (которого называет "страусом") в пособничестве "графоману, проплаченному, идейному врагу". 37-й год возвращается?!!
Додано: Суб 10 лют, 2018 16:59
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:58
yanyura
Спасибо, что подсказали.
Да уж...
То-то я удивляюсь, что тишина от него.
В одном месте запретили, так он в другом ведро помоев вылил.
Ещё и на модератора добряче плеснул. Вообще ни за что)). Абсолютно ни за что. Исключительно на выдуманных собою основаниях.
Странно только одно - раньше он (по своей логике) уход оппонентов объявлял своей перемогою и достижением своей цели, а тут сам "програв".
Потому что одно дело дискутировать за рамками правил (согласно своему уровню и хотелкам), другое - придерживаться правил общепринятых.
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:13
Возможно YKK имел ввиду, что аббревиатура ОРДИЛО не является официальной.
Потому что есть "«Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления» - то есть отдельные районы, города ... Донецкой и Луганской областей, в которых...
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:47
https://news.finance.ua/ua/news/-/41996 ... tsvitannya
Украина - 112 место
Гондурас - 81
1. "Можновладці" уже нацарювали себе на "вишку"
2. Знищення йде не тільки промисловості, де нема перспектив розвитку, але й примусово знищущується сама промисловість.
3. Населення, що отримало паспорт нового зразка з великою надією біжить з України.
4. "Розвитик" за Вашими словами відбувається тільки за рахунок знищення, та продажу України, концентрації рахунків у Київі, та можливості щось вирішити.
5. Повернуто то, за що стояв майдан: "працює тільки цар - залишок законослухняні"
6. Бредові спогади про "пакращання" форсуються з новою силою на фоні безапеляційного знищення майбутнього України. Да так, щоб ніколи не було можливості повернення до Державності.
7. Запозичені гроші навіть не доходять до України - лягає усе по офшорам ...
- "Царі" - працюють.
........................................................................
Це можна до вимушенної концовки писати безкінечно, та розуміння трагедії України воно не відобразить не на мить.
Самим грязним чоботом задушено Право, витираються ноги про Закон, грабуються залишки населення...
Правохорнці повернулися до свого звичайного стану - грабунку населення.
Суди до повного "тормозу"
Навкруги одні обіцінки, за рахунок знищєння останнього.
За для того, щоб завтра Вам голодному розповісти: що грощі можливо заробити тільки продажем Землі України.
А щоб щось десь узять - треба заплатити валютою(золотом)- яке пани уже вивели. ТОє гризіть друг другу глотки за останнє.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 10 лют, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:54
На жаль він краще за Вас знає, що стоїть за цією Абривіатурою, і вірить, що крадіїв, що продали Землю ворогу вигонять, та повернеться Луганщіна у склад України.
А не Україну продадуть окупованій Луганщіні.
Для окремих дописувачів зауважу, що цінова політитка на окупованій частині уже на харчі зрівнялась, на комунальні послуги, хліб - на багато краща. Грабують там бидло, та "защитнігі" - тут же усі. Наявність "воєнного стану" там якимось чином регламентує частковий ценз на моживість криміналу.(по лекалу Северной Кореи "строится" жесткая оккупационная система - Корея сколько объединяется? И в то же время все корейцы верят в объединение)
Просто важко йому бачити, і безнадійно вірити, що ті, хто залишився, за рахунок знищення частини України нічого не роблять, для знищення кримінальних кланів, що продали їх, що з достойних людей зробили звичайне ...идло, що...
Тож хоть на форумі блокувати треба не його,а .....
Слабких розумом диванних дописувачів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:57
просто не забывайте что мы им поставляли 4 года бесплатно воду и электроенергию.
т.е. вы платили и за себя и за YKK . Вы еще удивляетесь что у вас коммунал дороже ?
Вы думаете что если выгоните каких-то "крадыъв" - все вернется как было ? Выгоните например яценюка или порошенка - и путин сразу устыдится ,выведет войска и все такое ? это наивность такая ? нюню.
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:53
yarg
Господи, шо за бред?
Я ни считаю возможным впадания собеседником до уровня обыкновенной "шароварщины" - это ни чем ни отличается от "Гнусского мира"!
Проблемы Украины в отсутствии малейшего "Права" и людских "Экономико - правовых отношений". Не работает статья Конституции Украины №1. Страной безаппеляционно правят свора криминала - чистого экономического криминала - идейных врагов Украины.
Пока этого нет Украина по сценарию РФ, а у РФ есть громадные природные ресурсы - будет катиться в ..опу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 11 лют, 2018 00:10
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