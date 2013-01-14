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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3688368936903691>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:48

Блин - это то, что по всем (всем) телодвижениям рфян хорошо видно, что Крым из Донбасса они делать даже и не собирались.
Даже приблизительно не собирались.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:29

  detroytred написав:Это само собой.
Только в кино обыватель бросает дом-жену-садочок и весело прямуэ на войну, в партизаны и т.д., а жена в тылу за пайку точит снаряды, олигархи сдают майно на благо державы.

Обычно - спираль и система закручивается и втягивает массы обывателей.


да.
в жизни насильно мобилизованные солдаты расстреливают командиров и грабят магазины, жены их бегут в польшу , а отобранный у олигарха рошен никак не хочет производить танки. Все равно получаются тортики.
Собственно власть об этом прекрасно знает.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:57

  detroytred написав:Блин - это то, что по всем (всем) телодвижениям рфян хорошо видно, что Крым из Донбасса они делать даже и не собирались.
Даже приблизительно не собирались.


А кураторы из Масквы, обещавшие скорое присоединение лугандонцам, просто этим лугандонцам привиделись.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:14

yarg
В реальности. Единицы. Ровно единицы принужденно мобилизированных или призванных на службу совершают такие поступки.
Точно также, как и среди добровольцев (см. торнадовцы и т.д.).

Вы опять утрировали. И очень сильно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:25

Ну если голые обещания кураторов и несколько дрг на Донбассе одно и то же, что крымская войсковая компания, то да -- как в Крыму)))

А регулярные войска сразу перевести через границу со всеми последующими действиями согласно сценария, как в Крыму, просто забыли, как второстепенную деталь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:37

yarg
От тортиков прибыль может работать на оборону. А не на Мальдивы.
Кроме тортиков есть еще другие активы. Суть -- волонтёрами становится всё общество.
Что-то Вы опять утрировали - вместо тортиков производить танки))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Кроме тортиков есть еще другие активы. Суть -- волонтёрами становится всё общество.
Что-то Вы опять утрировали - вместо тортиков производить танки))

Без танків, літаків, ракет, ВС і мобілізація слабо допоможуть. Техніка 50-ти річної давності проти сучасної армії - розгром за кілька тижнів. Прикладів море.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:00

  detroytred написав:yarg
От тортиков прибыль может работать на оборону. А не на Мальдивы.
Кроме тортиков есть еще другие активы. Суть -- волонтёрами становится всё общество.
Что-то Вы опять утрировали - вместо тортиков производить танки))


еще раз повторю - деньги не проблема. Не в них дело. Их можно напечатать больше чем у всех олигархов вместе взятых. Но это не восстановит производства танковых аккумуляторов. А продавать их нам тоже не хотели.

Я не утрировал. Ну начал богдан вместо автобусов санитарные автомобили производить. Безо всяких ВП. И что ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:12

lapay
Нет танков?
Лейтенант Божок под аэропортом три вражеских танка уничтожил в одном бою.
Вместо Джавелинов наш Стугна ли как там.
Но и то: джавелины поставили бы, антирадары, рации и т.д.

Танки - Малышева произведет. Нормальные. Ракеты - мы впереди в этой области.

Реалии -- противостояли и с 50-летней давностью против ТСО *Буратин* и т.д.

yarg
Объясните почему Украина не в состоянии производить танковые аккумуляторы и почему их нельзя купить.

Остановил производить Богдан санитарные авто почему?

Ещё раз повторю: вьетнамцы руками-лопатами копали и со старьем против суперсовременной армии воевали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:19

yarg
Я ошибся, не понял Вас насчёт Богданов.
Производство не приостанавливалось.

Причины -- выход из строя топливной системы из-за качества топлива!!!!, нарушение правил эксплуатации и регламента обслуживания.

ВП повлияло бы на качество топлива, поставляемого.
detroytred
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