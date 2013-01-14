Блин - это то, что по всем (всем) телодвижениям рфян хорошо видно, что Крым из Донбасса они делать даже и не собирались.
Даже приблизительно не собирались.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:48
Блин - это то, что по всем (всем) телодвижениям рфян хорошо видно, что Крым из Донбасса они делать даже и не собирались.
Даже приблизительно не собирались.
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:29
да.
в жизни насильно мобилизованные солдаты расстреливают командиров и грабят магазины, жены их бегут в польшу , а отобранный у олигарха рошен никак не хочет производить танки. Все равно получаются тортики.
Собственно власть об этом прекрасно знает.
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:57
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:14
yarg
В реальности. Единицы. Ровно единицы принужденно мобилизированных или призванных на службу совершают такие поступки.
Точно также, как и среди добровольцев (см. торнадовцы и т.д.).
Вы опять утрировали. И очень сильно.
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:25
Ну если голые обещания кураторов и несколько дрг на Донбассе одно и то же, что крымская войсковая компания, то да -- как в Крыму)))
А регулярные войска сразу перевести через границу со всеми последующими действиями согласно сценария, как в Крыму, просто забыли, как второстепенную деталь.
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:37
yarg
От тортиков прибыль может работать на оборону. А не на Мальдивы.
Кроме тортиков есть еще другие активы. Суть -- волонтёрами становится всё общество.
Что-то Вы опять утрировали - вместо тортиков производить танки))
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:00
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Без танків, літаків, ракет, ВС і мобілізація слабо допоможуть. Техніка 50-ти річної давності проти сучасної армії - розгром за кілька тижнів. Прикладів море.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:00
еще раз повторю - деньги не проблема. Не в них дело. Их можно напечатать больше чем у всех олигархов вместе взятых. Но это не восстановит производства танковых аккумуляторов. А продавать их нам тоже не хотели.
Я не утрировал. Ну начал богдан вместо автобусов санитарные автомобили производить. Безо всяких ВП. И что ?
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:12
lapay
Нет танков?
Лейтенант Божок под аэропортом три вражеских танка уничтожил в одном бою.
Вместо Джавелинов наш Стугна ли как там.
Но и то: джавелины поставили бы, антирадары, рации и т.д.
Танки - Малышева произведет. Нормальные. Ракеты - мы впереди в этой области.
Реалии -- противостояли и с 50-летней давностью против ТСО *Буратин* и т.д.
yarg
Объясните почему Украина не в состоянии производить танковые аккумуляторы и почему их нельзя купить.
Остановил производить Богдан санитарные авто почему?
Ещё раз повторю: вьетнамцы руками-лопатами копали и со старьем против суперсовременной армии воевали.
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:19
yarg
Я ошибся, не понял Вас насчёт Богданов.
Производство не приостанавливалось.
Причины -- выход из строя топливной системы из-за качества топлива!!!!, нарушение правил эксплуатации и регламента обслуживания.
ВП повлияло бы на качество топлива, поставляемого.
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