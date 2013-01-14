yarg
Насчёт можно напечатать денег и они не проблема -- вроде форум финансовый.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24
yarg
Насчёт можно напечатать денег и они не проблема -- вроде форум финансовый.
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:42
вьетнам получил новейшие системы ПВО от СССР. получил все от самолетов до кораблей. Там сидел "ограниченный контингент" - примерно в 15000 солдат.
Ну не ленитесь , почитайте историю. Все же доступно.
Какие там лопаты...
Додано: Пон 12 лют, 2018 22:08
уarg
Насчёт лопат имелись ввиду джунгли. Боевые действия в джунглях.
Ключевое - судя по потерям, воевали вьетнамцы. Сами вьетнамцы, а не *ограниченный контингент* за них.
Уровень военной техники рфии не намного выше нашего.
Поставки и помощь от Запада есть. По чувствительным позициям - антибатарейные радары, связь и т.д.
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