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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3695369636973698
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:31

немного юмора
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... %2As%2As-R
vak
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:46

  vak написав:немного юмора
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а что апатридышу остается ? в фейсбучке постится. политическая пенсия.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:10

  detroytred написав:
  Sommer написав:Ура, вперед! Вы, лично, мобилизовали все свои ресурсы?

Мы рассматривали что -- возможность. Возможно или невозможно.
А не личные желания конкретного одного лица.


Нет, рассматриваются именно личные желания одного конкретного лица. Которое считает, что государство должно мобилизовать все ресурсы, все-все... но сам не спешит это делать.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:19

Sommer
Вы неправильно поняли.

Речь идёт о принятии решения государством (властями) о мобилизации всех ресурсов государства.

Если бы я имел полномочия участвовать в принятии данного решения, вот тогда был хоть какой-то смысл в Вашем вопросе. То есть в моём *спешу - не спешу*.

И то малый смысл. Потому что власти могут принять решение и запустить этот процесс (мобилизации всех ресурсов) без своего личного примера))

Вы просто уводите в сторону.
И всё.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:44

So
mmer
Просьба: попробуйте цитатой показать, где с моей стороны утверждалось, что государство *ДОЛЖНО* мобилизировать все ресурсы для отпора агрессии.

С моей стороны речь шла исключительно о данной ВОЗМОЖНОСТИ, об этом варианте, как возможном.
А не необходимом.

Там, где коллега YKK, обосновал обязанность власти ввести ВП, то это ещё не означает мобилизации ВСЕХ ресурсов государства, по полной. Глубина принятия решений со стороны власти может быть разной. Это был момент о принятии решения по ВП. Но не по глубине мобилизации ресурсов.

Так что жду, откуда Вы вынули новый предмет -- что я считаю, что *государство ДОЛЖНО мобилизировать все ресурсы, все все...*?


Поэтому мне и не нравится дискутировать с Вами. Вы отмолчитесь скорее всего, а я Вам кучу букв, чтобы не голословно, а обоснованно ответить на Ваши *выдумки*.

Ведь я с самого начала и в процессе дискуссии подчеркивал, что речь идёт о возможности. Возможном варианте. Не необходимом, а возможном.
И что оценка его и целесообразность -- это УЖЕ ДРУГОЙ ВОПРОС. Цитаты можно без проблем найти.

Поэтому повторюсь, мне такой формат с Вашей стороны не нравится.
Если не будет и в этот раз обоснований, то перейду на краткий формат и со своей стороны.
detroytred
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  #<1 ... 3695369636973698
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