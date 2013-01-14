Додано: Вів 13 лют, 2018 21:44

So

mmer

Просьба: попробуйте цитатой показать, где с моей стороны утверждалось, что государство *ДОЛЖНО* мобилизировать все ресурсы для отпора агрессии.



С моей стороны речь шла исключительно о данной ВОЗМОЖНОСТИ, об этом варианте, как возможном.

А не необходимом.



Там, где коллега YKK, обосновал обязанность власти ввести ВП, то это ещё не означает мобилизации ВСЕХ ресурсов государства, по полной. Глубина принятия решений со стороны власти может быть разной. Это был момент о принятии решения по ВП. Но не по глубине мобилизации ресурсов.



Так что жду, откуда Вы вынули новый предмет -- что я считаю, что *государство ДОЛЖНО мобилизировать все ресурсы, все все...*?





Поэтому мне и не нравится дискутировать с Вами. Вы отмолчитесь скорее всего, а я Вам кучу букв, чтобы не голословно, а обоснованно ответить на Ваши *выдумки*.



Ведь я с самого начала и в процессе дискуссии подчеркивал, что речь идёт о возможности. Возможном варианте. Не необходимом, а возможном.

И что оценка его и целесообразность -- это УЖЕ ДРУГОЙ ВОПРОС. Цитаты можно без проблем найти.



Поэтому повторюсь, мне такой формат с Вашей стороны не нравится.

Если не будет и в этот раз обоснований, то перейду на краткий формат и со своей стороны.