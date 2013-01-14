Африка в центре Европы. Социальное государство в Украине приказало долго житьАлександр Карпец Автор: Александр Карпец «Фраза»Публицист, журналистАфрика в центре Европы. Социальное государство в Украине приказало долго житьУкраина неуклонно превращается в этакий «филиал Африки», такой себе Берег Слоновой Кости или Зимбабве в географическом центре Европы. Ярчайшим признаком этого является тот факт, что Украина все дальше и дальше отходит от своего определения социального государства, записанного буквально в первой же статье Конституции.Напомним, что статья 1 Основного Закона гласит, что Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство. Степень суверенности, независимости, демократичности и почитания права в Украине вызывает массу вопросов, но далее речь пойдет о другом.А именно о социальном характере государства Украина. Несмотря на декларацию, записанную в Конституцию во времена Кучмы, вся траектория развития (точнее -- деградации) государства Украина во времена постсоветчины представляет собой уход от позднесоветского социального государства к некоему совершенно антисоциальному классово-антагонистическому образованию, каковое сейчас представляет собой Украина.По мнению политолога Руслана Бортника, процесс имущественного и социального расслоения в Украине продолжится, к концу политического цикла в 2019 году картина может выглядеть так: 75% украинцев будут бедными, а 5% — очень богатыми.* * *Конечно, можно поспорить о цифрах и их соотношении, но они представляются правдоподобными и близкими к реальности.В этом смысле обещанный властью трехпроцентный рост ВВП ничего не изменит в жизни рядовых граждан, социальное и имущественное расслоение будет углубляться, основная масса населения будет беднеть.Действительно, обещанный властью 3%-й рост ВВ в 2018 году в плане роста благосостояния рядовых обывателей ничего не даст из-за высочайшей тенизации экономики, поскольку, по разным оценкам, сегодня от 39% до 55% украинской экономики находятся в «тени». В этих условиях рост экономики в размере нескольких процентов — не более чем пиар власти.Кроме того, экономикой в Украине управляют в ручном режиме, независимо от объективных макроэкономических показателей. Напомним, что с 2017 года минимальную зарплату подняли вдвое, а с 2018-го — еще на 700 гривен. И это при росте экономики в размере 1,5-2%!При этом, по мнению Бортника, уровень благосостояния и социальный уровень граждан не зависят, по большому счету, от состояния экономики (если говорить об официальных цифрах), потому что экономика работает наполовину в теневом секторе. И власть имущие используют этот теневой сектор по своему усмотрению.Очевидно, что в таких условиях абсолютно не соответствует действительности указанная выше конституционная норма о социальном характере государства в Украине. Очевидно, что честнее было бы внести в Основной Закон соответствующие изменения, например, исключив эту норму их текста, но на это никто не пойдет. К тому же это далеко не единственная конституционная норма, которая грубо и цинично нарушается.«Мы как бы существуем в двух параллельных реальностях. Одна реальность медийная, которую пытаются навязать, в этой реальности Украина вот-вот станет членом ЕС и так далее, и тому подобное. Это виртуальная реальность.И есть другая реальность, в которой 70% украинцев — бедные люди, получающие субсидии, потому что они не способны заплатить за услуги ЖКХ и, по данным НАН Украины, на 30% от необходимой нормы недоедают мяса, на 38% — молочных продуктов, на 22% — яиц», — характеризует сложившуюся ситуацию политолог Руслан Бортник.Говоря о дальнейшем росте пропасти между бедными и богатыми, Бортник добавляет: «Да, будет и дальше расти. Мы видим, что 70% (по другим оценкам — 60%) украинцев — бедные, а, скажем так, топ-10 из списка Forbes нарастила свои богатства на 40%. Социальное расслоение у нас приобретает уже абсолютно неадекватные и циничные формы. И это продолжится, потому что через инструменты инициирования повышения стоимости услуг ЖКХ и другими способами самые богатые продолжат богатеть, а бедные -- беднеть. Скорее всего, в конце этого политического цикла к 2019 году мы увидим такую картину расслоения, при которой уже 75% украинцев будут бедными, то есть они не будут обеспечивать свой рацион по нормам питания, а 5% будут очень богатыми, будут чувствовать себя хорошо и контролировать украинскую экономику, политику и медиасферу».Правильно поставив диагноз, Бортник высказывает весьма сомнительный прогноз.По его мнению, грядущие выборы могут изменить страну только в случае высокой явки избирателей, но если явка будет высокой, кардинальные изменения неминуемы.«Насколько глубокими будут изменения, зависит от явки граждан. Если явка будет 40%, изменения будут номинальными. Если явка будет на уровне, традиционном для Украины — 65-70%, то тогда, я думаю, изменения могут быть кардинальными. И следующее государство будет более социально ответственным», — полагает Бортник.Такое мнение представляется сомнительным. В Украине традиционно явка на выборы является весьма высокой, особенно если сравнивать с «просвещенной» Европой, в которой на выборы редко когда ходят в тех количествах, в каких это происходит у нас. Но это нисколько не улучшало социальное бытие. Наоборот, с каждым следующим политическим циклом государство, «элита», обывательская масса и страна в целом деградируют все глубже и сильнее.Никакие выборы в их нынешнем виде ничего не изменят, поскольку остаются неизменными у*** социально-экономический уклад, а также ур** общественные отношения и психология общества.* * *Прогрессирующий антисоциальный характер государства в Украине подтверждается рядом исследований, например, данными аналитического центра Texty.org.ua, опубликованными в декабре 2017 года. Согласно этим данным Украина стала наиболее бедной страной в Европе.В качестве основного критерия оценки бедности был избран уровень заработных плат европейских стран после вычета налогов. Реальная зарплата измерялась в евро.Как следует из результатов исследования, в Украине эта сумма оказалась наиболее низкой — всего 190 евро. На втором месте оказалась Молдова (216 евро), на третьем — Азербайджан (232 евро), на четвертом — Армения (251 евро). При этом, согласно данным Министерства финансов Украины, средняя заработная плата в стране составляет 5918 гривен после выплаты налогов. Средняя заработная плата в Украине в октябре 2017 до выплаты налогов составила 7377 грн.В первую десятку наиболее бедных стран Европы, согласно исследованию, также вошли: Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия. При этом Россия находится в середине списка со средней зарплатой в 474 евро.К наиболее богатым странам в данном рейтинге были отнесены: Швейцария (4421 евро), Исландия (3440 евро), Норвегия (3405 евро), ФРГ (2270 евро), Франция (2225 евро).По данным экспертов центра, при учете зарплаты до налогов Украина все равно остается на последнем месте. А при пересчете на «покупательную способность», находится на третьем месте снизу. Меньшая покупательная способность людей только в Молдове и Армении, где зарплаты немного выше, но при этом цены относительно зарплаты более высокие.* * *Но власть в лице министра социальной политики Андрея Ревы бодро рапортует о снижении бедности и росте благосостояния.«В течение 2017 года, по данным Госслужбы статистики и по методике, которой пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в Украине, уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих лиц с 45,4% до 26,9%», — заявил Рева.По его словам, на улучшение этого показателя повлияло повышение социальных стандартов в Украине, а также рост зарплаты. Кроме того, министр отметил, что в этом году увеличилось количество трудоустроенных жителей.Бравурные заявления Ревы жестко, но справедливо раскритиковал экономический эксперт Виктор Скаршевский.«Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что количество бедных граждан, чьи доходы ниже фактического прожиточного минимума в Украине, уменьшилось на 15% — с 54,5% в 2016-м до 39,4% в 2017 году. Правда, при этом он забыл добавить, что субсидии по жилищно-коммунальным услугам (которые добавляются к доходам граждан) увеличились на 26 млрд грн — с 44 млрд грн в 2016-м до 70 млрд грн в 2017 году. Увеличили бы до 100 млрд грн, бедных, по статистике, стало бы еще меньше», — сообщил Скаршевский.По его мнению, если сравнивать 2017-й с 2014 годом, то количество бедных граждан, имеющих доходы ниже фактического прожиточного минимума, не уменьшилось, а увеличилось на 10,4 млн человек (!) — с 6,3 млн в 2014-м до16,7 млн человек в 2017 году.Таким образом, первую статью Конституции можно отменять, как минимум, в части социального государства в Украине, как не соответствующую реалиям. Собственно, вся Конституция является нелегитимной, поскольку была введена с грубейшими нарушениями процедуры принятия, но это отдельная тема.