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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 лют, 2018 10:04
Kudrjavuy написав:
Таким образом, первую статью Конституции можно отменять, как минимум, в части социального государства в Украине, как не соответствующую реалиям.
И чем скорее, тем лучше.
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