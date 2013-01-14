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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 лют, 2018 17:26
Ситуации по Ю.Осетии и Крыму имеют, мягко говоря, небольшие отличия.
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detroytred
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Додано: Сер 14 лют, 2018 19:42
budivelnik написав:
1 Я впевнений що банки з своїх доходів не платять ПДВ (точно так само як не платять ПДВ єдинщики на 1-2 групі єдиного податку)
2 Я впевнений що банкіри оптимізують свої витрати по оплаті ЄСВ використовуючи наприклад таку схему
а - призначають своїм працівникам мінімалку і з цих сум сплачують і ПДФО і ЄСВ
б - надають цим же працівникам кредит під 2-3% , з умовою що працівники покладуть цей кредит на депозит під 18-20% і з доходу ( а дохід це різниця між депо і кредо ставками) споачують всього 18% ПДФО , повністю уникаючи при цьому сплат з цих сум ЄСВ
3 Схема описана в п2 - практично не доступна для будь-якої іншої галузі діяльності в Україні.
1) Комиссионные доходы банков действительно не облагаются НДС.
2) А вот тут ошибочка ваша. Такая или подобная схема применялась в 1990-х и сошла на нет к середине 2000-х, ибо за такие финты НБУ любому банку сделает анальное расширение. Поэтому в банках с середины 2000-х ЗП белая - с окладов, премий, бонусов платятся и НДФЛ, и ЕСВ
3) Зато для остальных предприятий весьма доступна схема - минималка+конверт.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 21:13
detroytred написав:
Ситуации по Ю.Осетии и Крыму имеют, мягко говоря, небольшие отличия.
Да, в ЮО были российские "миротворцы", в Крым пришлось завозить немаркированных человечков.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 21:51
Не менее важно и другое - с 1992 фактически своя конституция, символика, марионеточность рфии, отсутствие контроля со стороны Грузии.
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