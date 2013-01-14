Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yarg написав:"28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."
Этот командир катера, попавший благодаря Тягнибоку, на важную должность министра обороны, несет полную ересь. Только в одесском гарнизоне больше пяти тысяч военных спокойно себе 28 лютого ходили на службу, никуда не убегали, кушали в столовой.
Ещё веселее несколько раз под присягой заявил Турчинов: "об агрессии я узнал только 27 февраля. Из доклада разведки. Поэтому только 28-го на РНБО приняли решение о приведении ЗС в полную боевую готовность" .
Когда днём раньше показания давал Наливайченко (как, кажется контролирующий или как-то так СБУ от парламента) раз 20 повторял, что во время поездки по Крыму с Аваковым за Овощем 22-23-го видел и фиксировал!!! признаки и элементы агрессии. По приезду доложил ИОпрезидента лично.
Хотя и по телефону наверняка мог и докладывал раньше. А ИОпрезидента об агрессии узнал 27-го
Там полный цирк....
Мамчур: поступила команда о приведении в полную боевую готовность (это получение оружия и т.д. полный комплекс заходив по ПБГ), аэродром был приведён. Потом отбой. Сдача оружия в оружейки... Потом и захват аэродрома и оружия. Это до 28-го.
кто дал сигнал? Хз кто дал отбой? Хз
Турчинов: я не давал тогда. И естественно отбой дать не мог. Дал только 28-го. И не отменял.
Якщо хтось памятає мою перепалку з тутешнім 50% заповнювачем сторінок То під присягою Турчинов заявив
Турчинов продолжает и говорит, что меньше одного процента милиции не предали. В ВСУ в Крыму был 71 процент предателей. Такая же ситуация и в ГПСУ. Из сотрудников УГО из Крыма вышли только 20 человек. Источник: https://censor.net.ua/n3050537
І що хтось з так званих захисників України з числа військвих пенсіонерів і далі буде всіх переконувати що пенсії вони отримують вірно ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
galex написав:Уверен что любые дергания с нашей стороны, сделали бы ситуацию гораздо хуже, чем она есть сейчас, вплоть до грузинского сценария, который легитимизировал бы официальный ввод регулярных частей с современной техникой и авиацией
На это налегал и Турчинов. что стоило сделать лишь выстрел и только один погибший зеленый, то.. Но при сам дал команду на отражение нападений.
Только загвоздка. При желании разыграть спектакль с погибшими рфянами или мирными жителями (в результате стрельбы с украинской стороны) рфянам было не так уж и сложно. Хотя бы через своих агентов. В том числе и внедренных. Один открыл огонь при нападении и понеслась... У них и более топорная работа применяется. Этим они не заморачиваются.
Нет коллективного "воны". Есть личные поступки и вклад каждого. И личная ответственность за них каждого. Лично.
С коллективной ответственностью -- камбек в совок. Там были любители коллективизма в приоритете. И любители связывать несвязанное.
Логика убийственна: действующие силовики в Крыму оказались в большинстве своём зрадныками (да и то в силу целого ряда причин, о которых упоминал тот же Коваль. Только умолчал о главной --- такой % получился из-за такого отношения со стороны власти в период блокировки частей. Все отмораживались. Хотя это и не снимает с них вины и ответственности. Лишь объясняет такой большой %) Поэтому все пенсионеры-силовики не заслуживают пенсию, определённую и гарантированную им законодательно за их службу. За их уже прошедшую службу. В каких условиях --- см. того же Коваля.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 лют, 2018 20:12, всього редагувалось 1 раз.
yarg написав:"28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."
Коваль (МОУ): "из 117 ЗСУ з"эднань и частин -- 56 были полностью боезданными, ... частково боезданых и (кажется) 26 небоезданых."
НО 56 боеспособных. Почти половина.
95 ДШБ - полностью боеспособна. Три других десантных --- частично. Одна небоездатна.
Турчинов: в связи с угрозой вторжения с северного и восточного направлений пришлось оголить западный сектор и направить весь резерв (которого не было)))) на эти направления.
Коваль: "Замана полностью зныщыв систему военкоматов" ---- это по поводу Вашего "вся армейская верхушка сбежала".
З.Ы. слушать свидетелей очень даже интересно.
вывод какой ? 56 боеспособных частей. Это включая склады ГСТ , базу хранения картографической продукции под Тернополем и прочий треш. 5000 солдат , которые реально что-то могли. Вы предлагаете с этим идти войной на россию ?
нее. я таки понимаю почему у нас армия до такого позора дошла. Советские отставники - это черное зло.
detroytred написав: Логика убийственна: действующие силовики в Крыму оказались в большинстве своём зрадныками (да и то в силу целого ряда причин, о которых упоминал тот же Коваль. Только умолчал о главной --- такой % получился из-за такого отношения со стороны власти в период блокировки частей. Все отмораживались.), поэтому все пенсионеры-силовики не заслуживают пенсию, определённую и гарантированную им законодательно за их службу. За их уже прошедшую службу. В каких условиях --- см. того же Коваля.
их служба привела в печальному результату. Армию пришлось создавать заново и большой кровью. За что же им платить ?
yarg написав:их служба привела в печальному результату. Армию пришлось создавать заново и большой кровью. За что же им платить ?
Ага. С нуля. На базе чего создали?
И что нового-то додали так быстро (что она за год возникла)? Новых офицеров среднего и высшего звена? Или они из старых? Хоттаба кто подготовил?
Реально и по большому счёту лишь кардинально увеличили мат-тех. обеспечение, комплектацию и программы подготовки рядового и сержантского состава. поставили другие задачи и цели. Чуть перетряхнули сынков из управления боевыми частями. И вуаля --- новая армия.
Так кто отвечает за все вышеперечисленные элементы? Верхушка армейская и политическая.
которые все на месте. и к которым никаких претензий)))
yarg написав:"28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."
Коваль (МОУ): "из 117 ЗСУ з"эднань и частин -- 56 были полностью боезданными, ... частково боезданых и (кажется) 26 небоезданых."
НО 56 боеспособных. Почти половина.
95 ДШБ - полностью боеспособна. Три других десантных --- частично. Одна небоездатна.
Турчинов: в связи с угрозой вторжения с северного и восточного направлений пришлось оголить западный сектор и направить весь резерв (которого не было)))) на эти направления.
Коваль: "Замана полностью зныщыв систему военкоматов" ---- это по поводу Вашего "вся армейская верхушка сбежала".
З.Ы. слушать свидетелей очень даже интересно.
вывод какой ? 56 боеспособных частей. Это включая склады ГСТ , базу хранения картографической продукции под Тернополем и прочий треш. 5000 солдат , которые реально что-то могли. Вы предлагаете с этим идти войной на россию ?
нее. я таки понимаю почему у нас армия до такого позора дошла. Советские отставники - это черное зло.
Откройте программы розвитку ЗСУ. их не одна. И ту что на 2005-2011 год не забудьте. А также целый ряд документов, определяющий состояние и развитие ЗСУ. Потом ознакомьтесь - кто их утверждает. и кто обеспечивает материально-техническое обеспечение для реализации даже этих укалеченных программ. И посмотрите на причины, почему эти даже укалеченные программы не выполнены!
Вы предлагаете с этим идти войной на россию ?
Это Ваша, Вами придуманная глупость. И уже с неё такие же выводы. Позорные. Это и есть черное зло. конкретное, а не выдуманное. Речь шла об обороне своей территории и отпоре агрессии в конкретном месте конкретными силами в конкретное время.
yarg написав:"28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."
Этот командир катера, попавший благодаря Тягнибоку, на важную должность министра обороны, несет полную ересь. Только в одесском гарнизоне больше пяти тысяч военных спокойно себе 28 лютого ходили на службу, никуда не убегали, кушали в столовой.
Вот только маленькая такая мелочь была - воевать не хотели. А кушать в столовой, так очень даже хотели. Да взять события в Одессе 2 мая 2014, когда милиция была на стороне пророссийских активистов. Ведь стрелять в футбольных фанатов начали из-за милицейских кордонов
detroytred Вы мне всё больше напоминаете того пожарника, которому всё хорошо на службе, "но как пожар, так хоть увольняйся". По фиг, что военные воровали всё и вся от низа до верха. По фиг, что есть Воинский устав, который эти самые военные должны выполнять. Нет, у вас виноваты нынешние руководители. "Приказа не было". Воинский устав тебе приказ.