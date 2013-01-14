Додано: Чет 15 лют, 2018 19:33

freeze написав: yarg написав: "28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."



https://hromadske.ua/posts/turchynov "28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."



Этот командир катера, попавший благодаря Тягнибоку, на важную должность министра обороны, несет полную ересь. Только в одесском гарнизоне больше пяти тысяч военных спокойно себе 28 лютого ходили на службу, никуда не убегали, кушали в столовой. Этот командир катера, попавший благодаря Тягнибоку, на важную должность министра обороны, несет полную ересь. Только в одесском гарнизоне больше пяти тысяч военных спокойно себе 28 лютого ходили на службу, никуда не убегали, кушали в столовой.

Ещё веселее несколько раз под присягой заявил Турчинов: "об агрессии я узнал только 27 февраля. Из доклада разведки. Поэтому только 28-го на РНБО приняли решение о приведении ЗС в полную боевую готовность" .Когда днём раньше показания давал Наливайченко (как, кажется контролирующий или как-то так СБУ от парламента) раз 20 повторял, что во время поездки по Крыму с Аваковым за Овощем 22-23-го видел и фиксировал!!! признаки и элементы агрессии. По приезду доложил ИОпрезидента лично.Хотя и по телефону наверняка мог и докладывал раньше.А ИОпрезидента об агрессии узнал 27-гоТам полный цирк....Мамчур: поступила команда о приведении в полную боевую готовность (это получение оружия и т.д. полный комплекс заходив по ПБГ), аэродром был приведён.Потом отбой. Сдача оружия в оружейки...Потом и захват аэродрома и оружия.Это до 28-го.кто дал сигнал? Хзкто дал отбой? ХзТурчинов: я не давал тогда. И естественно отбой дать не мог. Дал только 28-го. И не отменял.