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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3705370637073708>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:33

  freeze написав:
  yarg написав:"28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."

https://hromadske.ua/posts/turchynov


Этот командир катера, попавший благодаря Тягнибоку, на важную должность министра обороны, несет полную ересь. Только в одесском гарнизоне больше пяти тысяч военных спокойно себе 28 лютого ходили на службу, никуда не убегали, кушали в столовой.


Ещё веселее несколько раз под присягой заявил Турчинов: "об агрессии я узнал только 27 февраля. Из доклада разведки. Поэтому только 28-го на РНБО приняли решение о приведении ЗС в полную боевую готовность" .

Когда днём раньше показания давал Наливайченко (как, кажется контролирующий или как-то так СБУ от парламента) раз 20 повторял, что во время поездки по Крыму с Аваковым за Овощем 22-23-го видел и фиксировал!!! признаки и элементы агрессии. По приезду доложил ИОпрезидента лично.

Хотя и по телефону наверняка мог и докладывал раньше.
А ИОпрезидента об агрессии узнал 27-го :lol:

Там полный цирк....

Мамчур: поступила команда о приведении в полную боевую готовность (это получение оружия и т.д. полный комплекс заходив по ПБГ), аэродром был приведён.
Потом отбой. Сдача оружия в оружейки...
Потом и захват аэродрома и оружия.
Это до 28-го.

кто дал сигнал? Хз :D
кто дал отбой? Хз :D

Турчинов: я не давал тогда. И естественно отбой дать не мог. Дал только 28-го. И не отменял.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:43

Якщо хтось памятає мою перепалку з тутешнім 50% заповнювачем сторінок
То під присягою Турчинов заявив
Турчинов продолжает и говорит, что меньше одного процента милиции не предали. В ВСУ в Крыму был 71 процент предателей. Такая же ситуация и в ГПСУ. Из сотрудников УГО из Крыма вышли только 20 человек. Источник: https://censor.net.ua/n3050537

І що хтось з так званих захисників України з числа військвих пенсіонерів і далі буде всіх переконувати що пенсії вони отримують вірно ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:50

  galex написав:Уверен что любые дергания с нашей стороны, сделали бы ситуацию гораздо хуже, чем она есть сейчас, вплоть до грузинского сценария, который легитимизировал бы официальный ввод регулярных частей с современной техникой и авиацией

На это налегал и Турчинов.
что стоило сделать лишь выстрел и только один погибший зеленый, то..
Но при сам дал команду на отражение нападений.

Только загвоздка.
При желании разыграть спектакль с погибшими рфянами или мирными жителями (в результате стрельбы с украинской стороны) рфянам было не так уж и сложно. Хотя бы через своих агентов. В том числе и внедренных.
Один открыл огонь при нападении и понеслась...
У них и более топорная работа применяется. Этим они не заморачиваются.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:02

Нет коллективного "воны".
Есть личные поступки и вклад каждого.
И личная ответственность за них каждого. Лично.


С коллективной ответственностью -- камбек в совок.
Там были любители коллективизма в приоритете.
И любители связывать несвязанное.

Логика убийственна: действующие силовики в Крыму оказались в большинстве своём зрадныками (да и то в силу целого ряда причин, о которых упоминал тот же Коваль. Только умолчал о главной --- такой % получился из-за такого отношения со стороны власти в период блокировки частей. Все отмораживались. Хотя это и не снимает с них вины и ответственности. Лишь объясняет такой большой %)
Поэтому все пенсионеры-силовики не заслуживают пенсию, определённую и гарантированную им законодательно за их службу.
За их уже прошедшую службу. В каких условиях --- см. того же Коваля.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 лют, 2018 20:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:11

  detroytred написав:
  yarg написав:"28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."

https://hromadske.ua/posts/turchynov

Коваль (МОУ): "из 117 ЗСУ з"эднань и частин -- 56 были полностью боезданными, ... частково боезданых и (кажется) 26 небоезданых."

НО 56 боеспособных. Почти половина.

95 ДШБ - полностью боеспособна.
Три других десантных --- частично.
Одна небоездатна.

Турчинов: в связи с угрозой вторжения с северного и восточного направлений пришлось оголить западный сектор и направить весь резерв (которого не было)))) на эти направления.

Коваль: "Замана полностью зныщыв систему военкоматов" ---- это по поводу Вашего "вся армейская верхушка сбежала".

З.Ы. слушать свидетелей очень даже интересно.


вывод какой ?
56 боеспособных частей. Это включая склады ГСТ , базу хранения картографической продукции под Тернополем и прочий треш.
5000 солдат , которые реально что-то могли.
Вы предлагаете с этим идти войной на россию ?

нее. я таки понимаю почему у нас армия до такого позора дошла. Советские отставники - это черное зло.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:12

  detroytred написав:
Логика убийственна: действующие силовики в Крыму оказались в большинстве своём зрадныками (да и то в силу целого ряда причин, о которых упоминал тот же Коваль. Только умолчал о главной --- такой % получился из-за такого отношения со стороны власти в период блокировки частей. Все отмораживались.), поэтому все пенсионеры-силовики не заслуживают пенсию, определённую и гарантированную им законодательно за их службу.
За их уже прошедшую службу. В каких условиях --- см. того же Коваля.


их служба привела в печальному результату. Армию пришлось создавать заново и большой кровью. За что же им платить ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:22

  yarg написав:их служба привела в печальному результату. Армию пришлось создавать заново и большой кровью. За что же им платить ?

Ага. С нуля.
На базе чего создали?

И что нового-то додали так быстро (что она за год возникла)?
Новых офицеров среднего и высшего звена?
Или они из старых?
Хоттаба кто подготовил?

Реально и по большому счёту лишь кардинально увеличили мат-тех. обеспечение, комплектацию и программы подготовки рядового и сержантского состава.
поставили другие задачи и цели. Чуть перетряхнули сынков из управления боевыми частями.
И вуаля --- новая армия.

Так кто отвечает за все вышеперечисленные элементы?
Верхушка армейская и политическая.

которые все на месте.
и к которым никаких претензий)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:28

  yarg написав:
  detroytred написав:
  yarg написав:"28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."

https://hromadske.ua/posts/turchynov

Коваль (МОУ): "из 117 ЗСУ з"эднань и частин -- 56 были полностью боезданными, ... частково боезданых и (кажется) 26 небоезданых."

НО 56 боеспособных. Почти половина.

95 ДШБ - полностью боеспособна.
Три других десантных --- частично.
Одна небоездатна.

Турчинов: в связи с угрозой вторжения с северного и восточного направлений пришлось оголить западный сектор и направить весь резерв (которого не было)))) на эти направления.

Коваль: "Замана полностью зныщыв систему военкоматов" ---- это по поводу Вашего "вся армейская верхушка сбежала".

З.Ы. слушать свидетелей очень даже интересно.

вывод какой ?
56 боеспособных частей. Это включая склады ГСТ , базу хранения картографической продукции под Тернополем и прочий треш.
5000 солдат , которые реально что-то могли.
Вы предлагаете с этим идти войной на россию ?

нее. я таки понимаю почему у нас армия до такого позора дошла. Советские отставники - это черное зло.

Откройте программы розвитку ЗСУ. их не одна. И ту что на 2005-2011 год не забудьте.
А также целый ряд документов, определяющий состояние и развитие ЗСУ.
Потом ознакомьтесь - кто их утверждает.
и кто обеспечивает материально-техническое обеспечение для реализации даже этих укалеченных программ.
И посмотрите на причины, почему эти даже укалеченные программы не выполнены!


Вы предлагаете с этим идти войной на россию ?

Это Ваша, Вами придуманная глупость.
И уже с неё такие же выводы. Позорные.
Это и есть черное зло. конкретное, а не выдуманное.
Речь шла об обороне своей территории и отпоре агрессии в конкретном месте конкретными силами в конкретное время.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:48

  freeze написав:
  yarg написав:"28 лютого під час першого засідання РНБО міністр оборони Тенюх доповів, що у зв'язку з руйнівним станом Збройних сил... на той момент є можливість зібрати не більше 5 тисяч військових. Це десь дві батальйонно-тактичні групи. Це весь резерв, який на той час мало військове керівництво країни», — сказав він."

https://hromadske.ua/posts/turchynov


Этот командир катера, попавший благодаря Тягнибоку, на важную должность министра обороны, несет полную ересь. Только в одесском гарнизоне больше пяти тысяч военных спокойно себе 28 лютого ходили на службу, никуда не убегали, кушали в столовой.

Вот только маленькая такая мелочь была - воевать не хотели. А кушать в столовой, так очень даже хотели.
Да взять события в Одессе 2 мая 2014, когда милиция была на стороне пророссийских активистов. Ведь стрелять в футбольных фанатов начали из-за милицейских кордонов
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:59

detroytred
Вы мне всё больше напоминаете того пожарника, которому всё хорошо на службе, "но как пожар, так хоть увольняйся".
По фиг, что военные воровали всё и вся от низа до верха.
По фиг, что есть Воинский устав, который эти самые военные должны выполнять.
Нет, у вас виноваты нынешние руководители. "Приказа не было". Воинский устав тебе приказ.
pesikot
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