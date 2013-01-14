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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3705370637073708
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:02

  pesikot написав:Вот только маленькая такая мелочь была - воевать не хотели.

Не спрашивают никогда хочешь или не хочешь.

Везде полно колеблющихся, а то и готовых к зраде.
Но поступают всегда так: начинают стрелять надёжные бойцы.
А потом понеслась....
Никуда уже из "строя" эти колеблющиеся не денутся.
Не останется у них выбора.

Зачастую и ещё героические поступки (по случайности или в пылу) совершают эти колеблющиеся, да и даже потенциальные зрадныки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:10

  pesikot написав:detroytred
Вы мне всё больше напоминаете того пожарника, которому всё хорошо на службе, "но как пожар, так хоть увольняйся".
По фиг, что военные воровали всё и вся от низа до верха.
По фиг, что есть Воинский устав, который эти самые военные должны выполнять.
Нет, у вас виноваты нынешние руководители. "Приказа не было". Воинский устав тебе приказ.

Если не обобщать.
Нет обобщенного военнослужащего.
Есть конкретные люди, реалии.

Я не оспариваю того, что % порядочных и достойных был небольшой.
Откуда он бы взялся???
Я указываю на то, что в реалиях, когда колеблющихся и неготовых много, то именно действия звена управления определяли поведение и результат.
Вины и ответственности с предавших я не снимаю.

Но спрос всегда с командира. С управления. Там, где единоначалие.
В армии -- единоначалие.
Это помимо неограниченных прав налагает полную ответственность.


почему напираю на букву закона?
потому что мнений много, немеренно.
Общий знаменатель можно найти лишь на этом принципе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:14

detroytred
Словесный понос.
Да вам на реалии вообще по фиг. Вам важнее поговорить
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:18

pesikot
Ваша лишь личная голословная оценка - это не аргумент.
Тем более в такой форме.
Вы только в очередной раз продемонстрировали, что Вам важнее лишь обгадить. Перейти на личности.
И всё.
Как обычно.
detroytred
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  #<1 ... 3705370637073708
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