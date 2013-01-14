pesikot написав:detroytred
Вы мне всё больше напоминаете того пожарника, которому всё хорошо на службе, "но как пожар, так хоть увольняйся".
По фиг, что военные воровали всё и вся от низа до верха.
По фиг, что есть Воинский устав, который эти самые военные должны выполнять.
Нет, у вас виноваты нынешние руководители. "Приказа не было". Воинский устав тебе приказ.
Если не обобщать.
Нет обобщенного военнослужащего.
Есть конкретные люди, реалии.
Я не оспариваю того, что % порядочных и достойных был небольшой.
Откуда он бы взялся???
Я указываю на то, что в реалиях, когда колеблющихся и неготовых много, то именно действия звена управления определяли поведение и результат.
Вины и ответственности с предавших я не снимаю.
Но спрос всегда с командира. С управления. Там, где единоначалие.
В армии -- единоначалие.
Это помимо неограниченных
прав налагает полную
ответственность.
почему напираю на букву закона?
потому что мнений много, немеренно.
Общий знаменатель можно найти лишь на этом принципе.