Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:52

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, что в 2014 году выступал за введение военного положения, однако это решение не поддержали лидеры парламентских фракций. Об этом он рассказал во время дачи показаний в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.



«Безусловно, когда начался этот сепаратистский шабаш, началась эта ситуация во многих регионах, то введение военного положения мне очень бы помогло», – сказал Турчинов.



По его словам, военное положение помогло бы «немного успокоить ситуацию», путем введения цензуры в СМИ для противостояния информационной агрессии.



«27 февраля вечером я дал приказ подготовить соответствующий указ о введении военного положения. Но, что важно, введение военного положения не дает права применять активно оружие. Активно применять оружие позволяет только оглашение войны», – вспоминает Турчинов.



28 февраля он планировал получить поддержку этого решения от лидеров парламентских фракций.



«У них были основания, наверное, считать, что введение военного положения приостанавливает проведение любых выборов и у меня будет неограниченная власть и время. Именно поэтому за введение военного положения проголосовал только я один во время заседания СНБО», – отметил Турчинов.



Он уверяет, что мог понять такое решение своих коллег.



«Они считали, что проведение честных и прозрачных выборов в Украине и получение легитимного президента, – возможно, кто-то из них хотел стать таким президентом – значительно усилит позиции Украины», – пояснил Турчинов.



По его словам, он был вынужден согласиться с этим тезисом: «Пока Янукович считался Россией легитимным президентом, постоянно была опасность вторжения на материковую часть Украины».