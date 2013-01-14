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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:42
galex написав:
как правило забалтывание
Забалтывание - это характерная черта всех. Чтобы отвлечь от действительно важных дел - земельная реформа, демонополизация газового рынка, приватизация госпредприятий, привлечение инвестиций - давно уже идет забалтывание в стиле российской #Дедывоевали - Бандера, Шухевич, переименование улиц, как назвать Днепровскую область, поляки - козлы, венгры - продажные, приспичило именно сейчас языковые квоты и перевод школ нацменьшинств.
Так это понятно почему приспичило именно сейчас, когда средняя зарплата 200 евро и самая маленькая в Европе. Пока раздувается хай на исторические и языковые темы, легко кое-кому денежную капусту рубить.
Как сказал Глеб Жеглов - надо внимательно слушать кто громче всех кричит Держи вора - часто это оказывается и сам вор.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:52
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, что в 2014 году выступал за введение военного положения, однако это решение не поддержали лидеры парламентских фракций. Об этом он рассказал во время дачи показаний в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.
«Безусловно, когда начался этот сепаратистский шабаш, началась эта ситуация во многих регионах, то введение военного положения мне очень бы помогло», – сказал Турчинов.
По его словам, военное положение помогло бы «немного успокоить ситуацию», путем введения цензуры в СМИ для противостояния информационной агрессии.
«27 февраля вечером я дал приказ подготовить соответствующий указ о введении военного положения. Но, что важно, введение военного положения не дает права применять активно оружие. Активно применять оружие позволяет только оглашение войны», – вспоминает Турчинов.
28 февраля он планировал получить поддержку этого решения от лидеров парламентских фракций.
«У них были основания, наверное, считать, что введение военного положения приостанавливает проведение любых выборов и у меня будет неограниченная власть и время. Именно поэтому за введение военного положения проголосовал только я один во время заседания СНБО», – отметил Турчинов.
Он уверяет, что мог понять такое решение своих коллег.
«Они считали, что проведение честных и прозрачных выборов в Украине и получение легитимного президента, – возможно, кто-то из них хотел стать таким президентом – значительно усилит позиции Украины», – пояснил Турчинов.
По его словам, он был вынужден согласиться с этим тезисом: «Пока Янукович считался Россией легитимным президентом, постоянно была опасность вторжения на материковую часть Украины».
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:04
А режим АТО Турчинов не объявил ... потому что региональное управление СБУ должен подать *заявку*.
Но они оказались зрадныками.
То есть ввести режим АТО без этого подання невозможно? Как же тогда ввели на Донбассе..
Назначение керивныка АТО:
срочно нужно было назначить, но... Наливайченко, как уже голова СБУ, предложил бизнесмена. Турчинов отказал, не согласился.
Потом через время Наливайченко предложил Цыганка. Турчинов говорит, что указал на его слабость, как фахивця. Но Наливайченко *меня уговорил*.
Поэтому провал операции с выездом Альфы в Донецк для Турчинова, по его словам, не было удивительным.
Снял Циганка.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:10
freeze
Какая приватизация госпредприятий?!)))
*остались одни пустышки. вывески*)))
Особенно Турбоатом.
См.Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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