RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3713371437153716>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:45

  freeze написав:
  detroytred написав:Поэтому просто не представляю реализации.


Это понятно, что сейчас как цунами поднимется кампания против возвращения Донбасса на неправильных условиях.
Но все наши политсилы за исключением явных и немногочисленных идейных маргиналов в принципе подконтрольны и управляемы. Не случайная традиция встречаться регулярно с послами ЕС вот буквально всеми мало-мальски значимыми персоналиями за исключением Оппоблока. Плюс на многих уже тонны компромата лежат. Плюс никто не хочет оказаться в санкционном списке тех, кто против мирного урегулирования.
Ну не будет же Национальный корпус или Азов или бойцы Семенченко воевать с миротворцами, это ж можно и страной-изгоем стать в глазах мирового сообщества.

Зачем воевать? Это все в наших интересах. Проблема одна-позиция россии, у которой выборы. Все.
yarg
 
Повідомлень: 18144
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:46

  yarg написав:Что бы там не нарешали-никто из попавших в базу миротворца не переживет пересечения первого блок-поста.


Да ладно. Большинство из базы Миротворца давно живут с этой стороны, и некоторым даже Приват стал блокировать свои карточки. Тимошенко, Саакашвили, половина певунов и еще сотни людей из списка Миротворца и живут себе среди нас и в ус не дуют.
Миротворец давно дискредитировал себя, когда распалившись кроме идейных сепаратистов стал вносить в свою базу сотни людей, не имеющих отношения к сепаратизму.
freeze
4
 
Повідомлень: 7389
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 2740 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:46

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yarg написав:Да вообще без разницы какие там будут выборы. Пусть избирают в свои сельсоветы кого хотят. Пусть обьявляют амнистии... Это все фигня. Что бы там не нарешали-никто из попавших в базу миротворца не переживет пересечения первого блок-поста.

Думаю, что эта "амнистия" вылезет в очередную резанину. И как бы у лугадонийцев оружие есть, а у нормальных украинцев его нет.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 19.09.10
Подякував: 293 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:49

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Да ладно. Большинство из базы Миротворца давно живут с этой стороны

Да ладно! Прям буряты, донские казаки и вагнероцы гуляют по улицам Киева? Вы обкурились?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 19.09.10
Подякував: 293 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:51

  BIGor написав:
  freeze написав:Да ладно. Большинство из базы Миротворца давно живут с этой стороны

Да ладно! Прям буряты, донские казаки и вагнероцы гуляют по улицам Киева? Вы обкурились?


Сами-то хоть раз смотрели базу миротворца?

https://myrotvorets.center/criminal/tim ... dimirovna/

Ха-ха, прямо вагнеровка или бурятка )))
freeze
4
 
Повідомлень: 7389
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 2740 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:55

freeze
Я это понимаю.
Но не представляю этого возможного переобувания.

Слова Авакова ведь тогда относятся к каждому согласившемуся с таким вариантом.
К каждому.

Национ. корпус и т.д, тоже должны в соответствии со своей парадигмой предъявить им претензии.
Не миротворцам, а нашим согласившимся и принявшим.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19466
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 2672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:02

yarg
Донецк и Луганск -- села?

Но опасность-то в том, что выборы проведут, власть легитимизуруют, а с контролем границы почекають.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19466
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 2672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:19

  freeze написав:
  yarg написав:Что бы там не нарешали-никто из попавших в базу миротворца не переживет пересечения первого блок-поста.


Да ладно. Большинство из базы Миротворца давно живут с этой стороны, и некоторым даже Приват стал блокировать свои карточки. Тимошенко, Саакашвили, половина певунов и еще сотни людей из списка Миротворца и живут себе среди нас и в ус не дуют.
Миротворец давно дискредитировал себя, когда распалившись кроме идейных сепаратистов стал вносить в свою базу сотни людей, не имеющих отношения к сепаратизму.


там есть разные списки.
одно дело - поехал в донецк и за деньги попел ртом , а другое дело - убивал людей.
соответственно и судьба у них будет разная.
yarg
 
Повідомлень: 18144
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:22

  detroytred написав:yarg
Донецк и Луганск -- села?

Но опасность-то в том, что выборы проведут, власть легитимизуруют, а с контролем границы почекають.


а вас сильно интересуют депутаты донецкого горсовета , которые имеют власть запретить и разрешить подметать улицы ? Меня - абсолютно нет.
пусть они будут легитимными хоть 10 раз.
yarg
 
Повідомлень: 18144
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:28

  yarg написав:
  detroytred написав:yarg
Донецк и Луганск -- села?

Но опасность-то в том, что выборы проведут, власть легитимизуруют, а с контролем границы почекають.


а вас сильно интересуют депутаты донецкого горсовета , которые имеют власть запретить и разрешить подметать улицы ? Меня - абсолютно нет.
пусть они будут легитимными хоть 10 раз.


Мне вот тоже по барабану будет мэр Краснозадрыщенска из Луганской области легитимным, полулегитимным или совсем нелегитимным.
Хуже чем сейчас не будет, пусть себе проводят выборы хоть каждые полгода. Если в результате есть 25 процентов вероятности перехода контроля над границей после этих выборов, пусть уже завтра проводят.
freeze
4
 
Повідомлень: 7389
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 2740 раз.
 
Профіль
9
1
  #<1 ... 3713371437153716>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13072
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 77794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4609
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53293)
16.02.2018 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.