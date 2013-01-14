Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Поэтому просто не представляю реализации.
Это понятно, что сейчас как цунами поднимется кампания против возвращения Донбасса на неправильных условиях. Но все наши политсилы за исключением явных и немногочисленных идейных маргиналов в принципе подконтрольны и управляемы. Не случайная традиция встречаться регулярно с послами ЕС вот буквально всеми мало-мальски значимыми персоналиями за исключением Оппоблока. Плюс на многих уже тонны компромата лежат. Плюс никто не хочет оказаться в санкционном списке тех, кто против мирного урегулирования. Ну не будет же Национальный корпус или Азов или бойцы Семенченко воевать с миротворцами, это ж можно и страной-изгоем стать в глазах мирового сообщества.
Зачем воевать? Это все в наших интересах. Проблема одна-позиция россии, у которой выборы. Все.
yarg написав:Что бы там не нарешали-никто из попавших в базу миротворца не переживет пересечения первого блок-поста.
Да ладно. Большинство из базы Миротворца давно живут с этой стороны, и некоторым даже Приват стал блокировать свои карточки. Тимошенко, Саакашвили, половина певунов и еще сотни людей из списка Миротворца и живут себе среди нас и в ус не дуют. Миротворец давно дискредитировал себя, когда распалившись кроме идейных сепаратистов стал вносить в свою базу сотни людей, не имеющих отношения к сепаратизму.
yarg написав:Да вообще без разницы какие там будут выборы. Пусть избирают в свои сельсоветы кого хотят. Пусть обьявляют амнистии... Это все фигня. Что бы там не нарешали-никто из попавших в базу миротворца не переживет пересечения первого блок-поста.
Думаю, что эта "амнистия" вылезет в очередную резанину. И как бы у лугадонийцев оружие есть, а у нормальных украинцев его нет.
yarg написав:Что бы там не нарешали-никто из попавших в базу миротворца не переживет пересечения первого блок-поста.
Да ладно. Большинство из базы Миротворца давно живут с этой стороны, и некоторым даже Приват стал блокировать свои карточки. Тимошенко, Саакашвили, половина певунов и еще сотни людей из списка Миротворца и живут себе среди нас и в ус не дуют. Миротворец давно дискредитировал себя, когда распалившись кроме идейных сепаратистов стал вносить в свою базу сотни людей, не имеющих отношения к сепаратизму.
там есть разные списки. одно дело - поехал в донецк и за деньги попел ртом , а другое дело - убивал людей. соответственно и судьба у них будет разная.
Но опасность-то в том, что выборы проведут, власть легитимизуруют, а с контролем границы почекають.
а вас сильно интересуют депутаты донецкого горсовета , которые имеют власть запретить и разрешить подметать улицы ? Меня - абсолютно нет. пусть они будут легитимными хоть 10 раз.
Мне вот тоже по барабану будет мэр Краснозадрыщенска из Луганской области легитимным, полулегитимным или совсем нелегитимным. Хуже чем сейчас не будет, пусть себе проводят выборы хоть каждые полгода. Если в результате есть 25 процентов вероятности перехода контроля над границей после этих выборов, пусть уже завтра проводят.