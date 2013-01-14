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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3713371437153716
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:50

  freeze написав:
  yarg написав:
  detroytred написав:yarg
Донецк и Луганск -- села?

Но опасность-то в том, что выборы проведут, власть легитимизуруют, а с контролем границы почекають.


а вас сильно интересуют депутаты донецкого горсовета , которые имеют власть запретить и разрешить подметать улицы ? Меня - абсолютно нет.
пусть они будут легитимными хоть 10 раз.


Мне вот тоже по барабану будет мэр Краснозадрыщенска из Луганской области легитимным, полулегитимным или совсем нелегитимным.
Хуже чем сейчас не будет, пусть себе проводят выборы хоть каждые полгода. Если в результате есть 25 процентов вероятности перехода контроля над границей после этих выборов, пусть уже завтра проводят.


да. именно так.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:55

yarg
Речь не о том меня или Вас это интересует.
А о том, что это интересует многие политсилы и организации. Судя по посту Авакова сильно.

Кроме того, совершенно непонятно как проведут себя уже легитимизированные власти, чего потребуют и как на это отреагируют наши западные партнёры.
Разумеется, при задержке отдачи границы под контроль.
detroytred
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  #<1 ... 3713371437153716
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