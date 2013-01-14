Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:47

yarg написав: а какие противоречия раздерут Украину ? между кем и кем ?

ну и да , в уголок тишины я не верю - боевые буряты будут буянить. а какие противоречия раздерут Украину ? между кем и кем ?ну и да , в уголок тишины я не верю - боевые буряты будут буянить.

Когда вы лично видели боевого бурята в ОРДЛО?Понятно, что лично не видели.Упростим вопрос, когда вы в Ютубе последний раз видели видео боевого бурята в ОРДЛО?Я думаю, что в 2015 году. Сейчас уж давно 2018 год, а воспоминания о нунчаках и бурятах не уходят.Противоречия между кем и кем? Такое чувство, что вы прессу не читаете от слово вообще.Только за последний день - стрельба в полицейского от национального дружинника у суда над Трухановым. Одесский активист топором разбил 15 машин в знак протеста у Соломенского суда. И это всего лишь Труханов, который последние годы бодро поет украинский гимн и возлагает цветы шесть раз в год к памятнику Шевченко, и его даже нет в Миротворце.