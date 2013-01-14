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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:50
freeze написав: yarg написав: detroytred написав:
yarg
Донецк и Луганск -- села?
Но опасность-то в том, что выборы проведут, власть легитимизуруют, а с контролем границы почекають.
а вас сильно интересуют депутаты донецкого горсовета , которые имеют власть запретить и разрешить подметать улицы ? Меня - абсолютно нет.
пусть они будут легитимными хоть 10 раз.
Мне вот тоже по барабану будет мэр Краснозадрыщенска из Луганской области легитимным, полулегитимным или совсем нелегитимным.
Хуже чем сейчас не будет, пусть себе проводят выборы хоть каждые полгода. Если в результате есть 25 процентов вероятности перехода контроля над границей после этих выборов, пусть уже завтра проводят.
да. именно так.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:55
yarg
Речь не о том меня или Вас это интересует.
А о том, что это интересует многие политсилы и организации. Судя по посту Авакова сильно.
Кроме того, совершенно непонятно как проведут себя уже легитимизированные власти, чего потребуют и как на это отреагируют наши западные партнёры.
Разумеется, при задержке отдачи границы под контроль.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:17
detroytred написав:
А о том, что это интересует многие политсилы и организации. Судя по посту Авакова сильно.
Рисуется давняя украинская традиция. Уголок тиши и стабильности под присмотром вооруженных миротворцев в ОРДЛО. И раздираемая противоречиями основная часть Украины - марши, факельные шествия, погромы судов, биты по зубам, гранаты под ноги. Всё как обычно. Давние традиции махновщины. Подозреваю, что это самый вероятный сценарий развития ситуации.
Проблема в том, что наиболее активной и агрессивной части политических сил не нужен Донбасс в составе Украины, им нужен Донбасс в составе Украины исключительно на их условиях или пошел этот Донбасс нах. Это немного разные вещи. Западные друзья этого не понимают.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:33
freeze написав: detroytred написав:
А о том, что это интересует многие политсилы и организации. Судя по посту Авакова сильно.
Рисуется давняя украинская традиция. Уголок тиши и стабильности под присмотром вооруженных миротворцев в ОРДЛО. И раздираемая противоречиями основная часть Украины - марши, факельные шествия, погромы судов, биты по зубам, гранаты под ноги. Всё как обычно. Давние традиции махновщины. Подозреваю, что это самый вероятный сценарий развития ситуации.
Проблема в том, что наиболее активной и агрессивной части политических сил не нужен Донбасс в составе Украины, им нужен Донбасс в составе Украины исключительно на их условиях или пошел этот Донбасс нах. Это немного разные вещи. Западные друзья этого не понимают.
а какие противоречия раздерут Украину ? между кем и кем ?
ну и да , в уголок тишины я не верю - боевые буряты будут буянить.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:47
yarg написав:
а какие противоречия раздерут Украину ? между кем и кем ?
ну и да , в уголок тишины я не верю - боевые буряты будут буянить.
Когда вы лично видели боевого бурята в ОРДЛО?
Понятно, что лично не видели.
Упростим вопрос, когда вы в Ютубе последний раз видели видео боевого бурята в ОРДЛО?
Я думаю, что в 2015 году. Сейчас уж давно 2018 год, а воспоминания о нунчаках и бурятах не уходят.
Противоречия между кем и кем? Такое чувство, что вы прессу не читаете от слово вообще.
Только за последний день - стрельба в полицейского от национального дружинника у суда над Трухановым. Одесский активист топором разбил 15 машин в знак протеста у Соломенского суда. И это всего лишь Труханов, который последние годы бодро поет украинский гимн и возлагает цветы шесть раз в год к памятнику Шевченко, и его даже нет в Миротворце.
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Додано: Суб 17 лют, 2018 00:20
freeze написав: yarg написав:
а какие противоречия раздерут Украину ? между кем и кем ?
ну и да , в уголок тишины я не верю - боевые буряты будут буянить.
Когда вы лично видели боевого бурята в ОРДЛО?
Понятно, что лично не видели.
Упростим вопрос, когда вы в Ютубе последний раз видели видео боевого бурята в ОРДЛО?
Я думаю, что в 2015 году. Сейчас уж давно 2018 год, а воспоминания о нунчаках и бурятах не уходят.
Противоречия между кем и кем? Такое чувство, что вы прессу не читаете от слово вообще.
Только за последний день - стрельба в полицейского от национального дружинника у суда над Трухановым. Одесский активист топором разбил 15 машин в знак протеста у Соломенского суда. И это всего лишь Труханов, который последние годы бодро поет украинский гимн и возлагает цветы шесть раз в год к памятнику Шевченко, и его даже нет в Миротворце.
буряты - это образное понятие. Кубанские казаки , питерские неофашисты - это все они. И их там - сотни и сотни.
с чего вы взяли что какой-то дружинник стрелял ? или любой мужик - это уже дружинник ?
сумасшедший , бьющий автомобили - это уже "активист , протестующий против ..." ?
Если так оценивать - во всем мире творится треш и угар. В американской школе активист ненавидящий негров пристрелил за раз 17 человек. ...
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Додано: Суб 17 лют, 2018 00:37
yarg написав:
с чего вы взяли что какой-то дружинник стрелял ? или любой мужик - это уже дружинник ?
Это завили в пресс-центре полиции, я там не был.
yarg написав:
сумасшедший , бьющий автомобили - это уже "активист , протестующий против ..." ?
Это известный одесский профессиональный активист, стал профессиональным активистом после майдана.
Это он сам, заявил в отделении полиции, что в знак протеста против того, что отпустили Труханова.
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Додано: Суб 17 лют, 2018 08:28
freeze написав:
Рисуется давняя украинская традиция. Уголок тиши и стабильности под присмотром вооруженных миротворцев в ОРДЛО. И раздираемая противоречиями основная часть Украины - марши, факельные шествия, погромы судов, биты по зубам, гранаты под ноги. Всё как обычно. Давние традиции махновщины. Подозреваю, что это самый вероятный сценарий развития ситуации.
Проблема в том, что наиболее активной и агрессивной части политических сил не нужен Донбасс в составе Украины, им нужен Донбасс в составе Украины исключительно на их условиях или пошел этот Донбасс нах. Это немного разные вещи. Западные друзья этого не понимают.
Влажные мечты кремлебота. Кому нужно сейчас ОРДИЛО в таком состоянии и с таким населением? Даже РФ их не хочет. Так, буферная зона и 2 млн. рынок сбыта российский товаров.
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Додано: Суб 17 лют, 2018 08:59
BIGor написав:
Кому нужно сейчас ОРДИЛО в таком состоянии и с таким населением?
Мне нужно.
А вам нужно?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Суб 17 лют, 2018 10:00
Для общего понимания сделаю такой вброс:
1. там осталась Энергетическая База Украины.
2. Горное Машиностроение - самое высокотехнологическое в мире
3. Транспортное машиностроение
4. Химия(коксо-химия)
5. Металлургия
6. Высокоточное машиностроение
7. Базовые предприятия ВПК(тот же ДЗРХИ именно сейчас "звонят по всему миру - дайте 1,5 ярда кешем, но это ещё и десятилетия строительства" - а это лишь один пример(завод))
8. Базовые предприятия горной промышленности(сейчас даже в Турции пытаются наладить выпуск самоспасателей - без которых по идее и в шахту нельзя опускаться)
9. Базовые Вузы: медицины, Институты твёрдых материалов,.......- Украины.
10. Электростанции.
11. 2,5 миллиона людей - жильё, инфрастуктура... - города.
......................
Там осталась оккупированная Часть Украины!
При том всё с Большой буквы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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