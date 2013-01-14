Кудрявый
Возможно коллега yarg Вам ответит, что остались села, руины и буряты))
Шутка.
Но речь больше идёт о состоянии в области власти (их характера и целей).
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 лют, 2018 10:22
Кудрявый
Возможно коллега yarg Вам ответит, что остались села, руины и буряты))
Шутка.
Но речь больше идёт о состоянии в области власти (их характера и целей).
Додано: Суб 17 лют, 2018 10:38
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