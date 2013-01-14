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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 лют, 2018 19:22
freeze что за бред пишешь? Зачем перескакиваешь на другую тему? Террористы с ОРДИЛО должны сидеть в тюрьме. Это я писал, а ты тут пишешь о огнестрелах??? Манипулятор ты наш.
Додано: Суб 17 лют, 2018 19:26
5 манипуляций в 4 предложениях браво! Вам надо преподавать на курсах: "как ложь выдавать за истину".
Додано: Суб 17 лют, 2018 19:26
Да он уже Вам "десять" раз указал, что должны. Что никто не против их наказания. Наоборот.
НО приоритет -- заложники. Освобождение.
Приоритет.
А не должны не должны.
Додано: Суб 17 лют, 2018 19:27
BIGor
Раскройте хотя бы одну манипуляцию из 5.
"Пытается" и "как-будто" -- я применил специально, чтобы смягчить.
Не быть столь категоричным в обозначении Ваших действий.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 лют, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лют, 2018 19:31
Всё, друг, извини, этот флуд переходит все рамки.
Для меня главное вернуть территорию и людей под управление Украиной и украинскими вооруженными силами.
Для тебя главное, чтобы террористы сидели в тюрьме.
Мы не можем с тобой договорится. Давай не засорять эфир флудом.
Тем более от нас с тобой ничего персонально не зависит, если тетушка Меркель и дедушка Трамп захотят, то ни тебя не спросят, ни меня ни спросят.
Всё, можешь плюнуть опять в мой адрес какую-то гадость, я уже не включаю автоответчик, надоело, ответа не будет. Удачи в боях )))
Додано: Суб 17 лют, 2018 19:33
freeze
Вы ему жирным и крупным выделите.
Слово "главное".
Насчёт же владения оружием -- тут дело вкуса.
Тема очень и очень субъективная.
Решение -- разве что только через референдум.
Додано: Суб 17 лют, 2018 19:44
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Від них теж мало що залежить. Балачки таких проблем не вирішують, а далі "занепокоєності" справа не йде.
Ватну маячню про розмін, нагнути Порошенка, і таке подібне, відразу в сміттєве відро.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 17 лют, 2018 19:52
Вроде бы так, но есть примеры.
От Шокина и до принятия решения на РНБО (в том смысле, что аргумент западные партнёры рекомендуют --- всё-таки звучал).
Не "нагнуть", а "склонить" к данному решению.
Хотя я с Вами согласен. Не представляю принятия данного решения. Переобувания))
Додано: Суб 17 лют, 2018 20:08
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
За мільярд можна змінити одного "любого друга" на іншого.
Але Батьківщина не продається. Це всі чудово розуміють. Можливо щось обіцяти, навіть щось підписувати, але в реалі все вирішується тільки військовою силою. Навіть санкції не вирішать.
Перемовини закреслив Гіркін. Все, далі тільки військова сила. Наша, або ворожа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 17 лют, 2018 20:55
Темпы реформ экономики (ведь только сильнейшим реформированием можно поднять уровень экономики, как фундамента для силового противостояния) и самой армии как-то не очень говорят о приоритете данного способа решения.
В приоритете, получается, что не только на словах, но и на деле -- политическое решение.
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