RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3719372037213722>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:22

freeze что за бред пишешь? Зачем перескакиваешь на другую тему? Террористы с ОРДИЛО должны сидеть в тюрьме. Это я писал, а ты тут пишешь о огнестрелах??? Манипулятор ты наш. :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 19.09.10
Подякував: 294 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:26

  detroytred написав:
  freeze написав:Добро - это освободить заложников, в нашем случае жителей Донецкой и Луганской областей. А судьба террористов - это дело третье, и решается по мере возможностей.

Что подтверждается приоритетом заявляемых регулярно целей -- на первом месте идёт освобождение населения и территорий.

Ваш оппонент пытается показать, что Вы как-будто в принципе против наказания террористов.
Хотя Вы уже несколько раз объяснили ему его ошибку.
Указав что с Вашей стороны речь идёт именно о приоритете. Заложника.
А наказание терра уже по возможности.

5 манипуляций в 4 предложениях браво! Вам надо преподавать на курсах: "как ложь выдавать за истину".
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 19.09.10
Подякував: 294 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:26

  BIGor написав:freeze что за бред пишешь? Зачем перескакиваешь на другую тему? Террористы с ОРДИЛО должны сидеть в тюрьме. Это я писал, а ты тут пишешь о огнестрелах??? Манипулятор ты наш. :D

Да он уже Вам "десять" раз указал, что должны. Что никто не против их наказания. Наоборот.

НО приоритет -- заложники. Освобождение.
Приоритет.
А не должны не должны.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19481
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:27

BIGor
Раскройте хотя бы одну манипуляцию из 5.

"Пытается" и "как-будто" -- я применил специально, чтобы смягчить.
Не быть столь категоричным в обозначении Ваших действий.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 лют, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19481
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:31

  BIGor написав:freeze что за бред пишешь? Зачем перескакиваешь на другую тему? Террористы с ОРДИЛО должны сидеть в тюрьме. Это я писал, а ты тут пишешь о огнестрелах??? Манипулятор ты наш. :D


Всё, друг, извини, этот флуд переходит все рамки.

Для меня главное вернуть территорию и людей под управление Украиной и украинскими вооруженными силами.
Для тебя главное, чтобы террористы сидели в тюрьме.

Мы не можем с тобой договорится. Давай не засорять эфир флудом.

Тем более от нас с тобой ничего персонально не зависит, если тетушка Меркель и дедушка Трамп захотят, то ни тебя не спросят, ни меня ни спросят.

Всё, можешь плюнуть опять в мой адрес какую-то гадость, я уже не включаю автоответчик, надоело, ответа не будет. Удачи в боях )))
freeze
4
 
Повідомлень: 7403
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1987 раз.
Подякували: 2742 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:33

freeze
Вы ему жирным и крупным выделите.
Слово "главное".

Насчёт же владения оружием -- тут дело вкуса.
Тема очень и очень субъективная.
Решение -- разве что только через референдум.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19481
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:44

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Тем более от нас с тобой ничего персонально не зависит, если тетушка Меркель и дедушка Трамп захотят, то ни тебя не спросят, ни меня ни спросят.

Від них теж мало що залежить. Балачки таких проблем не вирішують, а далі "занепокоєності" справа не йде.
Ватну маячню про розмін, нагнути Порошенка, і таке подібне, відразу в сміттєве відро.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 01.08.15
Подякував: 685 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:52

  lapay написав:Від них теж мало що залежить. Балачки таких проблем не вирішують, а далі "занепокоєності" справа не йде.
Ватну маячню про розмін, нагнути Порошенка, і таке подібне, відразу в сміттєве відро.

Вроде бы так, но есть примеры.
От Шокина и до принятия решения на РНБО (в том смысле, что аргумент западные партнёры рекомендуют --- всё-таки звучал).
Не "нагнуть", а "склонить" к данному решению.

Хотя я с Вами согласен. Не представляю принятия данного решения. Переобувания))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19481
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:08

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Вроде бы так, но есть примеры.
От Шокина и до принятия решения на РНБО (в том смысле, что аргумент западные партнёры рекомендуют --- всё-таки звучал).
Не "нагнуть", а "склонить" к данному решению.

За мільярд можна змінити одного "любого друга" на іншого. :)
Але Батьківщина не продається. Це всі чудово розуміють. Можливо щось обіцяти, навіть щось підписувати, але в реалі все вирішується тільки військовою силою. Навіть санкції не вирішать.
Перемовини закреслив Гіркін. Все, далі тільки військова сила. Наша, або ворожа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 01.08.15
Подякував: 685 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:55

  lapay написав:Все, далі тільки військова сила. Наша, або ворожа.

Темпы реформ экономики (ведь только сильнейшим реформированием можно поднять уровень экономики, как фундамента для силового противостояния) и самой армии как-то не очень говорят о приоритете данного способа решения.
В приоритете, получается, что не только на словах, но и на деле -- политическое решение.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19481
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3719372037213722>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 77810
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4615
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4380)
17.02.2018 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.