detroytred написав:Темпы реформ экономики (ведь только сильнейшим реформированием можно поднять уровень экономики, как фундамента для силового противостояния) и самой армии как-то не очень говорят о приоритете данного способа решения.
В приоритете, получается, что не только на словах, но и на деле -- политическое решение.
Реформы идут. Благосостояние растет. Уровень поднимается. Перечень лиц, у которых все растет и поднимается, в принципе, известен.
Данная ситуация позволяет оставаться у власти весьма неординарным личностям. Значительная часть которых как будто сошла со страниц "настольного справочника психиатра". Какой смысл менять ситуацию тем, кому эта ситуация обеспечивает благополучие?
Власть, в принципе, интересует только благополучие её источника. Источник власти в Украине - капитал, "семьи" и кланы.
В реально работающей экономике, при независимых судах и прессе, правоохранительной системе, у нынешней оппо-власти НЕТ будущего.