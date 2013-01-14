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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 лют, 2018 19:19
Kudrjavuy
Беспредел, который творился на Донбассе, во многом определялся тем, что центральная власть отдала его на откуп местным феодалам.
В результате они так окрепли (выжимая все ресурсы из региона), что пришли и к власти во всей стране.
Закономерный итог и результат.
Как я не раз говорил yarg-у --- почти все на месте, кто способствовал.
Особенно главный феодал))
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detroytred
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Додано: Нед 18 лют, 2018 19:26
freeze написав:
Не иначе беда какая-то.
Причин может быть множество.
Но надеюсь, что не беда.
Очень многие старожилы с разных веток исчезали именно так внезапно.
Хотя обстановка у него была не оптимистическая.
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detroytred
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Додано: Нед 18 лют, 2018 19:30
detroytred написав:
Само наличие оккупированных территорий в нынешнем виде для Украины уже баласт.
И немалый.
Вы подразумеваете, что даже если рфия и мировые лидеры пожелают впихнуть нам лднр (под каким-то соусом, но с прорашенской сутью), то огонь не прекратится?
Витрати є, але не такі великі, як в РФ. Частково пенсії, безкоштовна вода, газ, електрика і тепло. Відновлення не на нас, як і гуманітарка.
Насильно нам ніхто нічого не впихне. Раша вже спробувала, США і не намагаються. Перемир'я буде тоді, коли зайдуть миротворці на умовах прорашенребелс, а ми на це погодимось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 18 лют, 2018 19:38
Читаю сегодняшние хроники, как организованные группировки безнаказанно устраивают погромы в центре Киева и не покидает ощущение дежавю. Одни и те же регулярно устраивают погромы, силовики самоустраняются. Все это было в Донецке в 2014. Скоро по сценарию должен появиться народный мер и губернатор.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 19:38
detroytred написав:Kudrjavuy
Беспредел, который творился на Донбассе, во многом определялся тем, что центральная власть отдала его на откуп местным феодалам.
В результате они так окрепли (выжимая все ресурсы из региона), что пришли и к власти во всей стране.
Закономерный итог и результат.
Как я не раз говорил yarg-у --- почти все на месте, кто способствовал.
Особенно главный феодал))
Трагедия в том, что сейчас на неоккупированной части твориться в самых грязных тонах криминала - при том под именем центральной власти.
Тот же процесс, что и на оккупированной части.
Какие либо попытки изменить ситуацию к лучшему упёрлись в ... от имени центральной власти. И ситуация усугубляется в геометрической прогрессии.
Бред, но именно слова записанные коммунистами от имени Нестор Ивановича Махно есть сегодня единственным лекарством Украины.
Именно сегодняшней властью сдаются интересы Украины.
Физически ликвидируется сама суть Украины, как экономически развитого государства.
Я понимаю только по причине, старой - один царь способный, остальные - честные.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 19:43
vak написав:
Читаю сегодняшние хроники, как организованные группировки безнаказанно устраивают погромы в центре Киева и не покидает ощущение дежавю. Одни и те же регулярно устраивают погромы, силовики самоустраняются. Все это было в Донецке в 2014. Скоро по сценарию должен появиться народный мер и губернатор.
Я вам уже указывал ранее, что основное уже принято: за 2 года проект Украина свернётся, при том это официальная информация с ...- Городецького.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 20:26
Kudrjavuy написав: vak написав:
Читаю сегодняшние хроники, как организованные группировки безнаказанно устраивают погромы в центре Киева и не покидает ощущение дежавю. Одни и те же регулярно устраивают погромы, силовики самоустраняются. Все это было в Донецке в 2014. Скоро по сценарию должен появиться народный мер и губернатор.
Я вам уже указывал ранее, что основное уже принято: за 2 года проект Украина свернётся, при том это официальная информация с ...- Городецького.
я, конечно, понимаю, что дела не ахти....мягко говоря
но, всё же, можно ссылочку о пистице окончательном ?
официальную
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19yuriy91
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:03
Кудрявый
Что значит свернется?
Украина же не Югославия, не Чехословакия и т.п.
Единая и неделимая. Мы в Европу идём.
Правда, тыхенько-тыхенько.
Але то таке))
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detroytred
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:27
detroytred написав:
Кудрявый
Мы в Европу идём.
Правда, тыхенько-тыхенько.
Але то таке))
уже страшновато иной раз становится от того куда мы идём(или шли всё время).
общаясь с людьми, делящимися информацией о некоторых персонах, назначениях и процессах происходящих, если не НА самом верху, то и недалеко совсем.
назначения людей без профильных образований ( без упоминания гп), людей "с улицы", по принципу - "он свой" и тд.
профессионализм не учитывается от слова "ВААБЩЕ"
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19yuriy91
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:04
19yuriy91 написав:
уже страшновато иной раз становится от того куда мы идём(или шли всё время).
общаясь с людьми, делящимися информацией о некоторых персонах, назначениях и процессах происходящих, если не НА самом верху, то и недалеко совсем.
назначения людей без профильных образований ( без упоминания гп), людей "с улицы", по принципу - "он свой" и тд.
профессионализм не учитывается от слова "ВААБЩЕ"
Секта всьопропалістів якось не помічає, що копає яму під собою.
Звідки я це взяв- з повідомлень сектантів
Уявіть собі
Нами керують невідомо хто , корупція зашкалює , передвиборні обіцянки не виконуються і в той же час
1 Мінімалка зросла в 2 рази ( як в гривнях так і в доларах) , середня зросла в 1,5 рази
2 В 2017 почали відвойовувати території втрачені в 2014 і це в протистоянні з другою-четвертою армією світу ( правда при підтримці першої армії світу)
3 Розібрались з таким фінансовим спрутом як Коломойський
4 Перевели Нафтогаз з збитків в сотні мільярдів - в прибутки десятки мільярдів
Можу ще багато перечислити... і це все під керівництвом неуків/бариг/корупціонерів...
Уявляєте як ми стартанемо коли неуків- замінять профі
корупціонерів- антикорупціонери
бариг - патріоти.
Так що все пропалісти - сильніше згущайте фарби - ви цим себе по пиці й мотлошите. як та унтерофіцерська вдова яка сама себе відшмагала.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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