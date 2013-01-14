Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Зарплаты в Украине самые низкие в Европе Уровень чистой среднемесячной заработной платы в Украине самый низкий в Европе и составляет €190.Для сравнения, в Молдове этот показатель составляет €216, Грузии — €293, Беларуси — €320, Польше — €748. (это НЕТТО, если че) https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/ekonom ... fografika/ Остальную чушь и брехню даже не хочется развенчивать...
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украине следует изменить модель экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны. Украине следует отходить от экономики сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны. "Надо менять модель нашей экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны", — сказал Гройсман. Он также отметил, что важную роль в развитии экономики играет аграрный сектор, который формирует почти пятую часть всей производимой продукции в Украине. "Сегодня мы рассмотрим ряд решений, которые позволяют поддержать аграрный сектор и позволят сектору расти", — отметил Гройсман.
Я понимаю, что у дядьки нет высшего образования. Ну хоть бы книжку какую прочитал... Как в одной фразе можно сделать взаимоисключающие утверждения? В нашей местности, сх производит по-сути сырье... И еще: сх крайне нетрудоемко: 1 JOHN DEERE заменяет целое село с сапками и косами. Наш пм прямо говорит: валите нах - работы не будет.
budivelnik написав:Пропалісте - в мене магазин вже 20 років, тому як змінюються ціни на хліб/молоко/мясо/алкоголь/тютюн - я знаю на порядок краще від тебе.Різко виросли ціни на алкоголь/тютюн/нафтопродукти - і це добре, бо ця категорія товарів в Європі ще в 1,5 рази(нафтопродукти)5 разів(алкоголь/сигарети) дорожча При цьому я знаю (осінью був Венгрія/Хорватія/Чорногорія/Боснія , тиждень тому Польща/Словаччина 1 Ціни в Боснії - такі самі як і у нас(і зарплати такі самі) 2 Ціни в Чорногоріїі Польщі- в 1,5 рази вищі( і зарплати в 1,5 рази вищі) 3 Ціни в Словаччині і Хорватії - в 2 рази вищі ніж у нас ( і зарплати в 2 рази вищі) Так що повинен змиритись , що ріст зарплат такий самий як і ріст цін. Але при цьому - ми стаємо багатшими в порівнянні з тими куди йдемо
Тепер по Нафтогазу Створили його твої кумири і доїли його твої кумири.Так от водни створювали й доїли - а вся держава доплачувала Сьогоднішнє керівництво вже зробило так що я Нафтогазу не доплачую То в чому претензія до сьогоднішніх? В тому що вони не доять як вчорашні?
І останнє Тобі дійсно нічого сказати, бо твій совок розвалюється на очах і з під нього встає Велика Україна, яка не буде заглядати вЯлІкІм в очі з проханням дати трошки нафти чи газу....
ПС Я Погоджуюсь з тим що ми ще не все зробили Я не погоджуюсь з тим що Кравчук/Кучма/Янукович - були кращі від Порошенка. Як на мене Ющенко ( як людина яка поставила системи обліку газу на наших західних кордонах - і зекономила нам як мінімум пару мільярдів доларів в рік не даючи безбожно красти і приписувати споживання газу населенню) і Порошенко (як людина яка ввела реальні ціни на газ і компенсувала цю ціну субсидіями для малоймущих) чим ще зменшила споживання газу на 10-15 млрд м3/щороку - створили всі умови щоб російський совок не зміг підняти голову на теренах України + безвіз Одні лементують що Україна залишиться без рук, і їм не зрозуміло , що відкриття кордонів для потенційних трудових мігранців це осиновий кол в ідею Кілі Азірова про беріть і йдіть на заводи до рижого Татарина за копійки. Тепер не важливо хто власник заводу патріот чи москаль- все одно робітник на території України буде отримувати адекватну своїй продуктивності заробітну плату,а значить він зацікавлений в тому щоб піднімати свій професійний рівень , а працедавець зацікавлений в підніманні зарплати бо конкуренти (як внутрішні так і зовнішні ) не сплять
Висновок Те що сьогодні секта пропалістів проголошує як величезні втрати - завтра виявиться фактором який допоміг збагатити Державу.
Сударь, Вы ЛЖЕЦ
В чому? В тому що в Польщі при середній зарплаті в 3000 злотих - середня вартість комуналки від 400(однокімнатна) до 1200 (4-х кімнатна) ? Додайте до нашої мінімальної розмір субсидії- і які цифри отримаєте? Або просто порівняйте нашу мінімальну і мінімальну мінус комунальні в Польщі.... Чи в тому , що в широко розрекламованій Польщі більше 5 млн громадян працюють в Голландії/Німеччині/Англії/Швеції ? І це не вважається якимось страшним горем чи показником поганої економічної політики Польського керівництва
А про Джон Діри - взагалі розсмішив Станом на сьогодні - в мене вільні два місця і ще два зайняті практикантами і при цьому практиканти а - не кваліфіковані б - за їх працю я сплачую їх училищу 50% від їх зарплати в - після сплати училищу на руки практиканти(хлопчик і дівчинка 18 років) отримують 4000 грн
Ти й далі будеш плакатись як все погано ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
detroytred написав:Кудрявый Мы в Европу идём. Правда, тыхенько-тыхенько. Але то таке))
уже страшновато иной раз становится от того куда мы идём(или шли всё время). общаясь с людьми, делящимися информацией о некоторых персонах, назначениях и процессах происходящих, если не НА самом верху, то и недалеко совсем. назначения людей без профильных образований ( без упоминания гп), людей "с улицы", по принципу - "он свой" и тд. профессионализм не учитывается от слова "ВААБЩЕ"
А не может быть такого, что эти люди (которые делятся информацией) просто завидуют и считают, что их незаслуженно обошли Это же абсолютно обычная ситуация, даже при идеальной власти.
В этой новости прекрасно все. Политика невтручання силовиков в открытый, анонсированный заранее в СМИ, бандитизм. Похоже, что Кудрявый может оказаться прав про сворачивание... Государство, как система власти с обязанностями и полномочиями не наблюдается в подобных конфликтах, не говоря о янтарно-лесо-пилильно-контрабандных "республиках". https://strana.ua/news/124800-politsija ... kieve.html
Участники добровольческого движения ОУН провели акцию... В месте проведения акции находились группы коммуникации, которые проводили разъяснительную работу о последствиях нарушения правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призывавших к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей", – сообщили в полиции.
Пострадавших и задержанных по итогам акции нет. Факт происшествия зарегистрирован.
В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что уголовное производство будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений, которые были повреждены.
Накануне была не менее прекрасная новость о том, что силовики на "подтанцовке" у т.н."активистов", откровенно отказались от выполнения своих обязанностей.
Полиция накануне возможного погрома отказалась защищать Россотрудничество в Киеве
vak написав:Читаю сегодняшние хроники, как организованные группировки безнаказанно устраивают погромы в центре Киева и не покидает ощущение дежавю. Одни и те же регулярно устраивают погромы, силовики самоустраняются. Все это было в Донецке в 2014. Скоро по сценарию должен появиться народный мер и губернатор.
какие "погромы" . В Киеве стоит (правда закрытое и неработающее) здание российской конторы под названием "Россотрудничество". Это та контора , которая организовывала "донбасскую весну" со всей ее кровью и погромами. Это ее лекторы ездили по райцентрам с выступлениями "А люди ли хахлы" года с 2010...
И сейчас , на четвертом году войны в этом здании побили окна. Ужас .да ? да. Ужас и бардак, но до "донецка в 2014" здесь бесконечно далеко.
vak написав:Читаю сегодняшние хроники, как организованные группировки безнаказанно устраивают погромы в центре Киева и не покидает ощущение дежавю. Одни и те же регулярно устраивают погромы, силовики самоустраняются. Все это было в Донецке в 2014. Скоро по сценарию должен появиться народный мер и губернатор.
Я вам уже указывал ранее, что основное уже принято: за 2 года проект Украина свернётся, при том это официальная информация с ...- Городецького.
да. Мы станем 52 штатом США. И эти сведения - прямо с Городецкого.
detroytred написав:Кудрявый Мы в Европу идём. Правда, тыхенько-тыхенько. Але то таке))
уже страшновато иной раз становится от того куда мы идём(или шли всё время). общаясь с людьми, делящимися информацией о некоторых персонах, назначениях и процессах происходящих, если не НА самом верху, то и недалеко совсем. назначения людей без профильных образований ( без упоминания гп), людей "с улицы", по принципу - "он свой" и тд. профессионализм не учитывается от слова "ВААБЩЕ"
А не может быть такого, что эти люди (которые делятся информацией) просто завидуют и считают, что их незаслуженно обошли Это же абсолютно обычная ситуация, даже при идеальной власти.
Starikan Вот, например, информация из первоисточника.
Державний експерт експертної групи з питань трудових відносин Директорату норм та стандартів гідної праці (перша вакантна посада) Кваліфікаційні вимоги Освіта - вища, за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра. Досвід роботи - не потребує. Володіння державною мовою - вільне.
detroytred написав:Кудрявый Мы в Европу идём. Правда, тыхенько-тыхенько. Але то таке))
уже страшновато иной раз становится от того куда мы идём(или шли всё время). общаясь с людьми, делящимися информацией о некоторых персонах, назначениях и процессах происходящих, если не НА самом верху, то и недалеко совсем. назначения людей без профильных образований ( без упоминания гп), людей "с улицы", по принципу - "он свой" и тд. профессионализм не учитывается от слова "ВААБЩЕ"
А не может быть такого, что эти люди (которые делятся информацией) просто завидуют и считают, что их незаслуженно обошли Это же абсолютно обычная ситуация, даже при идеальной власти.
знаю этих людей не один десяток лет. да и говорят они о назначениях, на которые они не претендовали, не могут претендовать. некоторые "отошли от дел", но в разное время пересекались с фигурантами. просто как констатация фактов в "дружеских беседах"
да для некоторых персонажей не надо и копать как-то. инфы хватает публичной
vak написав:Политика невтручання силовиков в открытый, анонсированный заранее в СМИ, бандитизм.
Для росіян це бандитизм (до речі, Ваші висловлювання співпадають з висловлюванням всяких лавровів, цікаво чему? ). Для справжніх українців - це справедливість. Окупанти не повинні мати в Україні своїх представництв, і якщо влада боїться їх виганяти - то це зробить народ. Памятаю історію з бойкотом ворожо-російських товарів, спочатку народ їх бойкотував і розкрутив бойкот - а потім вже Яценюк (чи хто там) на цій хвилі вже захотів набрати собі політичних балів.