budivelnik написав:

Пропалісте - в мене магазин вже 20 років, тому як змінюються ціни на хліб/молоко/мясо/алкоголь/тютюн - я знаю на порядок краще від тебе.Різко виросли ціни на алкоголь/тютюн/нафтопродукти - і це добре, бо ця категорія товарів в Європі ще в 1,5 рази(нафтопродукти)5 разів(алкоголь/сигарети) дорожчаПри цьому я знаю (осінью був Венгрія/Хорватія/Чорногорія/Боснія , тиждень тому Польща/Словаччина1 Ціни в Боснії - такі самі як і у нас(і зарплати такі самі)2 Ціни в Чорногоріїі Польщі- в 1,5 рази вищі( і зарплати в 1,5 рази вищі)3 Ціни в Словаччині і Хорватії - в 2 рази вищі ніж у нас ( і зарплати в 2 рази вищі)Так що повинен змиритись , що ріст зарплат такий самий як і ріст цін.Але при цьому - ми стаємо багатшими в порівнянні з тими куди йдемоТепер по НафтогазуСтворили його твої кумири і доїли його твої кумири.Так от водни створювали й доїли - а вся держава доплачувалаСьогоднішнє керівництво вже зробило так що я Нафтогазу не доплачуюТо в чому претензія до сьогоднішніх? В тому що вони не доять як вчорашні?І останнєТобі дійсно нічого сказати, бо твій совок розвалюється на очах і з під нього встає Велика Україна, яка не буде заглядати вЯлІкІм в очі з проханням дати трошки нафти чи газу....ПСЯ Погоджуюсь з тим що ми ще не все зробилиЯ не погоджуюсь з тим що Кравчук/Кучма/Янукович - були кращі від Порошенка.Як на мене Ющенко ( як людина яка поставила системи обліку газу на наших західних кордонах - і зекономила нам як мінімум пару мільярдів доларів в рік не даючи безбожно красти і приписувати споживання газу населенню) і Порошенко (як людина яка ввела реальні ціни на газ і компенсувала цю ціну субсидіями для малоймущих) чим ще зменшила споживання газу на 10-15 млрд м3/щороку - створили всі умови щоб російський совок не зміг підняти голову на теренах України + безвізОдні лементують що Україна залишиться без рук, і їм не зрозуміло , що відкриття кордонів для потенційних трудових мігранців це осиновий кол в ідею Кілі Азірова про беріть і йдіть на заводи до рижого Татарина за копійки.Тепер не важливо хто власник заводу патріот чи москаль- все одно робітник на території України буде отримувати адекватну своїй продуктивності заробітну плату,а значить він зацікавлений в тому щоб піднімати свій професійний рівень , а працедавець зацікавлений в підніманні зарплати бо конкуренти (як внутрішні так і зовнішні ) не сплятьВисновокТе що сьогодні секта пропалістів проголошує як величезні втрати - завтра виявиться фактором який допоміг збагатити Державу.