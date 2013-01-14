RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3723372437253726
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 02:25

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Ціни в Чорногоріїі Польщі- в 1,5 рази вищі( і зарплати в 1,5 рази вищі)

Сударь, Вы ЛЖЕЦ
В четыре раза больше украинской. Средняя зарплата в Польше превысила €1000
https://news.finance.ua/ru/news/-/42069 ... ysila-1000

Зарплаты в Украине самые низкие в Европе
Уровень чистой среднемесячной заработной платы в Украине самый низкий в Европе и составляет €190.Для сравнения, в Молдове этот показатель составляет €216, Грузии — €293, Беларуси — €320, Польше — €748.
(это НЕТТО, если че)
https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/ekonom ... fografika/
Остальную чушь и брехню даже не хочется развенчивать...

И просто навеяло.....
https://korrespondent.net/business/econ ... del-strany
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украине следует изменить модель экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны.
Украине следует отходить от экономики сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны.
"Надо менять модель нашей экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны", — сказал Гройсман.
Он также отметил, что важную роль в развитии экономики играет аграрный сектор, который формирует почти пятую часть всей производимой продукции в Украине.
"Сегодня мы рассмотрим ряд решений, которые позволяют поддержать аграрный сектор и позволят сектору расти", — отметил Гройсман.

Я понимаю, что у дядьки нет высшего образования. Ну хоть бы книжку какую прочитал...
Как в одной фразе можно сделать взаимоисключающие утверждения? В нашей местности, сх производит по-сути сырье...
И еще: сх крайне нетрудоемко: 1 JOHN DEERE заменяет целое село с сапками и косами. Наш пм прямо говорит: валите нах - работы не будет.
layer80
 
Повідомлень: 861
З нами з: 12.03.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:22

  layer80 написав:
  budivelnik написав:Пропалісте - в мене магазин вже 20 років, тому як змінюються ціни на хліб/молоко/мясо/алкоголь/тютюн - я знаю на порядок краще від тебе.Різко виросли ціни на алкоголь/тютюн/нафтопродукти - і це добре, бо ця категорія товарів в Європі ще в 1,5 рази(нафтопродукти)5 разів(алкоголь/сигарети) дорожча
При цьому я знаю (осінью був Венгрія/Хорватія/Чорногорія/Боснія , тиждень тому Польща/Словаччина
1 Ціни в Боснії - такі самі як і у нас(і зарплати такі самі)
2 Ціни в Чорногоріїі Польщі- в 1,5 рази вищі( і зарплати в 1,5 рази вищі)
3 Ціни в Словаччині і Хорватії - в 2 рази вищі ніж у нас ( і зарплати в 2 рази вищі)
Так що повинен змиритись , що ріст зарплат такий самий як і ріст цін.
Але при цьому - ми стаємо багатшими в порівнянні з тими куди йдемо

Тепер по Нафтогазу
Створили його твої кумири і доїли його твої кумири.Так от водни створювали й доїли - а вся держава доплачувала
Сьогоднішнє керівництво вже зробило так що я Нафтогазу не доплачую
То в чому претензія до сьогоднішніх? В тому що вони не доять як вчорашні?

І останнє
Тобі дійсно нічого сказати, бо твій совок розвалюється на очах і з під нього встає Велика Україна, яка не буде заглядати вЯлІкІм в очі з проханням дати трошки нафти чи газу....

ПС
Я Погоджуюсь з тим що ми ще не все зробили
Я не погоджуюсь з тим що Кравчук/Кучма/Янукович - були кращі від Порошенка.
Як на мене Ющенко ( як людина яка поставила системи обліку газу на наших західних кордонах - і зекономила нам як мінімум пару мільярдів доларів в рік не даючи безбожно красти і приписувати споживання газу населенню) і Порошенко (як людина яка ввела реальні ціни на газ і компенсувала цю ціну субсидіями для малоймущих) чим ще зменшила споживання газу на 10-15 млрд м3/щороку - створили всі умови щоб російський совок не зміг підняти голову на теренах України + безвіз
Одні лементують що Україна залишиться без рук, і їм не зрозуміло , що відкриття кордонів для потенційних трудових мігранців це осиновий кол в ідею Кілі Азірова про беріть і йдіть на заводи до рижого Татарина за копійки.
Тепер не важливо хто власник заводу патріот чи москаль- все одно робітник на території України буде отримувати адекватну своїй продуктивності заробітну плату,а значить він зацікавлений в тому щоб піднімати свій професійний рівень , а працедавець зацікавлений в підніманні зарплати бо конкуренти (як внутрішні так і зовнішні ) не сплять

Висновок
Те що сьогодні секта пропалістів проголошує як величезні втрати - завтра виявиться фактором який допоміг збагатити Державу.
Сударь, Вы ЛЖЕЦ
В чому?
В тому що в Польщі при середній зарплаті в 3000 злотих - середня вартість комуналки від 400(однокімнатна) до 1200 (4-х кімнатна) ? Додайте до нашої мінімальної розмір субсидії- і які цифри отримаєте? Або просто порівняйте нашу мінімальну і мінімальну мінус комунальні в Польщі....
Чи в тому , що в широко розрекламованій Польщі більше 5 млн громадян працюють в Голландії/Німеччині/Англії/Швеції ? І це не вважається якимось страшним горем чи показником поганої економічної політики Польського керівництва

А про Джон Діри - взагалі розсмішив
Станом на сьогодні - в мене вільні два місця і ще два зайняті практикантами і при цьому практиканти
а - не кваліфіковані
б - за їх працю я сплачую їх училищу 50% від їх зарплати
в - після сплати училищу на руки практиканти(хлопчик і дівчинка 18 років) отримують 4000 грн

Ти й далі будеш плакатись як все погано ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19026
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:46

  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:Кудрявый
Мы в Европу идём.
Правда, тыхенько-тыхенько.
Але то таке))
уже страшновато иной раз становится от того куда мы идём(или шли всё время).
общаясь с людьми, делящимися информацией о некоторых персонах, назначениях и процессах происходящих, если не НА самом верху, то и недалеко совсем.
назначения людей без профильных образований ( без упоминания гп), людей "с улицы", по принципу - "он свой" и тд.
профессионализм не учитывается от слова "ВААБЩЕ"

А не может быть такого, что эти люди (которые делятся информацией) просто завидуют и считают, что их незаслуженно обошли :?: :wink:
Это же абсолютно обычная ситуация, даже при идеальной власти.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14652
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:49

В этой новости прекрасно все.
Политика невтручання силовиков в открытый, анонсированный заранее в СМИ, бандитизм.
Похоже, что Кудрявый может оказаться прав про сворачивание... Государство, как система власти с обязанностями и полномочиями не наблюдается в подобных конфликтах, не говоря о янтарно-лесо-пилильно-контрабандных "республиках".
https://strana.ua/news/124800-politsija ... kieve.html
Участники добровольческого движения ОУН провели акцию... В месте проведения акции находились группы коммуникации, которые проводили разъяснительную работу о последствиях нарушения правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призывавших к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей", – сообщили в полиции.

Пострадавших и задержанных по итогам акции нет. Факт происшествия зарегистрирован.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что уголовное производство будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений, которые были повреждены.


Накануне была не менее прекрасная новость о том, что силовики на "подтанцовке" у т.н."активистов", откровенно отказались от выполнения своих обязанностей.
Полиция накануне возможного погрома отказалась защищать Россотрудничество в Киеве

https://strana.ua/news/124678-politsija ... kieve.html
vak
 
Повідомлень: 2666
З нами з: 03.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:49

  vak написав:Читаю сегодняшние хроники, как организованные группировки безнаказанно устраивают погромы в центре Киева и не покидает ощущение дежавю. Одни и те же регулярно устраивают погромы, силовики самоустраняются. Все это было в Донецке в 2014. Скоро по сценарию должен появиться народный мер и губернатор.


какие "погромы" .
В Киеве стоит (правда закрытое и неработающее) здание российской конторы под названием "Россотрудничество".
Это та контора , которая организовывала "донбасскую весну" со всей ее кровью и погромами. Это ее лекторы ездили по райцентрам с выступлениями "А люди ли хахлы" года с 2010...

И сейчас , на четвертом году войны в этом здании побили окна. Ужас .да ?
да. Ужас и бардак, но до "донецка в 2014" здесь бесконечно далеко.
yarg
 
Повідомлень: 18150
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:50

  layer80 написав: И еще: сх крайне нетрудоемко: 1 JOHN DEERE заменяет целое село с сапками и косами. Наш пм прямо говорит: валите нах - работы не будет.

Вот тут я не понял - вы предлагаете вернуться к сапкам, лишь бы была полная занятость?
Starikan
2
 
Повідомлень: 14652
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:51

  Kudrjavuy написав:
  vak написав:Читаю сегодняшние хроники, как организованные группировки безнаказанно устраивают погромы в центре Киева и не покидает ощущение дежавю. Одни и те же регулярно устраивают погромы, силовики самоустраняются. Все это было в Донецке в 2014. Скоро по сценарию должен появиться народный мер и губернатор.

Я вам уже указывал ранее, что основное уже принято: за 2 года проект Украина свернётся, при том это официальная информация с ...- Городецького.


да. Мы станем 52 штатом США. И эти сведения - прямо с Городецкого.
yarg
 
Повідомлень: 18150
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:00

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:Кудрявый
Мы в Европу идём.
Правда, тыхенько-тыхенько.
Але то таке))
уже страшновато иной раз становится от того куда мы идём(или шли всё время).
общаясь с людьми, делящимися информацией о некоторых персонах, назначениях и процессах происходящих, если не НА самом верху, то и недалеко совсем.
назначения людей без профильных образований ( без упоминания гп), людей "с улицы", по принципу - "он свой" и тд.
профессионализм не учитывается от слова "ВААБЩЕ"

А не может быть такого, что эти люди (которые делятся информацией) просто завидуют и считают, что их незаслуженно обошли :?: :wink:
Это же абсолютно обычная ситуация, даже при идеальной власти.

Starikan
Вот, например, информация из первоисточника.
Державний експерт експертної групи з питань трудових відносин Директорату норм та стандартів гідної праці (перша вакантна посада)
Кваліфікаційні вимоги
Освіта - вища, за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра.
Досвід роботи - не потребує.
Володіння державною мовою - вільне.

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=588
Таких, уже заполненных вакансий под новых "няшных деевых" сотни.
В министерствах не требуются специалисты, только желание что-нибудь "отреформировать".
vak
 
Повідомлень: 2666
З нами з: 03.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:15

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:Кудрявый
Мы в Европу идём.
Правда, тыхенько-тыхенько.
Але то таке))
уже страшновато иной раз становится от того куда мы идём(или шли всё время).
общаясь с людьми, делящимися информацией о некоторых персонах, назначениях и процессах происходящих, если не НА самом верху, то и недалеко совсем.
назначения людей без профильных образований ( без упоминания гп), людей "с улицы", по принципу - "он свой" и тд.
профессионализм не учитывается от слова "ВААБЩЕ"

А не может быть такого, что эти люди (которые делятся информацией) просто завидуют и считают, что их незаслуженно обошли :?: :wink:
Это же абсолютно обычная ситуация, даже при идеальной власти.

знаю этих людей не один десяток лет.
да и говорят они о назначениях, на которые они не претендовали, не могут претендовать. некоторые "отошли от дел", но в разное время пересекались с фигурантами.
просто как констатация фактов в "дружеских беседах" :)

да для некоторых персонажей не надо и копать как-то.
инфы хватает публичной
19yuriy91
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 15.09.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  vak написав:Политика невтручання силовиков в открытый, анонсированный заранее в СМИ, бандитизм.

Для росіян це бандитизм (до речі, Ваші висловлювання співпадають з висловлюванням всяких лавровів, цікаво чему? :lol: ).
Для справжніх українців - це справедливість. Окупанти не повинні мати в Україні своїх представництв, і якщо влада боїться їх виганяти - то це зробить народ.
Памятаю історію з бойкотом ворожо-російських товарів, спочатку народ їх бойкотував і розкрутив бойкот - а потім вже Яценюк (чи хто там) на цій хвилі вже захотів набрати собі політичних балів.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 19.09.10
Подякував: 294 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3723372437253726
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vak і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13091
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 77828
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4619
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.