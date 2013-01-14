Додано: Пон 19 лют, 2018 21:14

layer80 написав: budivelnik написав: Розумовою працею по своїх психо-фізичних параметрах може займатись не більше 10% населення Розумовою працею по своїх психо-фізичних параметрах може займатись не більше 10% населення

budivelnik написав: Адже 90% платників просто не має в голові місця. куди знання достойні вищої освіти можна скласти. Адже 90% платників просто не має в голові місця. куди знання достойні вищої освіти можна скласти. Да-да, так и есть, Вас окружает тупое бы***, которое не может заниматься умственным трудом. Вот оно, самое главное... Такое бы*** может только на стройке за границей и в поле работать. Исключительно под руководством 10% истинных господ.

Что самое поразительное, Вы непроизвольно транслируете в космос мысли нашей власти



Это ж надо настолько ненавидеть собственный народ... Это мнение не только ошибочно, но и отвратительно.

ПС более 40% взрослого населения имеют высшее образование: Англия, Австралия, США,Канада, Ю Корея, Япония и многие многие другие Да-да, так и есть, Вас окружает тупое бы***, которое не может заниматься умственным трудом. Вот оно, самое главное... Такое бы*** может только на стройке за границей и в поле работать. Исключительно под руководством 10% истинных господ.Что самое поразительное, Вы непроизвольно транслируете в космос мысли нашей властиЭто ж надо настолько ненавидеть собственный народ... Это мнение не только ошибочно, но и отвратительно.ПС более 40% взрослого населения имеют высшее образование: Англия, Австралия, США,Канада, Ю Корея, Япония и многие многие другие

Це я придумав-семеро з ложкою , один з сошкою ?Не яТому1 Продавцю-будівельнику-двірнику-санітару-токару-фрезерувальнику-трактористу-доярці-секретарці-солдату - вища освіта не потрібна , по тій простій причині що данні види робіт можна виконувати і без вищої освіти , а тому витрачання коштів на вищу освіту(особливо за рахунок людей данних спеціальностей-є зайве викинуті час і гроші)2 Як тільки в державі, трактори/станки/мітли з лопатами стануть з ЧПУ , або країна буде продавати патенти/технології/програмне забезпечення в обємах більших ніж 40% від усього експорту - тоді в державі і буде потрібно 40% населення з вищою освітоюВ усіх інших випадках плач Ярославни з заявами що 1,5 млн студентів - це мало ( середній термін навчання-5 років , середній розмір народжуваності 350 000 в рік , отже щороку в інститути поступає 1,5 млн/5 років=300 000 в рік , або 80% від кількості народжених в цьому році ) - доти держава буде в дупі, бо керувати ніким. а керівників - 80%.При цьому ще за часів СРСР в бригаді керівник бригади був виділений і не виконував роботи в бригаді а тільки керував працівниками бригади - коли кількість осіб в бригаді перевищувала 7 осіб ( тобто 85% працювало-15% керувало)В армії, перша посада з вищою освітою - командир взводуВ піхотних частинах - взвод -20-50 осіб , кількість осіб з вищою освітою в ланці до полку(піхотний) - становила менше 10% від загальної чисельності полку.Тому можете мене скільки завгодно звинувачувати в дискримінації молоді, але я вважаю і статистика це підтверджує- 80% молоді не можуть претендувати на вищу освіту в найближчих 20 років в реаліях України, по причиніа - непотрібності такої кількості фахівців з вищою освітою в Україніб - дискредитацією самого диплому. бо якість вищої освіти визначається не по найкращим, а по середньому значенню.в - якби в інститут приймали так як за СРСР , а саме фільтр би відсіював на момент вступу 80% найслабіших, і під час навчання ще 2% - то й якість диплому враховуючи конкуренцію між здобувачами диплому була в рази кращою ніж в сьогоднішніх реаліях.