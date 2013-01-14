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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3732373337343735
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yarg написав:какая есть. СССР в 1970 году покупал у США зерно (иначе был бы очередной голодомор) , при этом эти 2 страны воевали во Вьетнаме. Бывает.

Они воевали во Вьетнаме, а не в СССР или США. СССР Флориду не захватывал.
Да и на 20 съезде КПСС, были обоснованы и закреплены тезисы о "мирном сосуществовании"
Смысл в расхождении риторики и фактах. Впрочем, как всегда.
Востаннє редагувалось layer80 в Пон 19 лют, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:03

  detroytred написав:
"Есть ведение войны, а есть введение военного положения. Это разные решения по своей правовой сути. Объявление войны – это применение без ограничений оружия, объявление военного положения – это жесткие ограничения конституционных прав граждан. Это возможность проводить конфискацию собственности. Кстати, при введении военного положения страна должна проинформировать об этом ООН", - подчеркнул Турчинов.


Ни объявления войны, ни введения режима АТО --- ничего.
Части имели право на применение оружия лишь в случае нападения на ЧАСТЬ.
За территорией части не имели никакого права.

Как объясняли командиры свой отказ выполнять приказ на использование оружия?

- Объясняли, что основная часть их подразделений состоит из крымских контрактников, готовых, в лучшем случае, занимать пассивную позицию. Но главным аргументом было то, что они не могут стрелять в гражданских лиц. Русские действительно отработали циничную схему захвата воинских частей. Их окружали пророссийски настроенные местные жители и, прикрываясь живым щитом, в части входили и брали их под контроль российские военные.
Источник: https://censor.net.ua/r308694

Помню свой разговор по телефону с госсекретарем Керри. Я ему объясняю, что у нас идет оккупация территории, идет реально война. А он мне: "Подождите, давайте мы будем разбираться, экспертов пригласим. Мы вас очень просим, не стреляйте, понимаете, русские ж только и ждут провокации, русские ждут от вас любого выстрела, чтоб разыграть Абхазский или Осетинский сценарий. Мы от вас очень просим выдержки. По нашим данным, говорит, это локальная проблема".
Источник: https://censor.net.ua/r308694

Я дал команду тянуть как можно дольше время, удерживая воинские части в Крыму и лишая русских наступательной инициативы.
Источник: https://censor.net.ua/r308694

Вот и тянули... До команды на выход.
по сути задачу протянуть время выполнили.

Хотя ответственности за зраду со зрадывших оставшихся никто не снимает.
Но причин у этой зрады (комплектование и работа замов по воспитательной работе)) -- а моральный стан - это сугубо их зона ответственности) и низкой боеготовности целый ряд.

Части ЗСУ, расположенные на материке, не зрадыли..
Уровень же их боеготовности определялся низким материально-техническим обеспечением этой самой боеготовности. а также ошибками высшего командования и керивныцтва державы в структуре, задачах, направлении развития и программе боевой подготовки ВСУ.

Цель была одна: не сохранение страны, а сохранение и закрепление ЛИЧНОЙ власти. С чем эта власть прекрасно справилась. На самом деле немногое в целях изменилось
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:14

  layer80 написав:
  budivelnik написав:Розумовою працею по своїх психо-фізичних параметрах може займатись не більше 10% населення

  budivelnik написав:Адже 90% платників просто не має в голові місця. куди знання достойні вищої освіти можна скласти.
Да-да, так и есть, Вас окружает тупое бы***, которое не может заниматься умственным трудом. Вот оно, самое главное... Такое бы*** может только на стройке за границей и в поле работать. Исключительно под руководством 10% истинных господ.
Что самое поразительное, Вы непроизвольно транслируете в космос мысли нашей власти
:(
Это ж надо настолько ненавидеть собственный народ... Это мнение не только ошибочно, но и отвратительно.
ПС более 40% взрослого населения имеют высшее образование: Англия, Австралия, США,Канада, Ю Корея, Япония и многие многие другие
Це я придумав-семеро з ложкою , один з сошкою ?
Не я
Тому
1 Продавцю-будівельнику-двірнику-санітару-токару-фрезерувальнику-трактористу-доярці-секретарці-солдату - вища освіта не потрібна , по тій простій причині що данні види робіт можна виконувати і без вищої освіти , а тому витрачання коштів на вищу освіту(особливо за рахунок людей данних спеціальностей-є зайве викинуті час і гроші)
2 Як тільки в державі, трактори/станки/мітли з лопатами стануть з ЧПУ , або країна буде продавати патенти/технології/програмне забезпечення в обємах більших ніж 40% від усього експорту - тоді в державі і буде потрібно 40% населення з вищою освітою

В усіх інших випадках плач Ярославни з заявами що 1,5 млн студентів - це мало ( середній термін навчання-5 років , середній розмір народжуваності 350 000 в рік , отже щороку в інститути поступає 1,5 млн/5 років=300 000 в рік , або 80% від кількості народжених в цьому році ) - доти держава буде в дупі, бо керувати ніким. а керівників - 80%.
При цьому ще за часів СРСР в бригаді керівник бригади був виділений і не виконував роботи в бригаді а тільки керував працівниками бригади - коли кількість осіб в бригаді перевищувала 7 осіб ( тобто 85% працювало-15% керувало)
В армії, перша посада з вищою освітою - командир взводу
В піхотних частинах - взвод -20-50 осіб , кількість осіб з вищою освітою в ланці до полку(піхотний) - становила менше 10% від загальної чисельності полку.
Тому можете мене скільки завгодно звинувачувати в дискримінації молоді, але я вважаю і статистика це підтверджує- 80% молоді не можуть претендувати на вищу освіту в найближчих 20 років в реаліях України, по причині
а - непотрібності такої кількості фахівців з вищою освітою в Україні
б - дискредитацією самого диплому. бо якість вищої освіти визначається не по найкращим, а по середньому значенню.
в - якби в інститут приймали так як за СРСР , а саме фільтр би відсіював на момент вступу 80% найслабіших, і під час навчання ще 2% - то й якість диплому враховуючи конкуренцію між здобувачами диплому була в рази кращою ніж в сьогоднішніх реаліях.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:24

  yarg написав:
  valentinius написав:Уважаемые, хватит мусолить идиотизм об успехе сельского хозяйства.
В нормальных развитых старанах доля сельского хозяйства составляет 2%.

доля в чем ? в населении ? ну так и у нас столько будет. К єтому все идет.
Тут проста маніпуляція...
Приклад маніпуляції в будівництві
Китайці побудували будинок в 10 поверхів за 10 днів.....
Я дозволю собі пояснити
1 Китайці не побудували - а зібрали з комплектуючих , але перед збіркою
а - рік будували завод по випуску комплектуючих
б - пару років будували завод по випуску техніки
в - пару місяців випускали на побудованих заводах комплектуючі і техніку
г - ....
д - зібрали 100 монтажниками за 10 днів.
Чи можна вважати тільки етап монтажу - будівництвом ?
Так само і в сільському господарстві США
5% населення зайняте в випуску сільськогосподарської техніки
2% населення зайнято в ремонті цієї техніки
1% населення зайнято в логістиці продукції
10% населення - зайнято в перепродажу цієї продукції
....
і всього 2% населення, яке використовує результати праці 5+2+1+10=18% населення - зайняте напряму тим що вважається сільським господарством вирощуючи зерно
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:27

  layer80 написав:Цель была одна: не сохранение страны, а сохранение и закрепление ЛИЧНОЙ власти. С чем эта власть прекрасно справилась. На самом деле немногое в целях изменилось


чьей власти ? и что ей угрожало ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:13

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:1 Продавцю-будівельнику-двірнику-санітару-токару-фрезерувальнику-трактористу-доярці-секретарці-солдату - вища освіта не потрібна , по тій простій причині що данні види робіт можна виконувати і без вищої освіти , а тому витрачання коштів на вищу освіту(особливо за рахунок людей данних спеціальностей-є зайве викинуті час і гроші)
2 Як тільки в державі, трактори/станки/мітли з лопатами стануть з ЧПУ , або країна буде продавати патенти/технології/програмне забезпечення в обємах більших ніж 40% від усього експорту - тоді в державі і буде потрібно 40% населення з вищою освітою

Мило, что Вы решаете куда людям тратить ИХ деньги. (к Вашему сведению, абсолютное большинство учится за свой счет)
Не станут трактора с ЧПУ. Сначала образование, а потом ЧПУ, а не наоборот...
  budivelnik написав:При цьому ще за часів СРСР в бригаді керівник бригади був виділений і не виконував роботи в бригаді а тільки керував працівниками бригади - коли кількість осіб в бригаді перевищувала 7 осіб ( тобто 85% працювало-15% керувало)
В армії, перша посада з вищою освітою - командир взводу
В піхотних частинах - взвод -20-50 осіб , кількість осіб з вищою освітою в ланці до полку(піхотний) - становила менше 10% від загальної чисельності полку.

Может потому что служили призывники? и им было по 18-19 лет?
Сильно хочется в СССР? И собсно, как Вы оцениваете качество нынешнего образования и способности студентов? Вы педагог? ученый? Макаренко?
Удивительно, но именно сейчас сталкиваюсь с очень старательными, грамотными и толковыми выпускниками... Большинство надеется только на себя и свои знания.
А вы предлагаете их превратить в биомассу.Без будущего. Следующий этап - отмена старшей школы. А следующий вывод - для выполнения большинства работ достаточно простого счета.
Надеюсь, Вы применяете свои взгляды на практике?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:36

  layer80 написав:А вы предлагаете их превратить в биомассу.
Прикольний маніпулятор
Весь в совкових традиціях
Давайте розберемо чим його показне людинолюблячість відрізняється від мого світогляду
Отже
Є людина яка по своїм психофізичним властивостям може спокійно переносити монотонну працю , особливо коли остання їй відома і навіть отримувати від цієї праці задоволення
Є людина яка не може постійно монотонно робити одне і теж і вміє дуже швидко переключати свою увагу....

З першої категорії виходять чудові працівники в тих галузях де ціниться важка фізична праця
З другої - виходять працівники де ціниться швидкість реакції....

Давайте уявимо що першу категорію посадили за кермо боліда формули 1 , а другу за кермо трактора.....

Я думаю всім зрозуміло що нещасними будуть обоє...

Тому
Я не вказую кому куди йти
Я пропоную повернути систему, де вступні іспити будуть показувати кому в хлібороби , кому в інженери, а кому в програмісти...
При цьому я нічого не маю проти того , щоб кожна людина хоч три рази в рік проходила вступні іспити у випадку якщо провалила попередні...Але я проти того , щоб людина яка дальтонік поступала в художній ВУЗ , глухий в консерваторію... при цьому нехай ці категорії пробують поступати скільки завгодно ( і навіть поступають) якщо кращих від них не було....
А от коли німий йде вчитись оперному співу.... це нонсенс.

Праця інженера- це мистецтво і точно так само як не кожен може бути Моцартом-Мікеланджело-Ейнштейном , так і не кожен може бути інженером-науковим працівником, але те що хтось не може бути хорошим інженером не заперечує того що він може бути чудовим шофером чи продавцем...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:46

Як резюме
Що краще
Людина яка отримала вищу освіту у сільскому господарстві і стала агрономом витративши на це 5 років свого життя і 50000-100000 грн як плата за навчання+хабарі за здачу курсових/екзаменів - і при цьому ні бельмеса не розуміючи і не люблячи цю справу
Чи простий селянин який отримує задоволення від вирощування квітів(буряка чи соняшнику) ? І при чому займаючись тією справою яку любить і не витративши на навчання ні 100 000 ні 5 років власного життя, спокійно живучи без знань про сівозміну чи кількість міндобрив....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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