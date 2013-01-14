Додано: Пон 19 лют, 2018 23:59

budivelnik написав: З першої категорії виходять чудові працівники в тих галузях де ціниться важка фізична праця

З другої - виходять працівники де ціниться швидкість реакції.... З першої категорії виходять чудові працівники в тих галузях де ціниться важка фізична працяЗ другої - виходять працівники де ціниться швидкість реакції....

budivelnik написав: Праця інженера- це мистецтво і точно так само як не кожен може бути Моцартом-Мікеланджело-Ейнштейном , так і не кожен може бути інженером-науковим працівником, але те що хтось не може бути хорошим інженером не заперечує того що він може бути чудовим шофером чи продавцем... Праця інженера- це мистецтво і точно так само як не кожен може бути Моцартом-Мікеланджело-Ейнштейном , так і не кожен може бути інженером-науковим працівником, але те що хтось не може бути хорошим інженером не заперечує того що він може бути чудовим шофером чи продавцем...

Какую часть тела Вы предлагаете мерить для определения "физиопсихологических способностей"? Не хотелось бы Вас огорчать, но эти идеи сегрегации отвергаются цивилизованным миром. Что есть какие-то особые люди, приспособленные к сбору сахарного тростника, а есть интеллектуалы, рука которых идеально подходит для хлыста. Джек Лондон одобряет. Ну И Редьярд Киплинг.Так вот, такие данные как усидчивость, трудолюбие, знания и даааже талант(не всегда, но в основном), есть результат тренировок, воспитания, обучения. Уважаемый мною педагог Макаренко неоднократно это доказал. Единственный способ получить усидчивых сильных и хорошо переносящих монотонный труд людей - выращивать рабов. Желательно с детства. Кстати, монотонный труд вообще разрушительно действует на психику.Нет, не все должны быть руководителями и инженерами. НО все должны иметь такую возможность. Иметь доступ к высшему образованию.Каждый, кто нормально отучился в школе (кстати ЗНО действительно огромный шаг вперед) и имеет желание, ДОЛЖЕН иметь возможность получить ВО. Это огромный бонус нашего общества, что родители хотят дать своим детям образование. Знания дают свободу.феерический бред.Да, к качеству образования есть вопросы. К качеству медицины есть вопросы. Но это НЕ повод ограничивать к ним доступ. Это повод повышать их качество.