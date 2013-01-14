Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:З першої категорії виходять чудові працівники в тих галузях де ціниться важка фізична праця З другої - виходять працівники де ціниться швидкість реакції....
Какую часть тела Вы предлагаете мерить для определения "физиопсихологических способностей"? Не хотелось бы Вас огорчать, но эти идеи сегрегации отвергаются цивилизованным миром. Что есть какие-то особые люди, приспособленные к сбору сахарного тростника, а есть интеллектуалы, рука которых идеально подходит для хлыста. Джек Лондон одобряет . Ну И Редьярд Киплинг. Так вот, такие данные как усидчивость, трудолюбие, знания и даааже талант(не всегда, но в основном), есть результат тренировок, воспитания, обучения. Уважаемый мною педагог Макаренко неоднократно это доказал. Единственный способ получить усидчивых сильных и хорошо переносящих монотонный труд людей - выращивать рабов. Желательно с детства. Кстати, монотонный труд вообще разрушительно действует на психику. Нет, не все должны быть руководителями и инженерами. НО все должны иметь такую возможность. Иметь доступ к высшему образованию.Каждый, кто нормально отучился в школе (кстати ЗНО действительно огромный шаг вперед) и имеет желание, ДОЛЖЕН иметь возможность получить ВО. Это огромный бонус нашего общества, что родители хотят дать своим детям образование. Знания дают свободу.
budivelnik написав:Праця інженера- це мистецтво і точно так само як не кожен може бути Моцартом-Мікеланджело-Ейнштейном , так і не кожен може бути інженером-науковим працівником, але те що хтось не може бути хорошим інженером не заперечує того що він може бути чудовим шофером чи продавцем...
феерический бред. Да, к качеству образования есть вопросы. К качеству медицины есть вопросы. Но это НЕ повод ограничивать к ним доступ. Это повод повышать их качество.
detroytred написав:yarg Подписи, подписи чьи под этими программами? Контроль расхода средств на ком? Претензии у Вас к следствию.
Подпись за председателем верховной рады. контроль за Е.О. Патоном. деньки получали - конкретные профессора и доценты в количестве 450 штук. Потом сами подписали наукообразное заключение о результатах. Дело сделано. Но вы все равно считаете что виновен президент (в данном случае это тянулось от кучмы до януковича каждый год)
Вообще-то Евгений Оскарович скончался в 1953 году Знаток науки ....
detroytred написав:yarg Подписи, подписи чьи под этими программами? Контроль расхода средств на ком? Претензии у Вас к следствию.
Подпись за председателем верховной рады. контроль за Е.О. Патоном. деньки получали - конкретные профессора и доценты в количестве 450 штук. Потом сами подписали наукообразное заключение о результатах. Дело сделано. Но вы все равно считаете что виновен президент (в данном случае это тянулось от кучмы до януковича каждый год)
Вообще-то Евгений Оскарович скончался в 1953 году Знаток науки ....
да вот пофигу. у нас глава науки - Патон. ему 110 лет и он вечен. иногда он меняет тела. Иногда подписывает научные программы (типа "Образный компьютер") , на которые выделяются сотни миллионов.
Низкий уровень оплаты труда в Украине, продолжающийся конфликт с российскими наемниками на востоке страны, девальвация национальной валюты, а также неискоренимая коррупция стимулируют трудовую эмиграцию.
"На сегодня трудовая миграция это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы", - сказано в письме замглавы центрального банка Украины Дмитрия Сологуба информационному агентству Блумберг Источник: https://censor.net.ua/n3051297
19yuriy91 написав:Низкий уровень оплаты труда в Украине, продолжающийся конфликт с российскими наемниками на востоке страны, девальвация национальной валюты, а также неискоренимая коррупция стимулируют трудовую эмиграцию.
"На сегодня трудовая миграция это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы", - сказано в письме замглавы центрального банка Украины Дмитрия Сологуба информационному агентству Блумберг Источник: https://censor.net.ua/n3051297
привет сравнителю с Черногорией, Польшей и тд
В Польше средняя зарплата 1000 евро. Они своих коммунистов и отставников вырезали в 1989 году. В Черногории средняя зарплата 500 евро. Они коммунистов и отставников вырезали в 2005 году. У нас средняя зарплата 250 евро. Наши еще все целы.
19yuriy91 написав:Низкий уровень оплаты труда в Украине, продолжающийся конфликт с российскими наемниками на востоке страны, девальвация национальной валюты, а также неискоренимая коррупция стимулируют трудовую эмиграцию.
"На сегодня трудовая миграция это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы", - сказано в письме замглавы центрального банка Украины Дмитрия Сологуба информационному агентству Блумберг Источник: https://censor.net.ua/n3051297
привет сравнителю с Черногорией, Польшей и тд
В Польше средняя зарплата 1000 евро. Они своих коммунистов и отставников вырезали в 1989 году. В Черногории средняя зарплата 500 евро. Они коммунистов и отставников вырезали в 2005 году. У нас средняя зарплата 250 евро. Наши еще все целы.
Совпадение ? не думаю.
не думаю, что дело именно в коммунистах. особенно, если учитывать, шо они такие же коммунисты, как кива - социалист. любимая давнишняя затея на наших просторах - давать всякие названия, не соответствующие реальным делам. идеалы на словах и жизнь - разительные отличия, иногда совсем противоположные. а вот это любят использовать руководители постсовка.