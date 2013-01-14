Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хотелось бы получить коментарий от Будивельника. Ведь он эксперт в данной отрасли:
Это как можно правильно комментировать в военное время? Всё для Армии и за счёт Армии? Обнал и вывод? Успешный назначен? И почему там не Вы? На тех же условиях? Странно, но у меня не ложится ютуб - текст:
Скандальное расследование показало, что в доме, построенном для ВСУ военным отдали только 3 % квартир 195-я Центральная база Государственной специальной службы транспорта отдала застройщику более половины земли воинской части в Киеве, в обмен на мизерный процент квартир, Договор между Госспецслужтрансслужбой и «Фонд Девелопмент Групп» засекретили сразу после подписания. Однако журналистам удалось узнать, что приблизительно на 8 гектарах, где сейчас базируется военная часть, должны построить 10 жилых домов по 25 этажей — всего на 4450 квартир.
И, несмотря на то, что в договоре речь идет о «строительстве жилого комплекса для военнослужащих и членов их семей», Госспецтрансслужба получит всего 150 квартир. Остальное — коммерческие объекты, под продажу которых застройщик уже создал отдельный сайт — ЖК Urban Park. Командир воинской части Сергей Зайчук, подписывший договор, таким распределением вполне доволен: «Если военнослужащие вообще не получать квартиры — будет лучше? Почему небольшое количество? Мы за счет этих квартир практически полностью закрываем вопрос по очереди для военнослужащих воинской части Администрации государственной специальной службы транспорта».
Между тем, эксперт по градостроительству Георгий Могильный говорит, что количество квартир не соответствует стоимости земли: «Если брать для таких объемов как Магнитогорская, где рядом метро и так далее, то это минимум должно было быть 9-12 процентов, а может даже и 15% квартир. В зависимости от нормативов».
Более того, проект строительства комплекса не был согласован с Кабинетом Министров. Отсутствует информация и об открытом конкурсе по выбору застройщика — на запрос журналистов в Госспецтрансслужбу о проведении конкурса военные в течение месяца не дали никакого ответа.
Руководитель Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков также не видит проблемы в количестве квартир, из-за которого служба лишилась 8 гектаров земли: «У меня 100 человек там, а территории, блин, 14 гектаров. Кто ее убирать будет?».
Отметим, что Мальков и его семья являются владельцами трех квартир в Киеве, земельных участков и коттеджа недалеко от дамбы Киевского водохранилища. При этом в его электронной декларации последнего нет — указан только недострой площадью 60 квадратных метров. По словам руководителя Госспецтрансслужбы — основное имение записано на его сына.
Руководителем ООО «Фонд Девелопмент Групп» является Виктория Гречаная. Она руководит ООО «Фортабуд», которое так же без согласований строит жилье для Минобороны на земле военных возле метро «Красный Хутор» в Киеве. Эта застройка обжалована прокуратурой и сейчас находится в судах. Девелопером обоих строек является компания «Укрбуд Девелопмент», связанная с народным депутатом Максимом Микитасем
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Проект по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС был основан в 2014 году. Он был направлен на содействие интеграции украинской экономики со своими соседями из ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.
Планировалось, что модернизация поможет сократить время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры К концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро.
По информации агентства, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков. Агентство ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписку между Европейской комиссией и украинской властью.
Представитель Евросоюза заявил агентству: "После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены вовремя. Шесть проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги вернутся".
Один из высокопоставленных европейских дипломатов, занимающийся вопросами отношений с Украиной, сказал: "Существует определенная усталость в Украине. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно в борьбе с коррупцией". Но он сказал, что ЕС будет продолжать поддерживать страну.
Государственная фискальная служба отметила в своем заявлении, что среди причин были смена персонала внутри службы, а также длительное время, необходимое для оформления контрактов и получения одобрения.
Роман Насиров, бывший руководитель ГФС, заявил в интервью, что проекты контрольных пунктов осложняются тем, что в Украине порой невозможно обеспечить необходимое софинансирование. Он дал комментарий Reuters незадолго до снятия с должности 31 января.
Крупнейший контракт на два контрольных пункта получила фирма "Энергомонтажвентиляция", которая специализируется на установке вентиляционных агрегатов и не имела никакого опыта получения государственных тендеров на строительство, согласно онлайн-реестру государственных контрактов.
Финансовый директор "Энергомонтажвентиляция" Сергей Романенко в октябре прошлого года обвинил чиновников Украины и ЕС в препятствовании завершению работ на двух КПП на румынской границе.
"Контрольно-пропускные пункты "Дьяковцы" и "Красноильск" выполнены на 80-85%, но на сегодняшний день мы не получили ни копейки", - сказал он.
ГФС сообщила, что не заплатила "Энергомонтажвентиляции", поскольку компания не предоставила документы, подтверждающие завершение работы.
Судебные документы показывают, что компания зарегистрировала и проиграла иск в прошлом году против ГФС за неуплату денежных средств, которые, по мнению фирмы, являются долгом за работу на контрольных пунктах. ГФС подтвердила, что подрядчик проиграл суд, но не предоставила дополнительных сведений.
Источник, что называется "наш". Ведь по сути парадокс: Население бегит на заработки в сопредельные страны - эти страны дают деньги, для обустройства "ворот Украины" воры ложат всё. "Строит КТО?" может в данное время Воры конкретно кидают именно население? И фактически это делается на самом Высшем уровне. Ведь десяток сельских специалистов мог выстроить там ... да что угодно, НО.... - пускай лучше бегут и строят в Польше, чем почувствуют себя здесь людьми. И честно построят и заработают. Так где заклятый Враг каждого маленького Украинца? Что грабит его, его дом, отбирает последний кусок хлеба, калечит, убивает(я не затрагиваю АТО)...?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.