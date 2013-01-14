ЕС из-за коррупции закрывает проект по модернизации шести КПП с Украиной – Reuters20.02.2018Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.Проект по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС был основан в 2014 году. Он был направлен на содействие интеграции украинской экономики со своими соседями из ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.Планировалось, что модернизация поможет сократить время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры К концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро.По информации агентства, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков. Агентство ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписку между Европейской комиссией и украинской властью.Представитель Евросоюза заявил агентству: "После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены вовремя. Шесть проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги вернутся".Один из высокопоставленных европейских дипломатов, занимающийся вопросами отношений с Украиной, сказал: "Существует определенная усталость в Украине. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно в борьбе с коррупцией". Но он сказал, что ЕС будет продолжать поддерживать страну.Государственная фискальная служба отметила в своем заявлении, что среди причин были смена персонала внутри службы, а также длительное время, необходимое для оформления контрактов и получения одобрения.Роман Насиров, бывший руководитель ГФС, заявил в интервью, что проекты контрольных пунктов осложняются тем, что в Украине порой невозможно обеспечить необходимое софинансирование. Он дал комментарий Reuters незадолго до снятия с должности 31 января.Крупнейший контракт на два контрольных пункта получила фирма "Энергомонтажвентиляция", которая специализируется на установке вентиляционных агрегатов и не имела никакого опыта получения государственных тендеров на строительство, согласно онлайн-реестру государственных контрактов.Финансовый директор "Энергомонтажвентиляция" Сергей Романенко в октябре прошлого года обвинил чиновников Украины и ЕС в препятствовании завершению работ на двух КПП на румынской границе."Контрольно-пропускные пункты "Дьяковцы" и "Красноильск" выполнены на 80-85%, но на сегодняшний день мы не получили ни копейки", - сказал он.ГФС сообщила, что не заплатила "Энергомонтажвентиляции", поскольку компания не предоставила документы, подтверждающие завершение работы.Судебные документы показывают, что компания зарегистрировала и проиграла иск в прошлом году против ГФС за неуплату денежных средств, которые, по мнению фирмы, являются долгом за работу на контрольных пунктах. ГФС подтвердила, что подрядчик проиграл суд, но не предоставила дополнительных сведений.