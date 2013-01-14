Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хотелось бы получить коментарий от Будивельника. Ведь он эксперт в данной отрасли:
Это как можно правильно комментировать в военное время? Всё для Армии и за счёт Армии? Обнал и вывод? Успешный назначен? И почему там не Вы? На тех же условиях? Странно, но у меня не ложится ютуб - текст:
Скандальное расследование показало, что в доме, построенном для ВСУ военным отдали только 3 % квартир 195-я Центральная база Государственной специальной службы транспорта отдала застройщику более половины земли воинской части в Киеве, в обмен на мизерный процент квартир, Договор между Госспецслужтрансслужбой и «Фонд Девелопмент Групп» засекретили сразу после подписания. Однако журналистам удалось узнать, что приблизительно на 8 гектарах, где сейчас базируется военная часть, должны построить 10 жилых домов по 25 этажей — всего на 4450 квартир.
И, несмотря на то, что в договоре речь идет о «строительстве жилого комплекса для военнослужащих и членов их семей», Госспецтрансслужба получит всего 150 квартир. Остальное — коммерческие объекты, под продажу которых застройщик уже создал отдельный сайт — ЖК Urban Park. Командир воинской части Сергей Зайчук, подписывший договор, таким распределением вполне доволен: «Если военнослужащие вообще не получать квартиры — будет лучше? Почему небольшое количество? Мы за счет этих квартир практически полностью закрываем вопрос по очереди для военнослужащих воинской части Администрации государственной специальной службы транспорта».
Между тем, эксперт по градостроительству Георгий Могильный говорит, что количество квартир не соответствует стоимости земли: «Если брать для таких объемов как Магнитогорская, где рядом метро и так далее, то это минимум должно было быть 9-12 процентов, а может даже и 15% квартир. В зависимости от нормативов».
Более того, проект строительства комплекса не был согласован с Кабинетом Министров. Отсутствует информация и об открытом конкурсе по выбору застройщика — на запрос журналистов в Госспецтрансслужбу о проведении конкурса военные в течение месяца не дали никакого ответа.
Руководитель Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков также не видит проблемы в количестве квартир, из-за которого служба лишилась 8 гектаров земли: «У меня 100 человек там, а территории, блин, 14 гектаров. Кто ее убирать будет?».
Отметим, что Мальков и его семья являются владельцами трех квартир в Киеве, земельных участков и коттеджа недалеко от дамбы Киевского водохранилища. При этом в его электронной декларации последнего нет — указан только недострой площадью 60 квадратных метров. По словам руководителя Госспецтрансслужбы — основное имение записано на его сына.
Руководителем ООО «Фонд Девелопмент Групп» является Виктория Гречаная. Она руководит ООО «Фортабуд», которое так же без согласований строит жилье для Минобороны на земле военных возле метро «Красный Хутор» в Киеве. Эта застройка обжалована прокуратурой и сейчас находится в судах. Девелопером обоих строек является компания «Укрбуд Девелопмент», связанная с народным депутатом Максимом Микитасем
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Проект по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС был основан в 2014 году. Он был направлен на содействие интеграции украинской экономики со своими соседями из ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.
Планировалось, что модернизация поможет сократить время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры К концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро.
По информации агентства, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков. Агентство ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписку между Европейской комиссией и украинской властью.
Представитель Евросоюза заявил агентству: "После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены вовремя. Шесть проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги вернутся".
Один из высокопоставленных европейских дипломатов, занимающийся вопросами отношений с Украиной, сказал: "Существует определенная усталость в Украине. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно в борьбе с коррупцией". Но он сказал, что ЕС будет продолжать поддерживать страну.
Государственная фискальная служба отметила в своем заявлении, что среди причин были смена персонала внутри службы, а также длительное время, необходимое для оформления контрактов и получения одобрения.
Роман Насиров, бывший руководитель ГФС, заявил в интервью, что проекты контрольных пунктов осложняются тем, что в Украине порой невозможно обеспечить необходимое софинансирование. Он дал комментарий Reuters незадолго до снятия с должности 31 января.
Крупнейший контракт на два контрольных пункта получила фирма "Энергомонтажвентиляция", которая специализируется на установке вентиляционных агрегатов и не имела никакого опыта получения государственных тендеров на строительство, согласно онлайн-реестру государственных контрактов.
Финансовый директор "Энергомонтажвентиляция" Сергей Романенко в октябре прошлого года обвинил чиновников Украины и ЕС в препятствовании завершению работ на двух КПП на румынской границе.
"Контрольно-пропускные пункты "Дьяковцы" и "Красноильск" выполнены на 80-85%, но на сегодняшний день мы не получили ни копейки", - сказал он.
ГФС сообщила, что не заплатила "Энергомонтажвентиляции", поскольку компания не предоставила документы, подтверждающие завершение работы.
Судебные документы показывают, что компания зарегистрировала и проиграла иск в прошлом году против ГФС за неуплату денежных средств, которые, по мнению фирмы, являются долгом за работу на контрольных пунктах. ГФС подтвердила, что подрядчик проиграл суд, но не предоставила дополнительных сведений.
Источник, что называется "наш". Ведь по сути парадокс: Население бегит на заработки в сопредельные страны - эти страны дают деньги, для обустройства "ворот Украины" воры ложат всё. "Строит КТО?" может в данное время Воры конкретно кидают именно население? И фактически это делается на самом Высшем уровне. Ведь десяток сельских специалистов мог выстроить там ... да что угодно, НО.... - пускай лучше бегут и строят в Польше, чем почувствуют себя здесь людьми. И честно построят и заработают. Так где заклятый Враг каждого маленького Украинца? Что грабит его, его дом, отбирает последний кусок хлеба, калечит, убивает(я не затрагиваю АТО)...?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Довольно странная)) ситуация. Очередь на жильё вроде как общегарнизонная-то.
Получилось, что все в той части получили квартиры (потому что было что продать) вплоть до молодого холостого лейтенанта. А какой-нибудь с выслугой за 25 шифровальщик, технарь или танкист, пехотинец будет и дальше стоять в очереди, потому что продать нечего.
И сама логика этого Зайчука - своих обеспечил (за счёт государственного майна и места с излишками), а остальные побоку..
Kudrjavuy написав:Хотелось бы получить коментарий от Будивельника. Ведь он эксперт в данной отрасли:
А що Ви хочете почути від мене? Відповідальна особа(командир частини) домовився за 3% від збудованого Якийсь липовий експерт нічим не ризикуючи і ні за що не відповідаючи заявляє що треба було домовлятись за 9-12 -15%.... Я не знаю хто правий, але на цьому ж сайті вискакує реклама будівництва , де житло в Києві(точніше під Києвом в Софіївській Борщагівці ) з документами пропонується за 12 000 грн/м2 Давайте уявимо що будівельники погодились на те що віддадуть 15%, тобто вартість будівництва (навіть якщо вони працюють в 0 , вартість грошей нуль ,додаткових площ не має) 12000-15%=10200 Я особисто за такі гроші б багатоповерхівку не будував Тому експертів звичайно послухати варто , але коли вони за свої експертизи не відповідають - то варто згадати старе прислівя Немає нічого більш не потрібного ніж безкоштовні(безвідповідальні) поради(експертизи).
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Kudrjavuy написав:Ведь десяток сельских специалистов мог выстроить там ... да что угодно, НО.... - пускай лучше бегут и строят в Польше, чем почувствуют себя здесь людьми. И честно построят и заработают. Так где заклятый Враг каждого маленького Украинца?
Тут бабка на двоє ворожила З одного боку - втратили якусь кількість грошей виділених на реконструкцію і не доробили пункти пропуску З другого боку деякі всьопропалісти льють крокодилячі сльоз що нас багато виїзжає З третього боку- якщоб добудували - спростили б виїзд - більше б виїхало
ПС Сам тиждень тому пересікав кордони в 3 точках , а 6 місяців тому пересікав у 8 точках - так легко пересікались кордони за кордоном, бо на них було максимум 20 машин , важко пересікались кордони Україна-за кордон , за кордон-Україна , і при цьому різниці в облаштуванні пунктів пропуску що в нас що за кордоном я не помітив.Всі більш-менш однакові, шлагбаум 2-4 коридори (при чому 4 на наших кордонах, 2-3 на закордонних між собою , або й взагалі відсутні як між Польщею і Словаччиною)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
к, так называемым, "коммунистам" такие же "социалисты", хоть и Христианские
"Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". Народный депутат Украины Михаил Добкин заявил, что 15 февраля им была зарегистрирована партия "Христианские социалисты".
"Партия зарегистрирована 15 февраля. Партия называется "Христианские социалисты". Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Как лайт-вариант. Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление — это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности такие, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми"
Юрий91 Киева, теперь Добкин,а там нафталинового Мороза вытянут (недавно, кстати, на ТВ появился!), Витренко подтянется))) Популизм... А в какую обертку его завернут совершенно неважно. И кто. У того же Ляшко тоже самое, только название партии иное.
Поддержка населением модели))) Сманипулировали избирателем (целая наука, силы, средства для этого), он отдал голос за пустые слова и забыл, отстранен от процесса - вот и вся поддержка населением избранника, модели.
Сейчас может с децентрализацией хоть какую-то мелочь (рычаги) для местного уровня передадут. Но к моделям (которую определяют законы ВРУ и постановы КМУ, решения верхних судов и т.д.) это никоим боком. Но ответственность на населении)).
Шановні , давайте більш уважно і з меншою кількістю емоцій розглянемо передачу військовими своїх 8 га землі для будівництва 4450 квартир за яку військові отримають 3% збудованого (133 квартири) Отже експерт заявляє що за це можна було отримати 266-670 квартир.... Для поверхапайок - на лице дика корупційна схема.... А для грамотної людини ,яка вміє задавати питання і розуміє що головне правило в римській юриспуденції Шукай кому вигідно - ще ніхто не відміняв Давайте пошукаємо - хто і скільки виграє від цієї операції 1 Ясно що виграють 4450-133=4317 покупців квартир , адже чим менше забудовник віддав військовим - тим дешевше в нього собівартість і тим дешевше забудовник може продавати збудована 2 Ясно що виграє військове керівництво ( якихось пару квартир їм за цю оборудку до рук прилипне) 3 Ясно що виграє держава , яка отримує приблизно 50% прибутку , а прибуток це сума продажу-сума затрат , так як сума продажу формується ринком, а сума затрат зменшена на розмір не доданих військовим квартир - то 50% від економії у вигляді податків отримає держава
Тепер можна підсумувати Виграли - 4317 покупців+парочку військових+держава Програли ( від 266 до 670)-133 = ( від 133 до 540 військових) Як бачите схема хоч і не законна, проте не настільки критична ,адже суми на які програли військові-виграли покупці і держава Чисто корупційною є тих кілька квартир які у вигляді хабара могли отримати військові керівники які підписували документи.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення