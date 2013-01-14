Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Наша власть – Президент, Кабмин, Верховная Рада – лишила меня права получить доступный автокредит.
Украинец Николай Малуха опубликовал гневный пост у себя в социальной сети под названием “Я – литовец!”.
В нем мужчина подробно рассказал, почему в нашей стране так много “евроблях”. По его словам задумался о покупке машины он накануне рождения третьего ребенка. Как представитель классического среднего класса, Малуха стал изучать опцию “авто в кредит”.
“Результаты поиска меня несколько смутили. Всего несколько банков давали автокредиты (на определенные виды марок). На тот момент (осень-зима 2016) ставка 22% годовых + надо внести первый минимальный взнос в размере 20% от стоимости авто. То, что нам подходило среди авто (посадить 3 ребенка + двух взрослых) стоило где-то менее 450 тыс. грн. Итак, 90 тыс. грн первого взноса и дальше выплата процентов. Если брать кредит на три года, то это выплаты 17 тыс. грн/мес. Пардон, в условиях экономической нестабильности, когда можно потерять работу (а у меня в жизни была пара таких моментов и это были мои самые худшие времена), – это самоубийство”, – делится водитель.
Что касается, кредита на б/у авто, то по его словам, на тот момент такую опцию предлагал только ПриватБанк. Но там ставка составляла 30%. И это при условии, если покупать авто на какой-то автобирже, где выбор очень скромный (преимущественно “корыта” после аварий).
Третий вариант для украинца – брать обычный кредит, но это до 100 тыс. грн под 40-50% годовых.
“То есть единственный вариант – это брать кредит на новое авто, переплачивая, по итогам, 80% его стоимости. В соседней Литве кредит по таким же условиям вам обойдется в 20% от стоимости авто (то есть в 4! раза меньше). То есть наша власть – Президент, Кабмин, Верховная Рада – лишила меня права получить доступный кредит. Как? Коррупцией на государственных предприятиях, социал-популизмом, отказом от внедрения медицинской, пенсионной и других реформ, наличием всяких Роттердаме + и RAB-тарифов, бестолковой бюджетной политикой, что в конце концов влияет на процентную ставку, которую предлагают банки (закладывая в нее свои риски)”, – возмущается Малуха.
В итоге украинцу посоветовали “литовца”: 2 500 евро + 800 евро за услуги людям, которые занимаются приобретением и доставкой.
“Мне подсказали очень хороших проверенных ребят, которые поехали в Литву и, о чудо, купили Audi A6 2002 года, 282К км пробег (гоняли исключительно по Германии) за 2 300 евро. Наконец, со всеми выплатами, страховками (UA + LT) я получил за $ 3 500 классную тачку. Аналогичное авто на укрномерах (правда с пробегом по укрдорогам, с укрбензином и достоверно подкрученным спидометром) $ 7 500-9 000. Я – м***ак! Кинул государство, не уплатил налоги! Однозначно, подорвал боеспособность на фронте и плюнул в лицо героям АТО!”, – рассказывает водитель.
По его мнению, на самом деле при покупке машины украинцы не платят никаких налогов, они просто компенсируют владельцу когда-то уплаченные поборы, которые он хочет получить при перепродаже.
Николай Малуха отдельно добавил, что теперь благодаря машине семья начала путешествовать, а также существенно упростила себе жизнь: “Я могу без логистических приключений раз в 2 месяца возить старшего сына в Киев из Ирпеня на аппаратное лечение стоимостью 2 500 грн, потому что до этого врачи, оплаченные из моих налогов, неправильно ставили диагноз ребенку, от чего зрение на одном глазу упало до 5-8%. Мы можем возить детей в частный садик (общественным транспортом туда трудно добраться) стоимостью 8 000 грн (на двоих детей), потому что власть в Ирпене с моих налогов не смогла построить достаточное количество дошкольных учреждений”.
По его словам, с момента приобретения авто на него потратили: на горючее 17 тыс. грн (без учета отпуска); на СТО – 13-15 тыс. грн (плановая замена ГРМ, машинного масла, смазки коробки передач, саленблоки и т.д.); на автомойку – 3 000 (химчистка + остальные) грн.
“То есть благодаря авто я за это время потратил где-то 45-47 тыс. грн. Это часть от сэкономленных денег, на которые я купил кучу товаров и услуг в различных регионах страны, вместо того, чтобы либо компенсировать кому его таможенно-налоговые расходы осуществленные прежде, или оплатить государству, которое на сегодня не способно эффективно пользоваться публичными средствами, космические пошлины и налоги (чтобы поддержать какого мифичного отечественного автопроизводителя). Ну а теперь расскажите мне, какой я – м****ак, евробляхер, бегу с мест ДТП, порчу воздух и разрушаю украинские дороги”, – резюмирует Малуха. Источник: politeka.net
А я знаю чувака , который срезает провода со столбов и сдает на металл. Тоже радуется какой он умный , как кинул "это тупое государство" и насколько лучше начал жить после того , как занялся этим нехитрым бизнесом. Их вообще много таких.
Этот му*** правда пытается оправдатся : "То есть наша власть – Президент, Кабмин, Верховная Рада – лишила меня права получить доступный кредит. Как? Коррупцией на государственных предприятиях, социал-популизмом, отказом от внедрения медицинской, пенсионной и других реформ"
традиционно во всем виновата злочинная влада. ну к этому мы уже привыкли.
yarg Простите, я немного дополнил свой комментарий: Существует экономическая формула: -Хочешь, что бы твой автомобиль покупали? Его стоимость не может превышать доход за год среднего гражданина: сегодня в Украине это пускай 72 тысячи гривен. - новое авто.
Внутри государства есть два варианта развития событий 1. повышать доход граждан 2. снижать налоговое давление на реальное производство 3. В условиях ВТО третьего я не вижу.
При сегодняшней схеме производства стоимость болта от станка и до вкрученного в машину возрастает в 10раз.(это даёт ответ почему японская модель при той же налоговой политике значительно эффективней, но у нас "населению самостоятельно работать нельзя")
А люди везде одинаковы! Я бы сказал, что именно у нас самые замечательные и Законопослушные. может просто я хорошо знаком с их менталитетом, даже когда обманывают(иногда и самому приятно обмануться), Но с криминалом - извините.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 лют, 2018 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:yarg Простите, я немного дополнил свой комментарий: Существует экономическая формула: -Хочешь, что бы твой автомобиль покупали? Его стоимость не может превышать доход за год среднего гражданина: сегодня в Украине это пускай 72 тысячи гривен. - новое авто.
Внутри государства есть два варианта развития событий 1. повышать доход граждан 2. снижать налоговое давление на реальное производство 3. В условиях ВТО третьего я не вижу.
При сегодняшней схеме производства стоимость болта от станка и до вкрученного в машину возрастает в 10раз.(это даёт ответ почему японская модель при той же налоговой политике значительно эффективней, но у нас "населению самостоятельно работать нельзя")
Да никаких проблем. Стройте автозавод , производите автомобили и продавайте их по 72 000 гривен за штуку. Никакого особого "налогового давления " у нас нет. Налоги намного меньше европейских. Государство вас тоже поддержит.
Спасибо это уже этап пройденный. Легче машину СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ И СОБРАТЬ ЕЁ В КИТАЕ, а так же оформить, как товар КНР. И наоборот: машину сделать, изготовить собрать здесь, но здесь это будет "изделие из металла", А сертифицировать и получить допуск к работе в РФ. У нас же - "непролазное болото" Мы возвратились к тому, с чего начали. Как пример хочу привести так: У вас заказчик заказывает и покупает уникальную машину - 50% стоимости первой это оформление. документация эксклюзивная (включение технологий с Европы стоит то же денег - до 30%) остаётся 20% на производство, покупные детали, расходники, ... при том стоит учитывать, что на 50% тебя обязательно кинут поставщики.(качество, сроки, ГОСТ) Поэтому в Украине всегда делали даже "космические корабли", но не дешевле одного миллиона долларов. При чём уникальное и не серийное, за то самое высокотехнологичное.
После гарантийной работы - эти машины: разбирались, ставились в своё серийное производство. И часто не в Украине и не украинскими производителями. Китай таким образом целую отрасль себе создал. Иногда с "порядочными странами" - заключались договора на открытие сервисных центров, и теперь спокойной совместной работы, с поставкой техники. В Украине оставались рады, что хоть что-то заработали, и невероятно вели себя, при виде на видео своей работающей, на ура технике.(это уже как выросшему ребёнку)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
2. Днепр: https://sud.ua/ru/news/sud-info/115306- ... zhitelyami Рекомендую названия не читать, а знакомиться с Содержанием. Хотя со вторым случаем приходилось пересекаться, и с подобными случаями - мне сказать нечего: Достойные и дружные ребята. С теми, с кем знаком, могу сказать одно: это и есть настоящее и будущее Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав: 2. Днепр: https://sud.ua/ru/news/sud-info/115306- ... zhitelyami Рекомендую названия не читать, а знакомиться с Содержанием. Хотя со вторым случаем приходилось пересекаться, и с подобными случаями - мне сказать нечего: Достойные и дружные ребята. С теми, с кем знаком, могу сказать одно: это и есть настоящее и будущее Украины.
элементарный дробовик решает эти проблемы за 3 выстрела.
1. . Уже прогресс -- исчезли выигравшие покупатели квартир, которые якобы купят дешевле. 2. Нарушения закона (отсутствие конкурса, согласование проекта с КМУ, обход общегарнизонной очереди) -- *не настильки критично*))) 3. Подсчёт с 266 квартирами, да даже с 200-ми выглядел бы лучше. Даже 67 квартир - это не мелочь относительно 133. 4. Деснянский р-н: 12 соток продажа под многоэтажное строительство - 160 000 долл. http://domik.ua/real/prodazha-uchastkov ... ml?page=45
5. Хоть жильё, хоть гроши за землю можно хоть детям отдать было. Речь не о том кому. Но то, как за полдня!))) передача из *не факт що бильш справедливим тильки вийськовим* преобразилось в факт *всим мешканцям* - понравилось))
6. Одинарки там от 42 м2, трешки от 75 м2. Сомневаюсь, что отдали 133 квартиры приблизно по 80 м2.