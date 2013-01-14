КИЕВ. Сегодня, 16:14. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини УкраїниНаша власть – Президент, Кабмин, Верховная Рада – лишила меня права получить доступный автокредит.Украинец Николай Малуха опубликовал гневный пост у себя в социальной сети под названием “Я – литовец!”.В нем мужчина подробно рассказал, почему в нашей стране так много “евроблях”. По его словам задумался о покупке машины он накануне рождения третьего ребенка. Как представитель классического среднего класса, Малуха стал изучать опцию “авто в кредит”.“Результаты поиска меня несколько смутили. Всего несколько банков давали автокредиты (на определенные виды марок). На тот момент (осень-зима 2016) ставка 22% годовых + надо внести первый минимальный взнос в размере 20% от стоимости авто. То, что нам подходило среди авто (посадить 3 ребенка + двух взрослых) стоило где-то менее 450 тыс. грн. Итак, 90 тыс. грн первого взноса и дальше выплата процентов. Если брать кредит на три года, то это выплаты 17 тыс. грн/мес. Пардон, в условиях экономической нестабильности, когда можно потерять работу (а у меня в жизни была пара таких моментов и это были мои самые худшие времена), – это самоубийство”, – делится водитель.Что касается, кредита на б/у авто, то по его словам, на тот момент такую ​​опцию предлагал только ПриватБанк. Но там ставка составляла 30%. И это при условии, если покупать авто на какой-то автобирже, где выбор очень скромный (преимущественно “корыта” после аварий).Третий вариант для украинца – брать обычный кредит, но это до 100 тыс. грн под 40-50% годовых.“То есть единственный вариант – это брать кредит на новое авто, переплачивая, по итогам, 80% его стоимости. В соседней Литве кредит по таким же условиям вам обойдется в 20% от стоимости авто (то есть в 4! раза меньше). То есть наша власть – Президент, Кабмин, Верховная Рада – лишила меня права получить доступный кредит. Как? Коррупцией на государственных предприятиях, социал-популизмом, отказом от внедрения медицинской, пенсионной и других реформ, наличием всяких Роттердаме + и RAB-тарифов, бестолковой бюджетной политикой, что в конце концов влияет на процентную ставку, которую предлагают банки (закладывая в нее свои риски)”, – возмущается Малуха.В итоге украинцу посоветовали “литовца”: 2 500 евро + 800 евро за услуги людям, которые занимаются приобретением и доставкой.“Мне подсказали очень хороших проверенных ребят, которые поехали в Литву и, о чудо, купили Audi A6 2002 года, 282К км пробег (гоняли исключительно по Германии) за 2 300 евро. Наконец, со всеми выплатами, страховками (UA + LT) я получил за $ 3 500 классную тачку. Аналогичное авто на укрномерах (правда с пробегом по укрдорогам, с укрбензином и достоверно подкрученным спидометром) $ 7 500-9 000. Я – м***ак! Кинул государство, не уплатил налоги! Однозначно, подорвал боеспособность на фронте и плюнул в лицо героям АТО!”, – рассказывает водитель.По его мнению, на самом деле при покупке машины украинцы не платят никаких налогов, они просто компенсируют владельцу когда-то уплаченные поборы, которые он хочет получить при перепродаже.Николай Малуха отдельно добавил, что теперь благодаря машине семья начала путешествовать, а также существенно упростила себе жизнь: “Я могу без логистических приключений раз в 2 месяца возить старшего сына в Киев из Ирпеня на аппаратное лечение стоимостью 2 500 грн, потому что до этого врачи, оплаченные из моих налогов, неправильно ставили диагноз ребенку, от чего зрение на одном глазу упало до 5-8%. Мы можем возить детей в частный садик (общественным транспортом туда трудно добраться) стоимостью 8 000 грн (на двоих детей), потому что власть в Ирпене с моих налогов не смогла построить достаточное количество дошкольных учреждений”.По его словам, с момента приобретения авто на него потратили: на горючее 17 тыс. грн (без учета отпуска); на СТО – 13-15 тыс. грн (плановая замена ГРМ, машинного масла, смазки коробки передач, саленблоки и т.д.); на автомойку – 3 000 (химчистка + остальные) грн.“То есть благодаря авто я за это время потратил где-то 45-47 тыс. грн. Это часть от сэкономленных денег, на которые я купил кучу товаров и услуг в различных регионах страны, вместо того, чтобы либо компенсировать кому его таможенно-налоговые расходы осуществленные прежде, или оплатить государству, которое на сегодня не способно эффективно пользоваться публичными средствами, космические пошлины и налоги (чтобы поддержать какого мифичного отечественного автопроизводителя). Ну а теперь расскажите мне, какой я – м****ак, евробляхер, бегу с мест ДТП, порчу воздух и разрушаю украинские дороги”, – резюмирует Малуха.Источник: politeka.net