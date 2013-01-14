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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3745374637473748>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:05

1 Тимошенко/Саакашвілі/Гриценко і інші лузери з популістів (різні там Наєми чи Садові) варіантів прийти до влади не мають
2 Вакарчук не має ні команди ні політичного досвіду
3 Таким чином нас очікує протистояння Порошенка з кимось з Оппоблоку
При цьому , так як за єврокурс України в 2014 проголосувало всього 11 млн виборців , то можливості Оппоблоківців яб не переменшував
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:3 Таким чином нас очікує протистояння Порошенка з кимось з Оппоблоку

Юля ще не в опоблоку. На виборах навіть мертві встануть і проголосують за ПОПа. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:16

  lapay написав:
  budivelnik написав:3 Таким чином нас очікує протистояння Порошенка з кимось з Оппоблоку

Юля ще не в опоблоку. На виборах навіть мертві встануть і проголосують за ПОПа. :)

шоб тока потом не получилось, шо живые позавидуют мёртвым :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:26

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:
  budivelnik написав:3 Таким чином нас очікує протистояння Порошенка з кимось з Оппоблоку

Юля ще не в опоблоку. На виборах навіть мертві встануть і проголосують за ПОПа. :)

шоб тока потом не получилось, шо живые позавидуют мёртвым :mrgreen:


с чего бы ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:18

  lapay написав:Юля ще не в опоблоку. На виборах навіть мертві встануть і проголосують за ПОПа. :)


Лідером президентського рейтингу є Ю.Тимошенко, за яку у разі
проведення виборів найближчим часом готові проголосувати 18,7% тих,
хто взяв би у них участь та визначився із вибором. П.Порошенка готові
підтримати 15,6% опитаних, Ю.Бойка – 11,7%, А.Гриценка – 9,7%, О.Ляшка –
8,7%, В.Рабіновича – 8,3%, А.Садового – 6,4%, О.Тягнибока – 3,9%, А.Яценюка –
1,7%. За інших, аніж представлені у списку кандидатів готові віддати свої голоси
15,3% опитаних.

Какие комбинации возможны?

Ключевой вопрос, кто пойдет к ЮВТ, а кто к ПАПу.

И самое смешное - что принципиально от этого поменяется?

Моделювання другого туру президентських виборів у парі Ю.Тимошенко та
П.Порошенко дало наступні результати: за лідера Батьківщини готові
проголосувати 30% тих, хто заявив, що візьме участь у основних виборах.
Главу держави готові підтримати у цьому випадку 23%. 28% відмовилися б
брати участь у голосуванні другого туру за таких умов, ще 19% не визначилися із
вибором. П.Порошенко переміг би лише в 3-х областях (Вінницькій,
Хмельницькій та Чернівецькій), приблизно однакову кількість голосів обоє
кандидатів набрали б у 5-ти регіонах - Рівненській, Черкаській, Кіровоградській та
Донецькій областях та Києві. В решті 17-ти областях перемогла б Ю.Тимошенко.

Впрочем и проценты у многих ещё до выборов поменяются.
Интересно - кому добавятся, у кого убавятся.

По теории кому-то похоже хотелось бы классику: ПАП против Бойко.
С последующей оглушительной победой ПАПа во втором туре.
Не зря же вышки уже не имени Бойко))

Но куда деть ЮВТ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:29

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

От перемены говорящей головы в телевизоре ничего не изменится. Либо америкосы додавят с всякими антикоррупционными судами и начнут весело "паять" пожизненные, либо не додавят. Но они упорные, и никуда не спешат. Так что надежда только на добрых рептилоидов. В нашем властном лепризории, среди местных чупакабр (не в обиду настоящим чупакабрам), ни один нормальный, адекватный, относительно честный организм и близко не выживет, не говоря о "дойти до выборов".
Таак что обсуждение какая следующая мерзость возглавит Украину, имеет смысл только с точки зрения оттачивания искусства риторики...
layer80
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:42

https://news.pn/ru/criminal/195385

Критерий оценки прокуратуры и судовой реформы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:44

  detroytred написав:По теории кому-то похоже хотелось бы классику: ПАП против Бойко.
С последующей оглушительной победой ПАПа во втором туре.
Не зря же вышки уже не имени Бойко))

Но куда деть ЮВТ.


На сегодняшний день Юля побеждает без вариантов. Так что сильно вероятен вариант с повторным заключением Юли в тюрьму, сейчас это даже проще чем раньше организовать.

А Бойко конечно тянут во второй тур прямо за уши, всё прощают многодетному отцу.
Правда по слухам политтехнологи Порошенко до конца не определились кто будет удачнее во втором туре Рабинович или Бойко. Поэтому и Рабиновича тоже тянут.
На месте политтехнологов Порошенко я бы сделал ставку на Бойко, ибо если безвестный еврей из анекдота вообще без предвыборной компании в некоторых областях в 2014 году ухитрился взять по 6 процентов, то теперь после медийной узнаваемости и более филигранной обработке медийных талантов, он может и босса обскакать во втором туре, а там босса и кинуть.
freeze
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9
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:14

  layer80 написав:Таак что обсуждение какая следующая мерзость возглавит Украину, имеет смысл только с точки зрения оттачивания искусства риторики...


та , которую выберете лично вы. Не америкосы и не рептилоиды.
Кто захотите - тот и будет.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:47

freeze ну Ви як діти: Юля сиділа, Рабінович сидів, Бойко - вишки. Не сидів, але вкрав багато. Якщо чесна людин прийде до влади - то і він буде сидіти. І Ви думаєте що за них люди будуть голосувати? :mrgreen:
А Рабінович трохи більше набрав ніж Богомолець і менше Добкіна. Оце кандидат! :D
ПС: щось ця гілка перетворилась на обмусолювання України, а ОРДІЛО що вже зовсім не цікаве? :shock:
BIGor
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