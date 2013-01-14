Додано: Чет 22 лют, 2018 16:05

1 Тимошенко/Саакашвілі/Гриценко і інші лузери з популістів (різні там Наєми чи Садові) варіантів прийти до влади не мають

2 Вакарчук не має ні команди ні політичного досвіду

3 Таким чином нас очікує протистояння Порошенка з кимось з Оппоблоку

При цьому , так як за єврокурс України в 2014 проголосувало всього 11 млн виборців , то можливості Оппоблоківців яб не переменшував

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення