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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3745374637473748
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:00

Ну да))
Конкретный янки Манафорт за свои услуги по манипуляции массовым пересичным украинцем для выбор им Яныка получил 30 млн. долл., а не голосовавший за Янека конкретный украинец якобы лично выбрал Янека во власть (на том основании, что его обобщили со всеми украинцами, проголосовавшими за Янека).


Не украинцы (не пересичные) выбирают себе власть, а сами можновладци (тот же Янек с помощью политтехнологов и материально-финансового и административного ресурсов), воздействуя на пересичных, в конкурентной борьбе с другими такими же воздействующими, берет себе власть.
Пересичным банально манипулируют.
Кто профессиональнее манипулирует, тот и побеждает.


Чтобы на пересичного возложить хоть немного ответственности нужно дать ему хоть немного объективной информации о кандидатах (реальных целях-интересах) и на порядок ослабить манипулятивное воздействие.
А также или поднять его уровень знаний (чтобы сам мог разобраться в программах кандидатов), или обеспечить его объективным объяснением этих программ.


А так - раз в срок слесарь Василь (имеющий знания, которые ему дала система образования от можновладцив)), насмотревшись билбордов и ТВ, получивший бонус от представителя кандидата, кинул в урну бюллетень за красивые речи, обещания и т.д.
И якобы выбрал себе власть)))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:07

*боевиков ДНР заявил о планах Кремля возродить проект *

https://apostrophe.ua/news/world/ex-uss ... iya/122290
detroytred
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Повідомлень: 19555
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  #<1 ... 3745374637473748
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