Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:00

Ну да))

Конкретный янки Манафорт за свои услуги по манипуляции массовым пересичным украинцем для выбор им Яныка получил 30 млн. долл., а не голосовавший за Янека конкретный украинец якобы лично выбрал Янека во власть (на том основании, что его обобщили со всеми украинцами, проголосовавшими за Янека).





Не украинцы (не пересичные) выбирают себе власть, а сами можновладци (тот же Янек с помощью политтехнологов и материально-финансового и административного ресурсов), воздействуя на пересичных, в конкурентной борьбе с другими такими же воздействующими, берет себе власть.

Пересичным банально манипулируют.

Кто профессиональнее манипулирует, тот и побеждает.





Чтобы на пересичного возложить хоть немного ответственности нужно дать ему хоть немного объективной информации о кандидатах (реальных целях-интересах) и на порядок ослабить манипулятивное воздействие.

А также или поднять его уровень знаний (чтобы сам мог разобраться в программах кандидатов), или обеспечить его объективным объяснением этих программ.





А так - раз в срок слесарь Василь (имеющий знания, которые ему дала система образования от можновладцив)), насмотревшись билбордов и ТВ, получивший бонус от представителя кандидата, кинул в урну бюллетень за красивые речи, обещания и т.д.

И якобы выбрал себе власть)))