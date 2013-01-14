Из Харькова:
Посол США
Реформы есть, идут. но темпы достаточные? -- конечно же, нет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:47
Старикан
Из Харькова:
Посол США
Реформы есть, идут. но темпы достаточные? -- конечно же, нет.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:54
layer80
Согласен.
Но есть варианты.
У желающих недостаточно сил повлиять на всех можновладцив, но достаточно сил ввести один элемент. Для какого-то уровня.
Так, например, Штаты вводят элемент НАБУ и антикорр. суд.
Сам принцип.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:04
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:20
Честный , но абсолютно некомпетентный Вася пройдет любой полиграф и завалит любое дело , которым займется.
Ни один нормальный взрослый человек , который хоть что-то делал в своей жизни никогда не скажет " я никогда в жизни не врал" и т.п. Поэтому полиграф не пройдет.
Ни один политик-популист не скажет " я хочу воровать у народа" . Он хочет нести радость людям. изо всех сил. И пройдет любые тесты.
итого - толку с тех детекторов ?
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:34
Если детектор так ... использовать, то конечно - да, толку не будет. От такого бестолкового применения))
Додано: Суб 24 лют, 2018 00:35
Да я так... можно сказать, вбросил
Уж очень экспансивный товарисч этот Хьюг.
Додано: Суб 24 лют, 2018 00:49
Ну не знаю, вот я в 2010 проголосовал за ВФЯ безо всяких манипуляций. На основании объективной информации о том, что в случае его избрания мой уровень жизни будет выше, чем в случае победы любого кандидата из "национал-демократов". Так оно и вышло, для наверное процентов 90 украинцев. После последней смены власти я обеднел на половину. В частности потому, что эффективная евроинтеграция современной Украины объективно невозможна, а в её отсутствии ссора с Россией губительна для экономики Украины, а значит и для моего кошелька.
Последнее для меня - определяюще, а разные "исторические миссии" и прочая идеологическая белиберда совершенно неинтересна. Как безразличны декоммунизация, памятникопады, смены вывесок. Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".
И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.
Потому что:
"В 2003 году Национальная академия наук США опубликовала отчёт «Полиграф и выявление лжи». Академия наук обнаружила, что большинство исследований с применением полиграфа были «ненадёжны, ненаучны и предвзяты». После проведения экспериментов было установлено, что проверка на полиграфе большого количества людей в отношении различных событий (например, при приёме на работу) даёт результат ничем не лучше, чем случайное угадывание. "
[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиграф[/url]
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