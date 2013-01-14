Додано: Суб 24 лют, 2018 00:49

detroytred написав: Ну да))

Конкретный янки Манафорт за свои услуги по манипуляции массовым пересичным украинцем для выбор им Яныка получил 30 млн. долл., а не голосовавший за Янека конкретный украинец якобы лично выбрал Янека во власть (на том основании, что его обобщили со всеми украинцами, проголосовавшими за Янека).

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Пересичным банально манипулируют.

Кто профессиональнее манипулирует, тот и побеждает.

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Чтобы на пересичного возложить хоть немного ответственности нужно дать ему хоть немного объективной информации о кандидатах (реальных целях-интересах) и на порядок ослабить манипулятивное воздействие. Ну да))Конкретный янки Манафорт за свои услуги по манипуляции массовым пересичным украинцем для выбор им Яныка получил 30 млн. долл., а не голосовавший за Янека конкретный украинец якобы лично выбрал Янека во власть (на том основании, что его обобщили со всеми украинцами, проголосовавшими за Янека)....Пересичным банально манипулируют.Кто профессиональнее манипулирует, тот и побеждает....Чтобы на пересичного возложить хоть немного ответственности нужно дать ему хоть немного объективной информации о кандидатах (реальных целях-интересах) и на порядок ослабить манипулятивное воздействие.

Кстати, есть же уже техническая возможность хоть частично увеличить объективность -- детектор лжи.

Почему бы всем кандидатам (да и самим можновладцям) его не проходить?

Ну не знаю, вот я в 2010 проголосовал за ВФЯ безо всяких манипуляций. На основании объективной информации о том, что в случае его избрания мой уровень жизни будет выше, чем в случае победы любого кандидата из "национал-демократов". Так оно и вышло, для наверное процентов 90 украинцев. После последней смены власти я обеднел на половину. В частности потому, что эффективная евроинтеграция современной Украины объективно невозможна, а в её отсутствии ссора с Россией губительна для экономики Украины, а значит и для моего кошелька.Последнее для меня - определяюще, а разные "исторические миссии" и прочая идеологическая белиберда совершенно неинтересна. Как безразличны декоммунизация, памятникопады, смены вывесок. Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.Потому что:"В 2003 году Национальная академия наук США опубликовала отчёт «Полиграф и выявление лжи». Академия наук обнаружила, что большинство исследований с применением полиграфа были «ненадёжны, ненаучны и предвзяты». После проведения экспериментов было установлено, что проверка на полиграфе большого количества людей в отношении различных событий (например, при приёме на работу) даёт результат ничем не лучше, чем случайное угадывание. "[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиграф[/url]