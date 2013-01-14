Из Харькова:
Посол США
Реформы есть, идут. но темпы достаточные? -- конечно же, нет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:47
Старикан
Из Харькова:
Посол США
Реформы есть, идут. но темпы достаточные? -- конечно же, нет.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:54
layer80
Согласен.
Но есть варианты.
У желающих недостаточно сил повлиять на всех можновладцив, но достаточно сил ввести один элемент. Для какого-то уровня.
Так, например, Штаты вводят элемент НАБУ и антикорр. суд.
Сам принцип.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:04
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:20
Честный , но абсолютно некомпетентный Вася пройдет любой полиграф и завалит любое дело , которым займется.
Ни один нормальный взрослый человек , который хоть что-то делал в своей жизни никогда не скажет " я никогда в жизни не врал" и т.п. Поэтому полиграф не пройдет.
Ни один политик-популист не скажет " я хочу воровать у народа" . Он хочет нести радость людям. изо всех сил. И пройдет любые тесты.
итого - толку с тех детекторов ?
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:34
Если детектор так ... использовать, то конечно - да, толку не будет. От такого бестолкового применения))
Додано: Суб 24 лют, 2018 00:35
Да я так... можно сказать, вбросил
Уж очень экспансивный товарисч этот Хьюг.
Додано: Суб 24 лют, 2018 00:49
Ну не знаю, вот я в 2010 проголосовал за ВФЯ безо всяких манипуляций. На основании объективной информации о том, что в случае его избрания мой уровень жизни будет выше, чем в случае победы любого кандидата из "национал-демократов". Так оно и вышло, для наверное процентов 90 украинцев. После последней смены власти я обеднел на половину. В частности потому, что эффективная евроинтеграция современной Украины объективно невозможна, а в её отсутствии ссора с Россией губительна для экономики Украины, а значит и для моего кошелька.
Последнее для меня - определяюще, а разные "исторические миссии" и прочая идеологическая белиберда совершенно неинтересна. Как безразличны декоммунизация, памятникопады, смены вывесок. Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".
И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.
Потому что:
"В 2003 году Национальная академия наук США опубликовала отчёт «Полиграф и выявление лжи». Академия наук обнаружила, что большинство исследований с применением полиграфа были «ненадёжны, ненаучны и предвзяты». После проведения экспериментов было установлено, что проверка на полиграфе большого количества людей в отношении различных событий (например, при приёме на работу) даёт результат ничем не лучше, чем случайное угадывание. "
[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиграф[/url]
Додано: Суб 24 лют, 2018 01:00
"Безусловный доход" - это не левая идея, как у нас многие ошибочно считают, а наоборот - либертарианская.
Её отстаивают как раз те, кто верит в силу и безусловное благо свободного рынка.
Смысл в том, чтобы просто раздать людям деньги (например, от ренты на природные ресурсы), а уж граждане сами распорядятся ими как им хочется.
Альтернатива же в том, чтобы не раздавать всем одинаково (в том числе богатым, которые в них не нуждаются), а отдать в первую очередь тем, кто больше нуждается - малоимущим, больным, пенсионерам. А также потратить на больницы, школы, науку, культуру.
Именно за это и проголосовали швейцарцы. А не за то, чтобы богатые богатели, а бедные беднели, как это себе представляют украинские и российские либералы.
Да, все европейцы уже давно по-сути имеют этот "базовый доход" в виде развитой системы социальных гарантий.
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:08
то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко.
А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:18
Коли виникає питання- як роздати...
То комуністично/соціалістичній ідеології- рівних не має
Але проблема полягає в тому, що перед роздачею хтосьповинен створити те що в подальшому можна буде роздавати- тут комі з соціалістами пасують перед капіталістами.
Тому в Швейцарії де більшість створювачів і меншість отримувачів - і проголосували проти того , щоб створювачі роздавали більше, а отримувачі працюючи менше -отримували більше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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