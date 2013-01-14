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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3748374937503751>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:47

Старикан
Из Харькова:

Посол США
Реформы есть, идут. но темпы достаточные? -- конечно же, нет.

https://nakipelo.ua/za-tri-goda-ukraina ... osol-ssha/
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:54

layer80
Согласен.

Но есть варианты.
У желающих недостаточно сил повлиять на всех можновладцив, но достаточно сил ввести один элемент. Для какого-то уровня.

Так, например, Штаты вводят элемент НАБУ и антикорр. суд.

Сам принцип.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:04

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Так, например, Штаты вводят элемент НАБУ и антикорр. суд.

У Вас тоже надежда только на рептилоидов...
layer80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:20

  layer80 написав:
  detroytred написав:Было бы желание.
Привлечь независимых иностранцев с репутацией.

Не углубляясь в порочность самой идеи...
Было бы желание, не нужно было бы никого привлекать.
Это как яйцо или курица: если бы появились во власти мифические честные люди и ввели мифический детектор, то реальные негодяи не попали бы во власть. Но появиться во власти честные люди могут через детектор, который нечестные никогда не введут.


Честный , но абсолютно некомпетентный Вася пройдет любой полиграф и завалит любое дело , которым займется.
Ни один нормальный взрослый человек , который хоть что-то делал в своей жизни никогда не скажет " я никогда в жизни не врал" и т.п. Поэтому полиграф не пройдет.
Ни один политик-популист не скажет " я хочу воровать у народа" . Он хочет нести радость людям. изо всех сил. И пройдет любые тесты.

итого - толку с тех детекторов ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:34

Если детектор так ... использовать, то конечно - да, толку не будет. От такого бестолкового применения))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:35

  detroytred написав:Старикан
Из Харькова:
Посол США
Реформы есть, идут. но темпы достаточные? -- конечно же, нет.
https://nakipelo.ua/za-tri-goda-ukraina ... osol-ssha/

Да я так... можно сказать, вбросил :wink:
Уж очень экспансивный товарисч этот Хьюг.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:49

  detroytred написав:Ну да))
Конкретный янки Манафорт за свои услуги по манипуляции массовым пересичным украинцем для выбор им Яныка получил 30 млн. долл., а не голосовавший за Янека конкретный украинец якобы лично выбрал Янека во власть (на том основании, что его обобщили со всеми украинцами, проголосовавшими за Янека).
...
Пересичным банально манипулируют.
Кто профессиональнее манипулирует, тот и побеждает.
...
Чтобы на пересичного возложить хоть немного ответственности нужно дать ему хоть немного объективной информации о кандидатах (реальных целях-интересах) и на порядок ослабить манипулятивное воздействие.

Ну не знаю, вот я в 2010 проголосовал за ВФЯ безо всяких манипуляций. На основании объективной информации о том, что в случае его избрания мой уровень жизни будет выше, чем в случае победы любого кандидата из "национал-демократов". Так оно и вышло, для наверное процентов 90 украинцев. После последней смены власти я обеднел на половину. В частности потому, что эффективная евроинтеграция современной Украины объективно невозможна, а в её отсутствии ссора с Россией губительна для экономики Украины, а значит и для моего кошелька.
Последнее для меня - определяюще, а разные "исторические миссии" и прочая идеологическая белиберда совершенно неинтересна. Как безразличны декоммунизация, памятникопады, смены вывесок. Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".

И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.

Кстати, есть же уже техническая возможность хоть частично увеличить объективность -- детектор лжи.
Почему бы всем кандидатам (да и самим можновладцям) его не проходить?


Потому что:
"В 2003 году Национальная академия наук США опубликовала отчёт «Полиграф и выявление лжи». Академия наук обнаружила, что большинство исследований с применением полиграфа были «ненадёжны, ненаучны и предвзяты». После проведения экспериментов было установлено, что проверка на полиграфе большого количества людей в отношении различных событий (например, при приёме на работу) даёт результат ничем не лучше, чем случайное угадывание. "
[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиграф[/url]
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 01:00

  galex написав:если им пообещают втрое поднять пенсии, дополнительно нагнув бизнес на это дело, то пенсионеры не побегут повально голосовать за эту силу. ибо уже проходили что в этом случае сначала тазиком накрывается бизнес, а потом и пенсии.
и швейцарцы недаром проголосовали 80% против безусловного дохода. а у нас 80% было бы за.

"Безусловный доход" - это не левая идея, как у нас многие ошибочно считают, а наоборот - либертарианская.
Её отстаивают как раз те, кто верит в силу и безусловное благо свободного рынка.
Смысл в том, чтобы просто раздать людям деньги (например, от ренты на природные ресурсы), а уж граждане сами распорядятся ими как им хочется.
Альтернатива же в том, чтобы не раздавать всем одинаково (в том числе богатым, которые в них не нуждаются), а отдать в первую очередь тем, кто больше нуждается - малоимущим, больным, пенсионерам. А также потратить на больницы, школы, науку, культуру.

Именно за это и проголосовали швейцарцы. А не за то, чтобы богатые богатели, а бедные беднели, как это себе представляют украинские и российские либералы.

Да, все европейцы уже давно по-сути имеют этот "базовый доход" в виде развитой системы социальных гарантий.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:08

  Tegularius написав: Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".

И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.



то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко.
А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:18

  Tegularius написав:Альтернатива же в том, чтобы не раздавать всем одинаково (в том числе богатым, которые в них не нуждаются), а отдать в первую очередь тем, кто больше нуждается - малоимущим, больным, пенсионерам. А также потратить на больницы, школы, науку, культуру.

Именно за это и проголосовали швейцарцы. А не за то, чтобы богатые богатели, а бедные беднели, как это себе представляют украинские и российские либералы.

Да, все европейцы уже давно по-сути имеют этот "базовый доход" в виде развитой системы социальных гарантий.
Коли виникає питання- як роздати...
То комуністично/соціалістичній ідеології- рівних не має
Але проблема полягає в тому, що перед роздачею хтосьповинен створити те що в подальшому можна буде роздавати- тут комі з соціалістами пасують перед капіталістами.
Тому в Швейцарії де більшість створювачів і меншість отримувачів - і проголосували проти того , щоб створювачі роздавали більше, а отримувачі працюючи менше -отримували більше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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