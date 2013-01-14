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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3748374937503751
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:58

Лучше узнать у самих швейцарцев (почему они отвергли базовый доход), чем у украинцев))))

1. Самый убедительный довод против гарантированного дохода выдвинула правая Швейцарская народная партия, заявив, что Швейцария сможет с легкостью позволить себе такое нововведение, но только не в условиях открытого рынка рабочей силы.

2. Однако ни одна из партий, представленных в парламенте, не поддержала эту идею не столько из финансовых соображений, сколько из-за обеспокоенности по поводу того, что гарантированный доход может повлечь за собой утрату ответственности и инициативы у населения, особенно среди молодежи.

3. Встревоженность высказывали и представители деловых кругов, которые уже сейчас сталкиваются с дефицитом рабочей силы во многих областях экономики.

http://www.bbc.com/russian/internationa ... m_rejected
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:08

  yarg написав:
  Tegularius написав: Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".

И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.



то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко.
А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.

Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yanyura написав:Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.

Цілком може бути, тим більше, якщо ще одна п'ятирічка попереду. Найгірше жили при Кучмі, і нічого. Наша економіка взагалі від влади не залежить, а тільки від світових цін на жратву, залізну руду і нафту. Давно вже пора це зрозуміти.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:04

  yanyura написав:
  yarg написав:
  Tegularius написав: Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".

И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.



то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко.
А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.

Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.


да. война с россией не самое приятное время. А представляете если бы президентом сейчас был янукович ? и у солдат воровали шапки прямо в окопах ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:32

Как не смешно, но в 2015-Ом!!))

*
Как выяснила "ВД", украинскую армию со времен беглого президента в основном кормят и поят четыре компании - ООО "Авика", ООО "Адмет-Групп", ООО "Укрпродакорд ОР" и ЧП "Артек-Союз".
http://www.dsnews.ua/politics/kormit-vo ... 2015121700
detroytred
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