Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Лучше узнать у самих швейцарцев (почему они отвергли базовый доход), чем у украинцев))))
1. Самый убедительный довод против гарантированного дохода выдвинула правая Швейцарская народная партия, заявив, что Швейцария сможет с легкостью позволить себе такое нововведение, но только не в условиях открытого рынка рабочей силы.
2. Однако ни одна из партий, представленных в парламенте, не поддержала эту идею не столько из финансовых соображений, сколько из-за обеспокоенности по поводу того, что гарантированный доход может повлечь за собой утрату ответственности и инициативы у населения, особенно среди молодежи.
3. Встревоженность высказывали и представители деловых кругов, которые уже сейчас сталкиваются с дефицитом рабочей силы во многих областях экономики.
Tegularius написав: Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".
И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.
то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко. А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.
Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.
yanyura написав:Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.
Цілком може бути, тим більше, якщо ще одна п'ятирічка попереду. Найгірше жили при Кучмі, і нічого. Наша економіка взагалі від влади не залежить, а тільки від світових цін на жратву, залізну руду і нафту. Давно вже пора це зрозуміти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Tegularius написав: Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".
И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.
то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко. А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.
Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.
да. война с россией не самое приятное время. А представляете если бы президентом сейчас был янукович ? и у солдат воровали шапки прямо в окопах ?