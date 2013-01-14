Додано: Нед 25 лют, 2018 01:20

Tegularius написав: budivelnik написав: Коли виникає питання- як роздати...

То комуністично/соціалістичній ідеології- рівних не має

Але проблема полягає в тому, що перед роздачею хтосьповинен створити те що в подальшому можна буде роздавати- тут комі з соціалістами пасують перед капіталістами.

Тому в Швейцарії де більшість створювачів і меншість отримувачів - і проголосували проти того , щоб створювачі роздавали більше, а отримувачі працюючи менше -отримували більше. Коли виникає питання- як роздати...То комуністично/соціалістичній ідеології- рівних не маєАле проблема полягає в тому, що перед роздачею хтосьповинен створити те що в подальшому можна буде роздавати- тут комі з соціалістами пасують перед капіталістами.Тому в Швейцарії де більшість створювачів і меншість отримувачів - і проголосували проти того , щоб створювачі роздавали більше, а отримувачі працюючи менше -отримували більше. Ви неуважно мене читали. Ідея "базового доходу" не має відношення до комуністично/соціалістичної ідеології, це ідея лібералів.

В розвинутих суспільствах завдяки технологіям зменшується потреба в робочому часі та місцях. З другого боку, треба якось розподілити високий дохід, який генерує економіка.

Тут є різні підходи: тривале навчання для отримання по-суті непотрібної людині освіти, усілякі курси і тренінги, що дозволяють зайняти людей, висмоктані з пальця глобальні проблеми ("глобальне потепління"), які поглинають багато коштів і генерують зайнятість, придумані науки ("гендерні студії" тощо).

Тож в цьому ряді звичайне роздавання людям "зайвих" коштів (усім порівну) виглядає умісним. Це не потребує державного адміністрування, не сприяє корупції (неминучої, якщо кошти виділяються держчиновниками або в рамках цільових програм).

А щодо ідеї про те, що начебто залишивши усі суспільні доходи багатіям, ми їх стимулюємо до ефективної праці на благо суспільства - то це є утопія, ще більш антинаукова ніж комуністична.

Можна подумати, що зайвий мильярд, на який Абрамович купить нову яхту, а Ахметов нових бразильців у "Шахтар" спонукатиме їх ефективніше працювати на благо суспільства. Ви неуважно мене читали. Ідея "базового доходу" не має відношення до комуністично/соціалістичної ідеології, це ідея лібералів.В розвинутих суспільствах завдяки технологіям зменшується потреба в робочому часі та місцях. З другого боку, треба якось розподілити високий дохід, який генерує економіка.Тут є різні підходи: тривале навчання для отримання по-суті непотрібної людині освіти, усілякі курси і тренінги, що дозволяють зайняти людей, висмоктані з пальця глобальні проблеми ("глобальне потепління"), які поглинають багато коштів і генерують зайнятість, придумані науки ("гендерні студії" тощо).Тож в цьому ряді звичайне роздавання людям "зайвих" коштів (усім порівну) виглядає умісним. Це не потребує державного адміністрування, не сприяє корупції (неминучої, якщо кошти виділяються держчиновниками або в рамках цільових програм).А щодо ідеї про те, що начебто залишивши усі суспільні доходи багатіям, ми їх стимулюємо до ефективної праці на благо суспільства - то це є утопія, ще більш антинаукова ніж комуністична.Можна подумати, що зайвий мильярд, на який Абрамович купить нову яхту, а Ахметов нових бразильців у "Шахтар" спонукатиме їх ефективніше працювати на благо суспільства.

Це Ви маніпулюєтеЄ комуністична ідея - від кожного по здібностям-кожному по потребам...Ідея чудова, при умові виконання першої частини...Якщо ж перша частина не виконується- то виконати другу частину не можливо.Тоді будівельники коммунізму перейшли до зменшено/спрощеної комуністичної ідеї яка звучалаВід кожного по здібностям-кожному по праці....Все б було б нічого ,але кожн з індивидів вважав що його працю недооцінюють, а тому провідники цієї комуно/соціалістичної утопії вирішили централізувати в окремих руках( як правило це руки генерального секретаря+політбюро ) право розподілу створенного.Капіталісти пішли іншим шляхом-шляхом не справедливого по суті, алене потребуючого централізованого управління принципу - що заробив- те й маєш.Ясно що ті хто заробив- не дуже то й хотіли ділитись з люмпенами , тому ті хто був максимально злюмпенізований-той спивався і помирав під парканом, 200 років подібної практики, і ті хто не спився перейняли правила гри, в яких кожен отримував те що сам зміг заробити.Так як вижили тільки найпрацьовитіші - то й вийшло що деякі країни типу Швеції отримали можливість створення певного виду соціалізму, але в них цей соціалізм існує не тому що вони такі справедливі, а тому що поки що дуже малий прошарок людей,які не можуть самостійно на себе заробиті і навіть у випадку потрапляння в цей прошарок, людина всіма силами старається самостійно з нього вибратисьНанашій же території , до 1999 року 80% маючих право голосу - голосували за комуністів розливу совка(тобто популістів, які обіцяли все чесно розділити, і при цьому забули повідомити,що СРСР тому й впав що ділити було нічого,внаслідок дико низької продуктивності праці кожного окремого громадянина союзу.