Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Лучше узнать у самих швейцарцев (почему они отвергли базовый доход), чем у украинцев))))
1. Самый убедительный довод против гарантированного дохода выдвинула правая Швейцарская народная партия, заявив, что Швейцария сможет с легкостью позволить себе такое нововведение, но только не в условиях открытого рынка рабочей силы.
2. Однако ни одна из партий, представленных в парламенте, не поддержала эту идею не столько из финансовых соображений, сколько из-за обеспокоенности по поводу того, что гарантированный доход может повлечь за собой утрату ответственности и инициативы у населения, особенно среди молодежи.
3. Встревоженность высказывали и представители деловых кругов, которые уже сейчас сталкиваются с дефицитом рабочей силы во многих областях экономики.
Tegularius написав: Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".
И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.
то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко. А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.
Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.
yanyura написав:Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.
Цілком може бути, тим більше, якщо ще одна п'ятирічка попереду. Найгірше жили при Кучмі, і нічого. Наша економіка взагалі від влади не залежить, а тільки від світових цін на жратву, залізну руду і нафту. Давно вже пора це зрозуміти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Tegularius написав: Украинизация тоже безразлична, мову знаю в совершенстве. А вот содержимое кошелька и цены - не безразличны. Вот это я "не забуду не прощу".
И именно поэтому я был против майдана и в 2014 голосовал за оппоблок.
то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко. А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.
Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.
да. война с россией не самое приятное время. А представляете если бы президентом сейчас был янукович ? и у солдат воровали шапки прямо в окопах ?
yarg написав:то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко. А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.
Да, но только если говорить о 2005-2007 годах. А фундамент-то этого "расцвета" был заложен при позднем Кучме, в 2004 ВВП вырос на 12%, а уже через год при Ющенко рост составил всего 2,7%. А в 2008 ударил мировой кризис, к которому экономика была совершенно не готова. Падение составило 15%, без войны и АТО, намного сильнее, чем в любой другой соседней стране. Из-за этого во многом Ющенко не смог пойти на второй срок, а ЮВТ растеряла рейтинг и проиграла ВФЯ.
budivelnik написав:Коли виникає питання- як роздати... То комуністично/соціалістичній ідеології- рівних не має Але проблема полягає в тому, що перед роздачею хтосьповинен створити те що в подальшому можна буде роздавати- тут комі з соціалістами пасують перед капіталістами. Тому в Швейцарії де більшість створювачів і меншість отримувачів - і проголосували проти того , щоб створювачі роздавали більше, а отримувачі працюючи менше -отримували більше.
Ви неуважно мене читали. Ідея "базового доходу" не має відношення до комуністично/соціалістичної ідеології, це ідея лібералів. В розвинутих суспільствах завдяки технологіям зменшується потреба в робочому часі та місцях. З другого боку, треба якось розподілити високий дохід, який генерує економіка.
Тут є різні підходи: тривале навчання для отримання по-суті непотрібної людині освіти, усілякі курси і тренінги, що дозволяють зайняти людей, висмоктані з пальця глобальні проблеми ("глобальне потепління"), які поглинають багато коштів і генерують зайнятість, придумані науки ("гендерні студії" тощо).
Тож в цьому ряді звичайне роздавання людям "зайвих" коштів (усім порівну) виглядає умісним. Це не потребує державного адміністрування, не сприяє корупції (неминучої, якщо кошти виділяються держчиновниками або в рамках цільових програм).
А щодо ідеї про те, що начебто залишивши усі суспільні доходи багатіям, ми їх стимулюємо до ефективної праці на благо суспільства - то це є утопія, ще більш антинаукова ніж комуністична. Можна подумати, що зайвий мильярд, на який Абрамович купить нову яхту, а Ахметов нових бразильців у "Шахтар" спонукатиме їх ефективніше працювати на благо суспільства.
budivelnik написав:Коли виникає питання- як роздати... То комуністично/соціалістичній ідеології- рівних не має Але проблема полягає в тому, що перед роздачею хтосьповинен створити те що в подальшому можна буде роздавати- тут комі з соціалістами пасують перед капіталістами. Тому в Швейцарії де більшість створювачів і меншість отримувачів - і проголосували проти того , щоб створювачі роздавали більше, а отримувачі працюючи менше -отримували більше.
Ви неуважно мене читали. Ідея "базового доходу" не має відношення до комуністично/соціалістичної ідеології, це ідея лібералів. В розвинутих суспільствах завдяки технологіям зменшується потреба в робочому часі та місцях. З другого боку, треба якось розподілити високий дохід, який генерує економіка. Тут є різні підходи: тривале навчання для отримання по-суті непотрібної людині освіти, усілякі курси і тренінги, що дозволяють зайняти людей, висмоктані з пальця глобальні проблеми ("глобальне потепління"), які поглинають багато коштів і генерують зайнятість, придумані науки ("гендерні студії" тощо). Тож в цьому ряді звичайне роздавання людям "зайвих" коштів (усім порівну) виглядає умісним. Це не потребує державного адміністрування, не сприяє корупції (неминучої, якщо кошти виділяються держчиновниками або в рамках цільових програм). А щодо ідеї про те, що начебто залишивши усі суспільні доходи багатіям, ми їх стимулюємо до ефективної праці на благо суспільства - то це є утопія, ще більш антинаукова ніж комуністична. Можна подумати, що зайвий мильярд, на який Абрамович купить нову яхту, а Ахметов нових бразильців у "Шахтар" спонукатиме їх ефективніше працювати на благо суспільства.
Це Ви маніпулюєте Є комуністична ідея - від кожного по здібностям-кожному по потребам... Ідея чудова, при умові виконання першої частини...Якщо ж перша частина не виконується- то виконати другу частину не можливо. Тоді будівельники коммунізму перейшли до зменшено/спрощеної комуністичної ідеї яка звучала Від кожного по здібностям-кожному по праці.... Все б було б нічого ,але кожн з індивидів вважав що його працю недооцінюють, а тому провідники цієї комуно/соціалістичної утопії вирішили централізувати в окремих руках( як правило це руки генерального секретаря+політбюро ) право розподілу створенного. Капіталісти пішли іншим шляхом-шляхом не справедливого по суті, алене потребуючого централізованого управління принципу - що заробив- те й маєш.Ясно що ті хто заробив- не дуже то й хотіли ділитись з люмпенами , тому ті хто був максимально злюмпенізований-той спивався і помирав під парканом, 200 років подібної практики, і ті хто не спився перейняли правила гри, в яких кожен отримував те що сам зміг заробити. Так як вижили тільки найпрацьовитіші - то й вийшло що деякі країни типу Швеції отримали можливість створення певного виду соціалізму, але в них цей соціалізм існує не тому що вони такі справедливі, а тому що поки що дуже малий прошарок людей,які не можуть самостійно на себе заробиті і навіть у випадку потрапляння в цей прошарок, людина всіма силами старається самостійно з нього вибратись
Нанашій же території , до 1999 року 80% маючих право голосу - голосували за комуністів розливу совка(тобто популістів, які обіцяли все чесно розділити, і при цьому забули повідомити,що СРСР тому й впав що ділити було нічого,внаслідок дико низької продуктивності праці кожного окремого громадянина союзу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення